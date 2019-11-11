Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиСоколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете

Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, привезли в его квартиру на набережной реки Мойки для следственных действий. На кадрах видно, что историк одет в бронежилет и каску.
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Историка Олега Соколова привезли на место преступления в бронежилете

Петербургский дневник06:26

«Итоги недели» с Андреем Константиновым: Что не договаривают в деле историка Соколова, за что Вишневскому такая слава, кто все-таки сбил малайзийский боинг

Фонтанка.Ру11:23

Опубликовано видео следственного эксперимента с Соколовым

РИА Новости08:53

Историка Соколова доставили к Мойке в бронежилете и шлеме для следственного эксперимента

ТАСС06:53

«Богатства» «доцента-расчленителя»: На реконструкциях Олег Соколов щеголял в мундире за 350 тысяч и размахивал антикварной саблей

КП - Санкт-Петербург11:43

Доцент-реконструктор Соколов показал следователям, как избавлялся от трупа аспирантки

78.ru06:30

Видео: Соколова привезли в квартиру на Мойке в каске и бронежилете

РЕН ТВ05:27
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Следователи опасаются расправы над доцентом Соколовым. Видео

Вести.UZ13:12
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Фигурное катание

Медведева выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Москве

РИА Новости 12:08
Происшествия

Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму

На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
Газета.Ru 04:02
Политика

Саммит в «нормандском формате» намечен на 9 декабря

Встреча глав государств Нормандского формата пройдет 9 декабря в Париже, подтвердили корреспонденту РИА Новости в Елисейском дворце.
РИА Новости 12:01
Происшествия

Доцента Соколова перевели в «Кресты»

Вести.Ru 12:15
Происшествия

При взрывах на арсенале в Балаклее погибли два сапера

BFM.ru 09:40
Общество

Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой

Газета.Ru 07:58
Политика

В ЕК отреагировали на заявление Путина о транзите газа через Украину

Еврокомиссия спокойна в вопросе транзита российского газа через Украину и продолжает работать с обеими сторонами над заключением нового контракта, сообщила представитель ЕК Мина Андреева.
RT на русском 06:53
Энергетика

Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом»

Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
Газета.Ru 11:57
Политика

Экс-советник Трампа признан виновным во лжи Конгрессу

Суд признал его виновным в ложных показаниях, а также в препятствовании правосудию и давлении на свидетелей в рамках дела о вмешательстве России в американские выборы.
Коммерсантъ 12:44
Политика

Зеленский подписал закон для выделения ГТС из «Нафтогаза»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий завершить процедуры по созданию независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) путем его выделения из "Нафтогаза", сообщила заместитель руководителя офиса главы государства Юлия Ковалив.
РИА Новости 12:37
Политика

Белый дом обнародовал стенограмму первого разговора Трампа с Зеленским

Белый дом распространил стенограмму первого, состоявшегося в апреле, телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщают Politico, CNBC, Axios и CNN.
РБК 10:23
Политика

В Турции анонсировали визит Путина

Известия 11:37
Армия и оружие

В Минобороны заявили об отсутствии примеров мужеложства в армии

В Министерстве обороны России заявили о том, что в армии нет примеров мужеложства.
РБК 12:14
Политика

СБУ заявила о задержании одного из лидеров ИГ под Киевом

Газета.Ru 10:01
Теннис

Медведев потерял шансы на выход в полуфинал Итогового турнира ATP

Россиянин Даниил Медведев лишился шансов на выход в полуфинал Итогового турнира ATP.
Интерфакс-Спорт 12:35
Общество

В России могут изменить правила раздела имущества при разводе

Если во время брака один из супругов продал общее имущество без согласия другого, при разводе его доля будет уменьшена.
Вести.Ru 06:25
Футбол

Молодежная сборная России обыграла Латвию в отборе Евро-2021

Спорт-Экспресс 11:51
Общество

Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир

Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Коммерсантъ 05:49
Футбол

Ашот Хачатурянц возглавил судейский комитет РФС

Исполком Российского футбольного союза утвердил на посту председателя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца.
Вести.Ru 06:47
Общество

Российский ученый-математик отравился «Кротом»

Российский математик Олег Ишаев-Мусатов по ошибке вместо воды выпил средством для очистки труб «Крот».
Известия 09:52
Политика

В Литве сообщили об обмене россиян на двоих литовцев и норвежца

В Литве сообщили об обмене россиян на двоих литовцев и норвежца.
RT на русском 10:41
Политика

Украина снова открыла границу с Крымом

На границе с Украиной работает три пункта пропуска - многосторонние автомобильные пункты "Армянск" и "Джанкой" ("Каланчак" и "Джанкой"), а также двухсторонний автомобильный пункт пропуска "Перекоп".
КП - Крым 09:18
Общество

Медведев вспомнил о пении в хоре

Отвечая на предложение художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева сделать хоровое пение обязательным предметом в школе, глава правительства вспомнил об опыте участия в хоре в детстве.
Lenta.ru 11:23
Общество

РБК: Дерипаска раскрыл данные о замороженных в США активах

Представители Олега Дерипаски в американском суде впервые раскрыли, какое имущество бизнесмена было заморожено из-за санкций в США - это представительский офис группы "Базовый элемент" в Америке, компания Basic Element Inc. (штат Делавэр).
ТАСС 09:16
Политика

Боливия объявила о выходе из социалистического альянса народов Америки

Министр иностранных дел Боливии Карен Лонгарик заявила о выходе страны из Боливарианского альянса народов Америки (ALBA).
РИА Новости 12:16
Общество

США заплатили России четыре миллиарда долларов за полеты на «Союзах»

Согласно докладу генерального инспектора Пола Мартина (Paul Martin), с момента отмены полетов на шаттлах в 2011 году НАСА приобрело по состоянию на июль 2019 года 70 мест для астронавтов на общую сумму 3,9 миллиарда долларов.
Lenta.ru 12:06
Происшествия

В московской квартире найдена мертвой солистка рок-группы «Маневры»

РБК 08:39
Политика

Прокуратура проверит интервью Собчак на экстремизм

Коммерсантъ 11:39
Транспорт

В Госдуме предложили увеличить стоимость шипованной резины

Ранее специалисты «Автодора» предложили сократить почти на треть срок эксплуатации шипованной резины с 273 до 188 дней.
РБК 09:40
Шоу-бизнес

Яна Рудковская прокомментировала «измены» Евгения Плющенко

В Telegram Рудковская поделилась ссылкой на материал СМИ, в котором её супруга обвинили в изменах.
Актуальные Новости 10:54
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