Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, привезли в его квартиру на набережной реки Мойки для следственных действий. На кадрах видно, что историк одет в бронежилет и каску.

Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете

Культура Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди» Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.

Политика В США обнародована стенограмма первого разговора Трампа с Зеленским Белый дом опубликовал стенограмму апрельского телефонного разговора президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Происшествия Псковский чиновник, оскорбивший полицейских, сложил полномочия Глава Печорского района Псковской области Дмитрий Сопотов "по этическим основаниям" сложил с себя полномочия после конфликта с полицейскими, которых он оскорбил, когда те остановили автомобиль для проверки, сообщает пресс-служба администрации региона.

Энергетика Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом» Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

Общество Ученые назвали опасность позднего ужина Ученые Колумбийского университета в Нью-Йорке назвали опасность позднего ужина для здоровья, передает РЕН.

Шоу-бизнес Пропавшую актрису Марию Стерникову нашли в Москве Мать актера Александра Носика — артистку Марию Стерникову — нашли в Москве, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на PR-директор А.Носика Киру Железняк.

Политика Меркель примет участие в саммите «нормандской четверки» В кабмине ФРГ заявили, что канцлер Ангела Меркель примет участие в саммите нормандской четверки 9 декабря в Париже.

Политика Зеленский подписал закон для выделения ГТС из «Нафтогаза» Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий завершить процедуры по созданию независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) путем его выделения из "Нафтогаза", сообщила заместитель руководителя офиса главы государства Юлия Ковалив.

Авто Volkswagen привезет в РФ новый бюджетный кроссовер Tarek Как стало известно, Volkswagen привезет в РФ новый бюджетный кроссовер Tarek, сборку которого организуют на предприятии в Нижнем Новгороде.

Политика СБУ заявила о задержании одного из лидеров ИГ под Киевом Отмечается, что Аль Бара Шишани был задержан в ходе совместной операции с ЦРУ США и МВД Грузии.

Транспорт В Госдуме предложили увеличить стоимость шипованной резины Ранее специалисты «Автодора» предложили сократить почти на треть срок эксплуатации шипованной резины с 273 до 188 дней.

Кино Обнаженный Алексей Чадов произвел фурор в новом фильме «Аванпост» Популярный российский актер Алексей Чадов произвел фурор на зрителей фильма «Аванпост».

Армия и оружие В Минобороны заявили об отсутствии примеров мужеложства в армии В Министерстве обороны России заявили о том, что в армии нет примеров мужеложства.

Культура Первый музыкальный клип вслед за Реввой выпустил Михаил Галустян Известный сочинский комик и шоумен Михаил Галустян 14 ноября вслед за своим коллегой Александром Реввой выпустил музыкальный клип на песню «Хочу тибя любицца».

Происшествия В Крыму нашли тело пропавшей пятилетней девочки Отчима пропавшей в Крыму пятилетней девочки задержали по подозрению в ее убийстве, сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

Политика Боливия объявила о разрыве дипотношений с Венесуэлой Министр иностранных дел переходного правительства Боливии Карен Лонгарик объявила о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой.

Политика Навальный заявил о поддержке профсоюзов и забастовок в России Политик Алексей Навальный заявил о поддержке забастовочного движения как политического инструмента и необходимости развития профсоюзов в России.

Фигурное катание Медведева выиграла короткую программу на этапе Гран-при в России Российская фигуристка Евгения Медведева стала лучшей по итогам короткой программы на российском этапе мирового Гран-при.

Политика В Анкаре заявили о предстоящем визите Владимира Путина в Турцию Президент России Владимир Путин намерен приехать в Турцию в январе 2020 года, сообщает 15 ноября телеканал CNN Turk.

Экономика Bloomberg узнал о тайных поставках нефти из Венесуэлы Венесуэла тайно экспортирует миллионы баррелей нефти за рубеж, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные данные.

Автоспорт Квят: Здорово, что Гасли останется моим напарником Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал продление контракта с итальянской командой.