Происшествия
РИА НовостиСоколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете и каске
Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, привезли в его квартиру на набережной реки Мойки для следственных действий. На кадрах видно, что историк одет в бронежилет и каску.
Читать в источнике
Оценить104
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 08:41, Ашберн
Футбол
РФС предложил новый контракт Черчесову
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову был предложен новый контракт.
Политика
Нарышкин предрек Договору о СНВ судьбу ДРСМД
Россия предпринимает решительные шаги по спасению архитектуры контроля над вооружениями, но мы не можем принудить к этому Вашингтон и его сателлитов, - продолжил он.
Армия и оружие
Глава ВМС Украины заявил об усилении России «Калибрами» в Черном море
Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины адмирал Игорь Вовченко заявил, что Россия в течение пяти лет нарастила боевой потенциал в Черном море.
Политика
Литва обменяла двоих россиян на двоих литовцев и норвежца
Власти Литвы заявили, что обменяли двоих граждан России на двоих литовцев и норвежца Фруде Берга, обвиненного в шпионаже.
Музыка
Бузова пообещала спеть на «Евровидении»
Общество
США заплатили России почти $4 млрд за полеты на «Союзах»
Соединенные Штаты потратили в общей сложности почти $4 млрд на доставку на МКС своих астронавтов на российских кораблях «Союз».
Происшествия
Бывший чиновник Минкульта Мазо попросил убежища в Австрии
Бывший чиновник Министерства культуры России Борис Мазо, заочно обвиняемый Следственным комитетом России (СКР) в хищении более 900 млн руб. при строительстве и реконструкции объектов Эрмитажа в Санкт-Петербурге, попросил в Австрии политическое убежище.
Фигурное катание
Российские фигуристы-одиночники лидируют на Гран-при в Москве
Россиянин Александр Самарин показал лучший результат в короткой программе на московском этапе серии Гран-при по фигурному катанию.
Общество
«Руки-базуки» Кирилла Терешина оказались подделкой
Россиянин Кирилл Терешин, прославившийся благодаря крупным бицепсам, увеличил их с помощью инъекций вазелина.
Энергетика
Польская PGNiG не намерена продлевать контракт с «Газпромом»
«PGNiG передала "Газпрому" заявление о намерениях завершить действие контракта на покупку природного газа Польшей, так называемого ямальского контракта, 31 декабря 2022 года»,— говорится в сообщении польской компании.
Экономика
Центробанку предложили получать от россиян декларации о доходах
Крупные российские банки предложили Центральному Банку дополнить подход к расчету данных долговой нагрузки (ПДН) заемщиков, по которому можно будет определить, смогут ли они предоставить клиентам кредит на выгодных для себя условиях.
Шоу-бизнес
«Перестала выходить на связь»: Малахов сообщил о пропаже Дорониной
Телеведущий Андрей Малахов сообщил, что друзья президента МХАТ имени Горького Татьяны Дорониной Инна Чурикова, Александр Михайлов, Олег Басилашвили и Эдвард Радзинский уже много дней не могут связаться с актрисой.
Политика
Путин назвал чушью реверс газа на Украину из Европы
Президент России Владимир Путин заявил о невозможности реверса газа на Украину из Европы, сообщает РИА "Новости".
Происшествия
Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму
На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
Политика
Россия отреагировала на принятие в ООН украинской резолюции по Крыму
Заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что украинская резолюция в области прав человека, которая была принята на Генассамблее ООН, станет помехой для визита международных наблюдателей в Крым.
Происшествия
Экс-полковника Захарченко этапировали в колонию
Осужденный за взяточничество бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко отправился отбывать наказание, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Горбатенко.
Политика
Минюст включил «Север. Реалии» в реестр СМИ-иноагентов
В министерстве отметили, что решение принято на основании поступивших из комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России материалов.
Общество
В Карелии зафиксирована массовая гибель птиц
Экономика
На шуйской фабрике запустили новую красильную линию
Запуск новых линий на предприятии "Шуйские ситцы" дает возможность увеличить круг заказчиков, а для области это означает рост выручки, рост налогов, экономики, сказал губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.
Общество
В Венеции затопило здание регионального парламента
Зал заседаний регионального парламента в Венеции по иронии судьбы затопило через несколько минут после того, как правительство отклонило предложения по улучшению экологической обстановки.
Общество
Скворцову упрекнули в искажении информации о зарплатах врачей в РФ
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что в России зарплату по действующему законодательству с 2004 года определяют даже не регионы, а работодатели при отсутствии отраслевой оплаты труда.
Общество
Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир
Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Игры
В сети появилось много информации об игре Star Wars Jedi: Fallen Order
Ранее ИА REGNUM сообщило, что Electronic Arts не планирует выводит Star Wars Jedi: Fallen Order в ранний доступ ни для каких категорий подписчиков сервиса Origin.
Политика
Участницу «Мисс Вселенная» от Украины не пустили в США
Представительнице Украины на конкурсе "Мисс Вселенная" Анастасии Субботе отказали в получении американской визы.
Энергетика
Глава ФАС дал прогноз по ценам на бензин до конца года
Цены на бензин к концу года упадут, а рост по итогам текущего года не превысит пределов инфляции.
Происшествия
В «Аэрофлоте» прокомментировали инцидент с самолетами в «Шереметьево»
Прилетевший из Минска Airbus A320 задел другой самолет на рулежной полосе в московском аэропорту "Шереметьево", никто не пострадал, сообщил РИА Новости в пятницу представитель экстренных служб региона.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова призналась, что не ожидала четвертую беременность
Оксана Самойлова ждет своего уже четвертого ребенка.
Шоу-бизнес
Винокур вступился за обличающего цензуру Галкина
Народный артист РСФСР Владимир Винокур в интервью НСН вступился за шоумена Максима Галкина, ранее раскритиковавшего цензуру на телевидении.