Происшествия
РИА НовостиСоколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете
Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, привезли в его квартиру на набережной реки Мойки для следственных действий. На кадрах видно, что историк одет в бронежилет и каску.
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Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 14:47, Ашберн
Культура
Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди»
Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.
ТВ Центр вчера в 13:26
Политика
В США обнародована стенограмма первого разговора Трампа с Зеленским
Белый дом опубликовал стенограмму апрельского телефонного разговора президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Газета.Ru 10:32
Общество
Толстый кот Виктор посетил тренировку хоккейного клуба «Адмирал»
REGNUM вчера в 20:56
Происшествия
Псковский чиновник, оскорбивший полицейских, сложил полномочия
Глава Печорского района Псковской области Дмитрий Сопотов "по этическим основаниям" сложил с себя полномочия после конфликта с полицейскими, которых он оскорбил, когда те остановили автомобиль для проверки, сообщает пресс-служба администрации региона.
РИА Новости вчера в 14:06
Энергетика
Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом»
Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
Газета.Ru 11:57
Общество
Ученые назвали опасность позднего ужина
Ученые Колумбийского университета в Нью-Йорке назвали опасность позднего ужина для здоровья, передает РЕН.
Газета.Ru 13 ноября в 17:55
Шоу-бизнес
Пропавшую актрису Марию Стерникову нашли в Москве
Мать актера Александра Носика — артистку Марию Стерникову — нашли в Москве, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на PR-директор А.Носика Киру Железняк.
Mockva.ru 13:04
Музыка
Бузова пообещала спеть на «Евровидении»
ТК Звезда вчера в 18:51
Политика
Меркель примет участие в саммите «нормандской четверки»
В кабмине ФРГ заявили, что канцлер Ангела Меркель примет участие в саммите нормандской четверки 9 декабря в Париже.
РИА Новости 10:54
Политика
Зеленский подписал закон для выделения ГТС из «Нафтогаза»
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий завершить процедуры по созданию независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) путем его выделения из "Нафтогаза", сообщила заместитель руководителя офиса главы государства Юлия Ковалив.
РИА Новости 12:37
Авто
Volkswagen привезет в РФ новый бюджетный кроссовер Tarek
Как стало известно, Volkswagen привезет в РФ новый бюджетный кроссовер Tarek, сборку которого организуют на предприятии в Нижнем Новгороде.
Газета DAILY 14:31
Политика
СБУ заявила о задержании одного из лидеров ИГ под Киевом
Отмечается, что Аль Бара Шишани был задержан в ходе совместной операции с ЦРУ США и МВД Грузии.
Газета.Ru 10:01
Транспорт
В Госдуме предложили увеличить стоимость шипованной резины
Ранее специалисты «Автодора» предложили сократить почти на треть срок эксплуатации шипованной резины с 273 до 188 дней.
РБК 09:40
Кино
Обнаженный Алексей Чадов произвел фурор в новом фильме «Аванпост»
Популярный российский актер Алексей Чадов произвел фурор на зрителей фильма «Аванпост».
Актуальные Новости 10:06
Футбол
Гол Месси помог Аргентине обыграть Бразилию в товарищеском матче
RT на русском 14:23
Политика
Прокуратура проверит интервью Собчак на экстремизм
Коммерсантъ 11:39
Армия и оружие
В Минобороны заявили об отсутствии примеров мужеложства в армии
В Министерстве обороны России заявили о том, что в армии нет примеров мужеложства.
РБК 12:14
Культура
Первый музыкальный клип вслед за Реввой выпустил Михаил Галустян
Известный сочинский комик и шоумен Михаил Галустян 14 ноября вслед за своим коллегой Александром Реввой выпустил музыкальный клип на песню «Хочу тибя любицца».
Блокнот Краснодар 07:47
Происшествия
В Крыму нашли тело пропавшей пятилетней девочки
Отчима пропавшей в Крыму пятилетней девочки задержали по подозрению в ее убийстве, сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.
РИА Новости 02:27
Политика
Боливия объявила о разрыве дипотношений с Венесуэлой
Министр иностранных дел переходного правительства Боливии Карен Лонгарик объявила о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой.
RT на русском 14:43
Политика
Навальный заявил о поддержке профсоюзов и забастовок в России
Политик Алексей Навальный заявил о поддержке забастовочного движения как политического инструмента и необходимости развития профсоюзов в России.
Эхо Москвы 14:09
Здоровье
Симптомы депрессии усиливаются в течение последнего года жизни
Ugpressa.ru вчера в 14:29
Фигурное катание
Медведева выиграла короткую программу на этапе Гран-при в России
Российская фигуристка Евгения Медведева стала лучшей по итогам короткой программы на российском этапе мирового Гран-при.
Lenta.ru 12:07
Политика
В Анкаре заявили о предстоящем визите Владимира Путина в Турцию
Президент России Владимир Путин намерен приехать в Турцию в январе 2020 года, сообщает 15 ноября телеканал CNN Turk.
REGNUM 13:56
Экономика
Bloomberg узнал о тайных поставках нефти из Венесуэлы
Венесуэла тайно экспортирует миллионы баррелей нефти за рубеж, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные данные.
Ведомости вчера в 21:56
Автоспорт
Квят: Здорово, что Гасли останется моим напарником
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал продление контракта с итальянской командой.
Нева Спорт 12:54
Шоу-бизнес
Андрей Малахов сообщил об исчезновении Татьяны Дорониной
Популярный телеведущий Андрей Малахов сообщил, что ему поступают тревожные звоночки от друзей главы МХАТ им. Горького Татьяны Дорониной, которая в последнее время перестала выходить на связь.
Bimru.ru 06:22