Происшествия
РИА НовостиСоколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете и каске
Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, привезли в его квартиру на набережной реки Мойки для следственных действий. На кадрах видно, что историк одет в бронежилет и каску.
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Политика
Трамп не смотрит трансляцию слушаний по импичменту
Президент США Дональд Трампа не смотрит трансляцию первых открытых слушаний, идущих в рамках процедуры его импичмента, заверила журналистов его пресс-секретарь Стефани Гришам.
Технологии
Google запустила бесплатного «убийцу» SMS
Корпорация Google начала поэтапное внедрение нового стандарта обмена сообщениями под названием RCS (Rich Communication Services), который призван заменить морально устаревшие SMS.
Происшествия
При взрывах на арсенале в Балаклее погибли двое украинских военных
Два сапёра погибли в результате взрывов на арсенале в Балаклее Харьковской области, сообщает пресс-служба Генштаба Украины.
Политика
Во Франции назвали дату нового саммита в нормандском формате
Следующий саммит лидеров России, Украины, Франции и Германии в нормандском формате запланирован на 9 декабря.
Происшествия
В Новосибирске бойца ММА осудили за избиение прохожего
В Калининском районном суде вынесли приговор по громкому делу бойца ММА и его несовершеннолетней подруги: Марка Белых и 17-летнюю спутницу атлета обвиняли в избиении прохожего.
Происшествия
Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму
На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
Происшествия
Пермский школьник собирался убить 50 человек
Пермский школьник собирался убить 50 человек В Перми школьник думал о массовом убийстве.
Шоу-бизнес
Пригожин заявил, что не будет помогать семье Заворотнюк
Российский продюсер Иосиф Пригожин рассказал о попытках помочь семье тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк.
Общество
Netflix по требованию Польши переделает свой сериал о концлагерях
Компания Netflix согласилась с требованием официальной Варшавы переделать фильм "Дьявол по соседству".
Транспорт
В Госдуме предложили увеличить стоимость шипованной резины
Ранее специалисты «Автодора» предложили сократить почти на треть срок эксплуатации шипованной резины с 273 до 188 дней.
Авто
Рассекречены новые детали «русского Прадо» от УАЗ
Судя по опубликованным изображениям, российский аналог Toyota Land Cruiser Prado получит совершенно новые, более строгие по конфигурации светодиодные фонари с двумя С-образными отформовками на рассеивателе.
Футбол
Джикия: Черчесов сказал: «Георгий, следи за своим окружением»
Защитник сборной России и московского "Спартака" Георгий Джикия в интервью корреспонденту РИА Новости Сергею Астахову рассказал о сборе национальной команды в Сочи и желании проверить свои силы в матче против бельгийцев.
Энергетика
Польская PGNiG не намерена продлевать контракт с «Газпромом»
«PGNiG передала "Газпрому" заявление о намерениях завершить действие контракта на покупку природного газа Польшей, так называемого ямальского контракта, 31 декабря 2022 года»,— говорится в сообщении польской компании.
Здоровье
Петербургские нейрохирурги вылечили малыша от редкого заболевания
Нейрохирурги Педиатрического университета спали шестимесячного малыша из Челябинска с редкой болезнью под названием мойя-мойя.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова поделилась рецептом напитка для похудения
Балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками своими секретами поддержания хорошей физической формы.
Автоспорт
Албон стал лучшим в первой практике Гран-при Бразилии, Квят – девятый
В Сан-Паулу на автодроме "Интерлагос" завершилась первая практика предпоследнего в нынешнем сезоне этапа "Формулы-1" Гран-при Бразилии.
Политика
Россия и Литва обменялись осужденными за шпионаж
Россия, Литва и Норвегия обменялись лицами, осужденными за шпионаж. Информацию об этом сообщили власти Литвы и Норвегии.
Политика
Путин заявил о необходимости критики в отношении власти
«Каждое цивилизованное государство защищает себя от поругания национальных символов, в этом, собственно, главный смысл, а не в том, чтобы прекратить всяческую критику со стороны людей в отношении власти», — приводит слова Путина ТАСС.
Политика
В Анкаре заявили о визите Путина в Турцию в первую неделю января
Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил в пятницу, что президент России Владимир Путин может посетить республику в первую неделю января следующего года.
Здоровье
Две школы Ульяновска закрыли на карантин из-за пневмонии
В двух классах школы ввели карантин. Двое детей 2016 и 2018 годов рождения заболели корью. Сообщается, что оба ребенка из одной семьи.
Политика
«Нафтогаз» ответил на слова Путина о риске прекращения транзита газа
Гендиректор «Нафтогаза» Андрей Коболев прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что есть риск прекращения транзита российского газа через Украину.
Футбол
Арбитр Вилков отстранен от обслуживания матчей чемпионата России
Напомним, что работа Михаила Вилкова на матче 15-го тура чемпионата России между санкт-петербургским "Зенитом" и московским ЦСКА вызвала много нареканий со стороны специалистов.
Энергетика
На Украине цена на газ для населения в ноябре увеличилась на 14,7%
Цена на природный газ для населения, предприятий коммунальной теплоэнергетики и других льготных категорий, которая реализуется компанией "Нафтогаз Украины" в рамках так называемых специальных обязательств (ПСО), увеличилась на 14,7% по сравнению с октябрем.
Авто
Назван самый популярный в октябре автомобиль с пробегом в России
Отечественный хэтчбек LADA-2114 в октябре 2019 года стал самым популярным автомобилем на вторичном рынке России.
Политика
СБУ заявила о задержании одного из лидеров ИГ под Киевом
Отмечается, что Аль Бара Шишани был задержан в ходе совместной операции с ЦРУ США и МВД Грузии.
Технологии
Почему Apple удаляет связанные с вейпингом приложения
Компания Apple заявила об удалении 181 приложения, связанного с вейпингом, из App Store, сообщает CNBC.
Экономика
Bitcoin начал дорожать. Что помешает росту курса криптовалюты
В пятницу, 15 ноября, курс Bitcoin на Binance поднялся до $8780. Затем цена криптовалюты снизилась, на данный момент она составляет $8640.
Здоровье
Липчане отмечают Международный день недоношенных детей
Жители Липецкой области вместе со всем мировым сообществом отмечают День недоношенных детей.