Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиСоколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете и каске

Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, привезли в его квартиру на набережной реки Мойки для следственных действий. На кадрах видно, что историк одет в бронежилет и каску.
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«Итоги недели» с Андреем Константиновым: Что не договаривают в деле историка Соколова, за что Вишневскому такая слава, кто все-таки сбил малайзийский боинг

Фонтанка.Ру11:23

Опубликовано видео следственного эксперимента с Соколовым

РИА Новости08:53

Доцент-реконструктор Соколов показал следователям, как избавлялся от трупа аспирантки

78.ru06:30

Историка Олега Соколова привезли на место преступления в бронежилете

Петербургский дневник06:26

В бронежилете и каске: Историка Соколова привезли в квартиру на Мойку, чтобы он показал, как расчленял студентку Ещенко

КП - Санкт-Петербург06:22

Историка Соколова доставили к Мойке в бронежилете и шлеме для следственного эксперимента

ТАСС06:53

Видео: Соколова привезли в квартиру на Мойке в каске и бронежилете

РЕН ТВ05:27
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Политика

Трамп не смотрит трансляцию слушаний по импичменту

Президент США Дональд Трампа не смотрит трансляцию первых открытых слушаний, идущих в рамках процедуры его импичмента, заверила журналистов его пресс-секретарь Стефани Гришам.
РИА Новости 13 ноября в 12:19
Технологии

Google запустила бесплатного «убийцу» SMS

Корпорация Google начала поэтапное внедрение нового стандарта обмена сообщениями под названием RCS (Rich Communication Services), который призван заменить морально устаревшие SMS.
Профиль 08:55
Происшествия

При взрывах на арсенале в Балаклее погибли двое украинских военных

Два сапёра погибли в результате взрывов на арсенале в Балаклее Харьковской области, сообщает пресс-служба Генштаба Украины.
RT на русском 09:36
Политика

Во Франции назвали дату нового саммита в нормандском формате

Следующий саммит лидеров России, Украины, Франции и Германии в нормандском формате запланирован на 9 декабря.
RT на русском 10:49
Происшествия

В Новосибирске бойца ММА осудили за избиение прохожего

В Калининском районном суде вынесли приговор по громкому делу бойца ММА и его несовершеннолетней подруги: Марка Белых и 17-летнюю спутницу атлета обвиняли в избиении прохожего.
Газета.Ru 04:48
Общество

Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой

Газета.Ru 07:58
Происшествия

Убитую Соколовым аспирантку СПбГУ похоронят на Кубани

Известия 05:51
Происшествия

Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму

На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
Газета.Ru 04:02
Происшествия

Пермский школьник собирался убить 50 человек

Пермский школьник собирался убить 50 человек В Перми школьник думал о массовом убийстве.
Экспресс газета 06:10
Шоу-бизнес

Пригожин заявил, что не будет помогать семье Заворотнюк

Российский продюсер Иосиф Пригожин рассказал о попытках помочь семье тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк.
Ugpressa.ru 07:07
Общество

Netflix по требованию Польши переделает свой сериал о концлагерях

Компания Netflix согласилась с требованием официальной Варшавы переделать фильм "Дьявол по соседству".
Ruposters.ru 09:54
Транспорт

В Госдуме предложили увеличить стоимость шипованной резины

Ранее специалисты «Автодора» предложили сократить почти на треть срок эксплуатации шипованной резины с 273 до 188 дней.
РБК 09:40
Авто

Рассекречены новые детали «русского Прадо» от УАЗ

Судя по опубликованным изображениям, российский аналог Toyota Land Cruiser Prado получит совершенно новые, более строгие по конфигурации светодиодные фонари с двумя С-образными отформовками на рассеивателе.
Автоновости дня вчера в 10:26
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Джикия: Черчесов сказал: «Георгий, следи за своим окружением»

Защитник сборной России и московского "Спартака" Георгий Джикия в интервью корреспонденту РИА Новости Сергею Астахову рассказал о сборе национальной команды в Сочи и желании проверить свои силы в матче против бельгийцев.
РИА Новости 08:52
Энергетика

