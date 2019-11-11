Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиСоколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете

Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, привезли в его квартиру на набережной реки Мойки для следственных действий. На кадрах видно, что историк одет в бронежилет и каску.
Читать в источнике
Комментировать484

Подробнее о событии

«Богатства» «доцента-расчленителя»: На реконструкциях Олег Соколов щеголял в мундире за 350 тысяч и размахивал антикварной саблей

КП - Санкт-Петербург11:43

Историка Олега Соколова привезли на место преступления в бронежилете

Петербургский дневник06:26

Опубликовано видео следственного эксперимента с Соколовым

РИА Новости08:53

Историка Соколова доставили к Мойке в бронежилете и шлеме для следственного эксперимента

ТАСС06:53

«Итоги недели» с Андреем Константиновым: Что не договаривают в деле историка Соколова, за что Вишневскому такая слава, кто все-таки сбил малайзийский боинг

Фонтанка.Ру11:23

Доцент-реконструктор Соколов показал следователям, как избавлялся от трупа аспирантки

78.ru06:30

Видео: Соколова привезли в квартиру на Мойке в каске и бронежилете

РЕН ТВ05:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 19:25, Ашберн

Следователи опасаются расправы над доцентом Соколовым. Видео

Вести.UZ13:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 19:25, Ашберн
Общество

Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир

Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Коммерсантъ 05:49
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова призналась, что не ожидала четвертую беременность

Оксана Самойлова ждет своего уже четвертого ребенка.
Bimru.ru 05:12
Политика

Зеленский подписал закон для выделения ГТС из «Нафтогаза»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий завершить процедуры по созданию независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) путем его выделения из "Нафтогаза", сообщила заместитель руководителя офиса главы государства Юлия Ковалив.
РИА Новости 12:37
Экономика

Американский миллиардер: катастрофа неизбежна. Заденет ли она Россию

Ничего нового господин Далио не говорит: "кремлевская пропаганда" пишет то же самое уже десять лет, а примерно год-два назад к нашему дружному хору начали поодиночке присоединяться самые именитые западные инвесторы и банкиры.
РИА Новости 00:00
Шоу-бизнес

Пропавшую актрису Марию Стерникову нашли в Москве

Мать актера Александра Носика — артистку Марию Стерникову — нашли в Москве, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на PR-директор А.Носика Киру Железняк.
Mockva.ru 13:04
Происшествия

Генконсульство в США назвало имя пострадавшего россиянина

Россиянина, раненого при попытке пересечь границу Мексики и США, зовут Евгений Глущенко, сообщили РИА Новости в Генеральном консульстве России в Хьюстоне.
РИА Новости 18:26
Шоу-бизнес

Светлана Лобода поделилась первой фотосессией дочки Тильды

Фото сделаны в первый день рождения малышки. Напомним, совсем скоро Тильде исполнится 1.5 года. Имя отца ребёнка Лобода держит в секрете.
Paparazzi.ru 07:56
Общество

Знаки зодиака, к которым чаще всего возвращаются бывшие

Lisa.ru 13 ноября в 22:45
Политика

Помпео рассказал о разнице между признанием Крыма и Голанских высот

Президент США Дональд Трамп в апреле 2019 года подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
РИА Новости 13:44
Наука

От депрессии поможет йога и дыхательные практики

От депрессии помогут избавиться дыхательные упражнения и йога.
Толк 15:12
Музыка

Сергей Соседов раскритиковал концерт Аллы Пугачевой в Минске

Bimru.ru вчера в 01:52
Политика

Джонсон не увидел свидетельств вмешательства РФ в британскую политику

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил в пятницу уверенность в отсутствии свидетельств того, что Россия действительно вмешивалась в британскую политику.
Интерфакс 05:18
Политика

Трамп раскритиковал бывшего посла на Украине Йованович

Президент США Дональд Трамп выступил с резкой критикой в адрес бывшего посла США на Украине Мари Йованович, пока та дает показания в конгрессе в рамках импичмента.
РИА Новости 10:35
Космос

Японский космический зонд «Хаябуса-2» покидает астероид Рюгу

Японский космический зонд "Хаябуса-2" покинул орбиту астероида Рюгу после серии исследований и сбора проб грунта, чтобы доставить их на Землю, сообщило аэрокосмическое агентство Японии JAXA.
РИА Новости 12 ноября в 21:48
Энергетика

Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом»

Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
Газета.Ru 11:57
Общество

Скворцову упрекнули в искажении информации о зарплатах врачей в РФ

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что в России зарплату по действующему законодательству с 2004 года определяют даже не регионы, а работодатели при отсутствии отраслевой оплаты труда.
REGNUM 01:46
Политика

В ЕК отреагировали на слова Путина о транзите газа через Украину

Еврокомиссия "сохраняет спокойствие" по вопросу транзита российского газа через территорию Украины и продолжает работу над подписанием нового соглашения между сторонами, заявила представитель ЕК Мина Андреева в ходе брифинга.
РИА Новости 14:13
Политика

Боливия разрывает дипломатические отношения с Венесуэлой

Новое руководство Боливии приняло решение о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой.
REGNUM 13:21
Общество

Галкин записал видеообращение после сообщений о запрете концертов

РИА Новости 14:50
Общество

В России могут изменить правила раздела имущества при разводе

Вести.Ru 06:25
Теннис

Медведев проиграл и лишил Надаля полуфинала Итогового чемпионата ATP

Россиянин Даниил Медведев уступил немцу Александру Звереву в заключительном матче группового этапа Итогового чемпионата Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит в Лондоне.
Lenta.ru 17:29
Футбол

Флорентино Перес стал президентом Всемирной футбольной ассоциации

Президент «Реала» Флорентино Перес назначен главой Всемирной футбольной ассоциации.
Soccer.ru 14:42
Общество

Состоялся релиз игры Terminator: Resistance

Релиз Terminator: Resistance состоялся сегодня, 15 ноября 2019 года. Поиграть в неё можно на PC и Xbox One.
REGNUM 02:41
Футбол

«Бавария» определилась с новым тренером

"Бавария" определилась с новым главным тренером.
Sport.ru 16:59
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали, когда нужно делать прививку от гриппа

Президент РФ Владимир Путин сообщил 11 ноября, что уже сделал прививку от гриппа, и призвал членов правительства во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым последовать его примеру.
ТАСС 12 ноября в 23:05
Общество

Японского журналиста расстроило посещение «завоеванного» Сахалина

Наследие "японского периода правления" сохранилось в небольшом количестве в южной части Сахалина, пишет Хаттори, периодически называя остров его японским именем "Карафуто".
РИА Новости 19:09
Происшествия

Пермский школьник собирался убить 50 человек

Пермский школьник собирался убить 50 человек В Перми школьник думал о массовом убийстве.
Экспресс газета 06:10
Энергетика

Обещать — не значит жениться: «Нафтогаз» обманул всю Украину

Весной премьер-министр Владимир Гройсман требовал от госкомпании снизить тарифы и обещал уволить Андрея Коболева, главу "Нафтогаза".
РИА Новости 13 ноября в 00:00
Происшествия

На военных складах в Харьковской области произошли взрывы

На военных складах в Балаклее Харьковской области в пятницу произошли взрывы, четыре человека пострадали.
ТАСС 09:18
Баскетбол

ЦСКА на своей площадке обыграл «Фенербахче» в матче Евролиги

Советский спорт 14:34
ещё по теме
Главное