Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиСоколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете

Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, привезли в его квартиру на набережной реки Мойки для следственных действий. На кадрах видно, что историк одет в бронежилет и каску.
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«Богатства» «доцента-расчленителя»: На реконструкциях Олег Соколов щеголял в мундире за 350 тысяч и размахивал антикварной саблей

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Доцент-реконструктор Соколов показал следователям, как избавлялся от трупа аспирантки

78.ru06:30

Опубликовано видео следственного эксперимента с Соколовым

РИА Новости08:53

Историка Соколова доставили к Мойке в бронежилете и шлеме для следственного эксперимента

ТАСС06:53

Историка Олега Соколова привезли на место преступления в бронежилете

Петербургский дневник06:26

«Итоги недели» с Андреем Константиновым: Что не договаривают в деле историка Соколова, за что Вишневскому такая слава, кто все-таки сбил малайзийский боинг

Фонтанка.Ру11:23

Видео: Соколова привезли в квартиру на Мойке в каске и бронежилете

РЕН ТВ05:27
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Следователи опасаются расправы над доцентом Соколовым. Видео

Вести.UZ13:12
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 22:32, Ашберн
Политика

Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот

Президент США Дональд Трамп в апреле 2019 года подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
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Происшествия

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Генеральному директору частной охранной организации «Сириус-А» предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в СУ СК РФ.
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Общество

Галкин записал видеообращение после сообщений о запрете концертов

РИА Новости 14:50
Культура

Канал HBO может снять продолжение сериала «Друзья»

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Общество

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Головин не сыграет в матче с Бельгией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объявил, что хавбек «Монако» Александр Головин не сыграет с Бельгией в рамках отбора Евро-2020.
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Разработчики AppStore сейчас проводят проверку программ для вейпинга, и модерацию проведут даже среди новостных приложений, связанных с вейпингом.
Astera 10:36
Происшествия

Генконсульство РФ выяснило имя раненого в США россиянина

Генеральное консульство России в Хьюстоне выяснило имя россиянина, который был ранен в четверг вечером в штате Аризона при попытке пересечь американо-мексиканскую границу.
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В Роспотребнадзоре рассказали, когда нужно делать прививку от гриппа

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«Бавария» утвердила Флика в должности главного тренера команды

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Экономика

В России может появиться 50-рублевая монета

Центральный банк Российской Федерации допустил выпуск в стране монеты номиналом 50 рублей, об этом 15 ноября сообщает «Газета.ру» со ссылкой на замдиректора департамента наличного денежного обращения регулятора Владимира Демиденко.
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Названа пятерка дешевых и мощных авто гольф-класса

Все автомобили списка являются представителями гольф-класса в ценовом диапазоне до 1 300 000 рублей.
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Семьи погибших при расстреле в Забайкалье получили по 6,7 млн рублей

Семьи погибших при расстреле военнослужащих в Забайкалье получили по 6,7 млн руб. компенсаций, рассказал в интервью «Новой газете» референт Главного военно-политического управления Минобороны России Рустем Клупов.
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Хоккей

Ковальчук прокомментировал вывод из состава «Лос-Анджелес Кингз»

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук прокомментировал вывод из состава команды.
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Происшествия

Отчим убитой в Крыму девочки дал признательные показания

Отчим 5-летней девочки, которая накануне пропала в Крыму, признался в ее убийстве.
Газета.Ru 05:05
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Испанец Рафаэль Надаль победил грека Стефаноса Циципаса в матче итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов, который проходит в Лондоне.
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Бывшая участница скандального телешоу «Дом-2», а ныне популярный блогер, счастливая жена и мама Нелли Ермолаева, приняла участие в провокационной фотосессии с сыном.
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Xiaomi до MIUI 11 обновила бюджетный Redmi 5A

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Российский гонщик формулической команды Toro Rosso Даниил Квят не смог закончить вторую серию свободных заездов перед Гран-при Бразилии.
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Эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил более 350 млрд рублей на 2020 год.
REGNUM 13 ноября в 07:17
Политика

Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм

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