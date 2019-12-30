Экономика
ИзвестияСокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ
Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет. 1 января соответствующие поправки, внесенные в Налоговый кодекс, вступили в силу. Об этом сообщает «РИА Новости» в среду, 1 января.
Читать в источнике
Оценить273
Подробнее о событии
Показать все источники
Вступил в силу закон о налоговых послаблениях для продавцов единственного жилья
Интерфакс31.12.19 в 19:47
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 23:01, Ашберн
Армия и оружие
Пентагон подтвердил гибель иранского генерала Сулеймани
Иранский генерал-майор Касем Сулеймани — командующий элитным подразделением КСИР — был убит в результате авиаудара США в Багдаде.
Происшествия
Задержан убивший из-за шапки двух друзей житель Приморья
В Приморье задержан мужчина, который зарезал двух своих друзей из-за сожженной шапки. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
Хоккей
Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею
В четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею сборная России встретится с командой Швейцарии.
Авто
Цены на все модели Lada повысил АвтоВАЗ
C 1 января 2020-го "АвтоВАЗ" поднял цены на все автомобили семейства Lada.
Авто
Преемник Mitsubishi ASX станет компактней
Автопроизводитель принял решение сделать кроссовер ASX компактней по той причине, что необходимо каким-то образом развести по разным категориям эту модель и другой компактный кроссовер Eclipse Cross, таким образом, чтобы оба эти транспортных средства не стали конкурентами в одном сегменте кроссоверов.
Кино
Долгожданный блокбастер Фёдора Бондарчука «Вторжение» вышел на экраны
Вышел в прокат блокбастер Фёдора Бондарчука «Вторжение». Он повествует о новом нашествии инопланетян на столицу.
Общество
Названы самые популярные у россиян машины для покупки в кредит
В 2019 году россияне наиболее часто брали кредит на покупку автомобилей Lada, Kia, Huyndai, Skoda и Volkswagen.
Здоровье
Депздрав рекомендовал не смешивать алкоголь в новогоднюю ночь
Чтобы снизить ущерб для здоровья при праздновании Нового года, рекомендуется не смешивать алкогольные напитки и не повышать градус употребляемого алкоголя, сообщил заведующий дневного наркологического стационара Московского научно-практического центра наркологии столичного департамента здравоохранения Дмитрий Кубарев.
Общество
Ляйсан Утяшева показала квартиру, разгромленную после Нового года
Павел Воля и Ляйсан Утяяшева показали в сети во что превратилась их квартира после веселого празднования Нового года.
Кино
Дебютный трейлер «Тихого места 2» показали в Сети
В главных ролях снялись актеры из первой части: Эмили Блант, Милли Симмондс и Ноа Джуп.
Общество
Названа самая безопасная авиакомпания в мире
Футбол
Transfermarkt: «Кристал Пэлас» интересуется Азмуном
Форвард "Зенита" Сердар Азмун стал одной из трансферных целей "Кристал Пэлас", сообщает Transfermark.
Наука
Патент недели: изобретение, о котором говорил Путин
Еженедельно в России патентуются десятки интересных изобретений и усовершенствований — почему бы не рассказывать о них в числе первых.
Экономика
Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП
Президент Crocus Group Араз Агаларов заявил, что из-за низких зарплат и пенсий увеличение ВВП в России становится невозможным.
Политика
Турецкий парламент одобрил отправку войск в Ливию
Наука
Красота среди бегущих
Новая система порождает множество пересечений между нацпроектами «Наука» и «Образование», из-за чего вузы оказались под перекрестным огнем требований.
Происшествия
Горящий мужчина упал с крыши дома на прохожую в Петербурге
Горящий мужчина упал с крыши трехэтажного дома на проходившую мимо женщину в Санкт-Петербурге.
Происшествия
Житель Омска подорвался при запуске фейерверка
Экономика
С января вступают в силу новые акцизы на вино и виноград
В России с 1 января уравниваются акцизы на вино и вводятся новые акцизы - на виноград и виноматериалы.
Общество
Забайкалью не хватает около 500 учителей в школах
Почти 120 вакансий в школах есть для преподавателей иностранных языков, также не хватает больше 90 учителей математики и больше 70 учителей русского языка.
Политика
Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье
Председатель Союза еврейских общин в Польше Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих ответили на слова президента России Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Футбол
Роналду поздравил с Новым годом жену и подписчиков
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в Instagram опубликовал совместное фото с супругой Джорджиной Родригес.
Здоровье
Ученый из Японии рассказал о влиянии сауны на продолжительность жизни
Космос
Телескоп HabEx хотят отправить на поиски «второй Земли» в 2030-х годах
Общество
Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей
Шоу-бизнес
Бывшая жена Дмитрия Пескова снялась голой в ванне
44-летняя экс-супруга пресс-секретаря президента России остро отреагировала на слова Ксении Собчак о том, что оголяться после 40 — вызывающе.
Политика
Лукашенко поручил найти альтернативу поставкам нефти из России
Переговоры с Россией завершатся с ближайшее время. Александр Лукашенко поручил найти альтернативу поставкам нефти из России.