Польская PGNiG не намерена продлевать контракт с «Газпромом»

«PGNiG передала "Газпрому" заявление о намерениях завершить действие контракта на покупку природного газа Польшей, так называемого ямальского контракта, 31 декабря 2022 года»,— говорится в сообщении польской компании.
Коммерсантъ 05:16
Здоровье

Петербургские нейрохирурги вылечили малыша от редкого заболевания

Нейрохирурги Педиатрического университета спали шестимесячного малыша из Челябинска с редкой болезнью под названием мойя-мойя.
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Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова поделилась рецептом напитка для похудения

Балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками своими секретами поддержания хорошей физической формы.
Вечерняя Москва 13 ноября в 19:12
Автоспорт

Албон стал лучшим в первой практике Гран-при Бразилии, Квят – девятый

В Сан-Паулу на автодроме "Интерлагос" завершилась первая практика предпоследнего в нынешнем сезоне этапа "Формулы-1" Гран-при Бразилии.
Вести.Ru 10:49
Политика

Россия и Литва обменялись осужденными за шпионаж

Россия, Литва и Норвегия обменялись лицами, осужденными за шпионаж. Информацию об этом сообщили власти Литвы и Норвегии.
Газета.Ru 10:13
Политика

Путин заявил о необходимости критики в отношении власти

«Каждое цивилизованное государство защищает себя от поругания национальных символов, в этом, собственно, главный смысл, а не в том, чтобы прекратить всяческую критику со стороны людей в отношении власти», — приводит слова Путина ТАСС.
Известия вчера в 15:07
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В Анкаре заявили о визите Путина в Турцию в первую неделю января

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил в пятницу, что президент России Владимир Путин может посетить республику в первую неделю января следующего года.
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Здоровье

Две школы Ульяновска закрыли на карантин из-за пневмонии

В двух классах школы ввели карантин. Двое детей 2016 и 2018 годов рождения заболели корью. Сообщается, что оба ребенка из одной семьи.
RuNews24.ru вчера в 18:32
Политика

«Нафтогаз» ответил на слова Путина о риске прекращения транзита газа

Гендиректор «Нафтогаза» Андрей Коболев прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что есть риск прекращения транзита российского газа через Украину.
Ведомости 08:32
Футбол

Арбитр Вилков отстранен от обслуживания матчей чемпионата России

Напомним, что работа Михаила Вилкова на матче 15-го тура чемпионата России между санкт-петербургским "Зенитом" и московским ЦСКА вызвала много нареканий со стороны специалистов.
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На Украине цена на газ для населения в ноябре увеличилась на 14,7%

Цена на природный газ для населения, предприятий коммунальной теплоэнергетики и других льготных категорий, которая реализуется компанией "Нафтогаз Украины" в рамках так называемых специальных обязательств (ПСО), увеличилась на 14,7% по сравнению с октябрем.
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Авто

Назван самый популярный в октябре автомобиль с пробегом в России

Отечественный хэтчбек LADA-2114 в октябре 2019 года стал самым популярным автомобилем на вторичном рынке России.
Автоновости дня вчера в 06:48
Политика

СБУ заявила о задержании одного из лидеров ИГ под Киевом

Отмечается, что Аль Бара Шишани был задержан в ходе совместной операции с ЦРУ США и МВД Грузии.
Газета.Ru 10:01
Технологии

Почему Apple удаляет связанные с вейпингом приложения

Компания Apple заявила об удалении 181 приложения, связанного с вейпингом, из App Store, сообщает CNBC.
Газета.Ru 11:01
Экономика

Bitcoin начал дорожать. Что помешает росту курса криптовалюты

В пятницу, 15 ноября, курс Bitcoin на Binance поднялся до $8780. Затем цена криптовалюты снизилась, на данный момент она составляет $8640.
РБК 06:24
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Липчане отмечают Международный день недоношенных детей

Жители Липецкой области вместе со всем мировым сообществом отмечают День недоношенных детей.
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