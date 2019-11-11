Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиСоколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете и каске

Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, привезли в его квартиру на набережной реки Мойки для следственных действий. На кадрах видно, что историк одет в бронежилет и каску.
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Опубликовано видео следственного эксперимента с Соколовым

РИА Новости08:53

Историка Соколова доставили к Мойке в бронежилете и шлеме для следственного эксперимента

ТАСС06:53

Доцент-реконструктор Соколов показал следователям, как избавлялся от трупа аспирантки

78.ru06:30

В бронежилете и каске: Историка Соколова привезли в квартиру на Мойку, чтобы он показал, как расчленял студентку Ещенко

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«У большинства вызывает агрессию». Адвокат Соколова объяснил, почему доцента привезли на Мойку в бронежилете и каске

Фонтанка.Ру07:03

Историка Олега Соколова привезли на место преступления в бронежилете

Петербургский дневник06:26

Видео: Соколова привезли в квартиру на Мойке в каске и бронежилете

РЕН ТВ05:27
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