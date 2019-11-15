Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиСоколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете и каске

Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, привезли в его квартиру на набережной реки Мойки для следственных действий. На кадрах видно, что историк одет в бронежилет и каску.
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Историка Олега Соколова привезли на место преступления в бронежилете

Петербургский дневник06:26

Доцент-реконструктор Соколов показал следователям, как избавлялся от трупа аспирантки

78.ru06:30

В бронежилете и каске: Историка Соколова привезли в квартиру на Мойку, чтобы он показал, как расчленял студентку Ещенко

КП - Санкт-Петербург06:22

«У большинства вызывает агрессию». Адвокат Соколова объяснил, почему доцента привезли на Мойку в бронежилете и каске

Фонтанка.Ру07:03

Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете и каске

РИА Новости06:25

Экс-доцент Соколов в каске и бронежилете показал, как избавлялся от улик на Мойке

Мойка7807:12

Видео: Соколова привезли в квартиру на Мойке в каске и бронежилете

РЕН ТВ05:27
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Футбол

РФС предложил новый контракт Черчесову

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову был предложен новый контракт.
RT на русском 07:30
Политика

Нарышкин предрек Договору о СНВ судьбу ДРСМД

Россия предпринимает решительные шаги по спасению архитектуры контроля над вооружениями, но мы не можем принудить к этому Вашингтон и его сателлитов, - продолжил он.
ТАСС 06:00
Армия и оружие

Глава ВМС Украины заявил об усилении России «Калибрами» в Черном море

Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины адмирал Игорь Вовченко заявил, что Россия в течение пяти лет нарастила боевой потенциал в Черном море.
РБК вчера в 19:54
Политика

Литва обменяла двоих россиян на двоих литовцев и норвежца

Власти Литвы заявили, что обменяли двоих граждан России на двоих литовцев и норвежца Фруде Берга, обвиненного в шпионаже.
Газета.Ru 08:04
Общество

Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой

Газета.Ru 07:58
Музыка

Бузова пообещала спеть на «Евровидении»

ТК Звезда вчера в 18:51
Общество

США заплатили России почти $4 млрд за полеты на «Союзах»

Соединенные Штаты потратили в общей сложности почти $4 млрд на доставку на МКС своих астронавтов на российских кораблях «Союз».
Известия 06:46
Происшествия

Бывший чиновник Минкульта Мазо попросил убежища в Австрии

Бывший чиновник Министерства культуры России Борис Мазо, заочно обвиняемый Следственным комитетом России (СКР) в хищении более 900 млн руб. при строительстве и реконструкции объектов Эрмитажа в Санкт-Петербурге, попросил в Австрии политическое убежище.
Коммерсантъ 04:00
Фигурное катание

Российские фигуристы-одиночники лидируют на Гран-при в Москве

Россиянин Александр Самарин показал лучший результат в короткой программе на московском этапе серии Гран-при по фигурному катанию.
Российская газета 08:34
Общество

«Руки-базуки» Кирилла Терешина оказались подделкой

Россиянин Кирилл Терешин, прославившийся благодаря крупным бицепсам, увеличил их с помощью инъекций вазелина.
Lenta.ru 07:35
Энергетика

Польская PGNiG не намерена продлевать контракт с «Газпромом»

«PGNiG передала "Газпрому" заявление о намерениях завершить действие контракта на покупку природного газа Польшей, так называемого ямальского контракта, 31 декабря 2022 года»,— говорится в сообщении польской компании.
Коммерсантъ 05:16
Хоккей

Молодежная сборная России проиграла Суперсерию канадцам

РБК 01:43
Экономика

Центробанку предложили получать от россиян декларации о доходах

Крупные российские банки предложили Центральному Банку дополнить подход к расчету данных долговой нагрузки (ПДН) заемщиков, по которому можно будет определить, смогут ли они предоставить клиентам кредит на выгодных для себя условиях.
Газета.Ru 03:53
Шоу-бизнес

«Перестала выходить на связь»: Малахов сообщил о пропаже Дорониной

Телеведущий Андрей Малахов сообщил, что друзья президента МХАТ имени Горького Татьяны Дорониной Инна Чурикова, Александр Михайлов, Олег Басилашвили и Эдвард Радзинский уже много дней не могут связаться с актрисой.
Телепрограмма вчера в 22:27
Политика

Путин назвал чушью реверс газа на Украину из Европы

Президент России Владимир Путин заявил о невозможности реверса газа на Украину из Европы, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:07
Происшествия

Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму

На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
Газета.Ru 04:02
Политика

Россия отреагировала на принятие в ООН украинской резолюции по Крыму

Заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что украинская резолюция в области прав человека, которая была принята на Генассамблее ООН, станет помехой для визита международных наблюдателей в Крым.
Телеканал 360° вчера в 22:14
Происшествия

Экс-полковника Захарченко этапировали в колонию

Осужденный за взяточничество бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко отправился отбывать наказание, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Горбатенко.
РИА Новости 05:37
Политика

Минюст включил «Север. Реалии» в реестр СМИ-иноагентов

В министерстве отметили, что решение принято на основании поступивших из комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России материалов.
ТАСС 08:25
Общество

В Карелии зафиксирована массовая гибель птиц

Вести.Ru 07:58
Экономика

На шуйской фабрике запустили новую красильную линию

Запуск новых линий на предприятии "Шуйские ситцы" дает возможность увеличить круг заказчиков, а для области это означает рост выручки, рост налогов, экономики, сказал губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.
РИА Новости 05:50
Общество

В Венеции затопило здание регионального парламента

Зал заседаний регионального парламента в Венеции по иронии судьбы затопило через несколько минут после того, как правительство отклонило предложения по улучшению экологической обстановки.
ТК Звезда 07:52
Общество

Скворцову упрекнули в искажении информации о зарплатах врачей в РФ

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что в России зарплату по действующему законодательству с 2004 года определяют даже не регионы, а работодатели при отсутствии отраслевой оплаты труда.
REGNUM 01:46
Общество

Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир

Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Коммерсантъ 05:49
Игры

В сети появилось много информации об игре Star Wars Jedi: Fallen Order

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Electronic Arts не планирует выводит Star Wars Jedi: Fallen Order в ранний доступ ни для каких категорий подписчиков сервиса Origin.
REGNUM 12 ноября в 12:43
Политика

Участницу «Мисс Вселенная» от Украины не пустили в США

Представительнице Украины на конкурсе "Мисс Вселенная" Анастасии Субботе отказали в получении американской визы.
РИА Новости 07:13
Энергетика

Глава ФАС дал прогноз по ценам на бензин до конца года

Цены на бензин к концу года упадут, а рост по итогам текущего года не превысит пределов инфляции.
РБК вчера в 08:41
Происшествия

В «Аэрофлоте» прокомментировали инцидент с самолетами в «Шереметьево»

Прилетевший из Минска Airbus A320 задел другой самолет на рулежной полосе в московском аэропорту "Шереметьево", никто не пострадал, сообщил РИА Новости в пятницу представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 07:38
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова призналась, что не ожидала четвертую беременность

Оксана Самойлова ждет своего уже четвертого ребенка.
Bimru.ru 05:12
Шоу-бизнес

Винокур вступился за обличающего цензуру Галкина

Народный артист РСФСР Владимир Винокур в интервью НСН вступился за шоумена Максима Галкина, ранее раскритиковавшего цензуру на телевидении.
Газета.Ru 07:10
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