Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиСоколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете

Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, привезли в его квартиру на набережной реки Мойки для следственных действий. На кадрах видно, что историк одет в бронежилет и каску.
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