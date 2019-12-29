Экономика

ИзвестияИзвестияСокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ

Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет. 1 января соответствующие поправки, внесенные в Налоговый кодекс, вступили в силу. Об этом сообщает «РИА Новости» в среду, 1 января.
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В РФ сократился срок владения жильем для освобождения от уплаты НДФЛ

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Общественное мнение29.12.19 в 22:45

В России смягчили правила уплаты подоходного налога после продажи квартиры

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Известия04:22

В России сокращается срок владения квартирой при продаже без НДФЛ

REGNUM04:01

В России сократился срок владения жильем для продажи его без НДФЛ

РИА Новости03:00

В РФ сократили срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ

РЕН ТВ05:26
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Энергетика

В «Нафтогазе» назвали объемы транзита российского газа в 2020 году

Глава украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев выразил надежду, что в 2020 году российского газа через украинскую газотранспортную систему будет прокачано больше, чем предусмотрено новым транзитным контрактом.
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Кержаков, Тюльпанова и Волочкова встретили Новый год в тёплых странах

Многие известные петербуржцы встречали Новый год не на родине, а в тёплых странах.
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ToDay News Ufa вчера в 03:10
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Хаменеи ответил на угрозы Трампа Ирану

Ранее Трамп заявил, что не хочет войны с Ираном, который США обвинили в нападении на американское посольство в Багдаде, при этом он подчеркнул, что Иран понесет полную ответственность за гибель людей или ущерб, причиненный какому-либо объекту США.
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Украинские каналы показали обращение Порошенко вместо Зеленского

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В МВД разъяснили новый порядок регистрации автомобилей

В Министерстве внутренних дел объяснили, как будут работать новые правила государственной регистрации автомобилей.
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В России повысили минимальный размер оплаты труда

Минимальный размер оплаты труда в России был увеличен на 850 рублей - до 12130 рублей в месяц.
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Технологии

WhatsApp перестанет работать на ряде устройств

Как сообщает ToDay News Ufa источник в поддержке, мессенджер WhatsApp вскоре не будет работать на старых смартфонах под управлением ПО iOS версии 9 и Android 4.0.3 и более старых версий, также прекращается поддержка Windows Phone.
ToDay News Ufa вчера в 02:05
Общество

Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года

Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
РИА Новости 03:12
Политика

Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
РИА Новости 30.12.19 в 21:54
Общество

В Москве и Петербурге изменились правила парковки во дворах

В российских городах федерального значения — Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе — изменились правила парковки на территории дворов.
Lenta.ru 00:15
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В Москве с ножом напали на пассажира автобуса

В Москве в ночь на 31 декабря мужчина получил несколько ножевых ранений в ходе драки в автобусе.
РБК вчера в 11:07
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Российский боец нокаутировал американца и заработал миллион долларов

Российский боец смешанного стиля (ММА) Али Исаев победил американца Джареда Рошольта в финале Гран-при Professional Fighting League (PFL).
Lenta.ru 03:16
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Лариса Гузеева пожаловалась поклонникам, что Новый год провела в гордом одиночестве.
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Четверо пострадавших: машина врезалась в столб в Петербурге

По предварительным данным, около шести часов утра водитель автомобиля Mitsubishi не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в столб.
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На МКС отправят инкубатор с каннабисом

Агрономы отправят в космос растительные культуры конопли, легальный штамм каннабиса с низким содержанием соединения ТГК.
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Культура

В Манеже пройдёт выставка Сальвадора Дали

RT на русском 06:46
Спорт

WADA обновило список запрещенных веществ

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обновило список запрещенных препаратов.
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Происшествия

В центре Москвы задержали более 30 человек

Коммерсантъ вчера в 10:24
Общество

В России снизили порог для беспошлинных покупок за рубежом

С сегодняшнего дня вступают в силу нормы закона, согласно которым порог стоимости для беспошлинных зарубежных интернет-покупок снижается до 200 евро, а предельный вес — до 31 килограмма.
Вести.Ru 00:46
Происшествия

Пропавшего в Амурской области двухлетнего мальчика нашли живым

Двухлетнего мальчика, который в канун Нового года пропал в Благовещенске, нашли живым. Об этом сообщает управление СК по Амурской области.
РБК 05:27
Хоккей

Хоккеиста Малкина оштрафовали на 5 тысяч долларов за драку в матче НХЛ

Российский хоккеист, нападающий "Питтсбург Пингвинс" Евгений Малкин оштрафован на максимально возможную сумму за драку на матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщается на сайте лиги.
РЕН ТВ 06:39
Экономика

Российские АЭС поставили рекорд по выработке энергии в 2019 году

Российские АЭС за 2019 год установили новый рекорд по выработке электроэнергии, произведя почти 209 млрд киловатт-часов.
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«Виссел Кобе» выиграл Кубок Японии с Иньестой, Подолья и Вилья

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Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока»

Болгария получила доступ к российскому газу из "Турецкого потока", сообщает "Булгаргаз".
РИА Новости 00:45
Спорт

Норвежка Йохауг выиграла гонку на 10 километров на «Тур де Ски»

Норвежская лыжница Тереза Йохауг выиграла гонку на десять километров в рамках этапа многодневки "Тур де Ски", которая в настоящее время проходит в итальянском городке Тоблах.
Газета.Ru вчера в 10:43
Технологии

Будущее — в цифрах и фактах

1-е место займет к 2100 году нигерийский Лагос среди крупнейших городов мира согласно четырем основным методикам подсчета.
РБК 30.12.19 в 02:54
Шоу-бизнес

Тюменцы рассказали, какие передачи смотрели в новогоднюю ночь

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129 детей родились на Кубани в новогоднюю ночь

REGNUM 05:22
Происшествия

Врачи сообщили о состоянии раненых при нападении в Магасе полицейских

РБК 04:56
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