Экономика
ИзвестияСокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ
Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет. 1 января соответствующие поправки, внесенные в Налоговый кодекс, вступили в силу. Об этом сообщает «РИА Новости» в среду, 1 января.
Читать в источнике
Оценить252
Подробнее о событии
Показать все источники
Утреннее чтиво: изменения коснутся недвижимости, пенсий, кредитов и пособий
Общественное мнение29.12.19 в 22:45
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 13:52, Ашберн
Политика
Посольство Украины возмутилось российским Крымом в британском журнале
В украинском посольстве в Великобритании возмутились материалом британского журнала Good Housekeeping, в котором Крым назван российской территорией.
Происшествия
На месте пожара в Астрахани обнаружено тело мужчины
Футбол
«Рубин» усилился защитником московского «Торпедо»
В составе "автозаводцев" Илья в текущем сезоне принял участие в 22 матчах ФНЛ, в которых забил один гол и сделал пять голевых передач. ❕Илья Самошников — игрок «Рубина»❕ 📌22-летний защитник перешёл в нашу команду из «Торпедо»(Москва).
Происшествия
Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео
В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, которые сняли момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air.
Футбол
Четыре футболиста РПЛ вошли в топ-50 молодых игроков по версии УЕФА
Четыре футболиста Российской премьер-лиги (РПЛ) вошли в топ-50 молодых игроков по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает ТАСС.
Футбол
Кудряшов договорился о контракте на 1,5 года с «Антальяспором»
32-летний россиянин согласовал контракт на 1,5 года с клубом «Антальяспор», сообщает Ntvspor.net.
Хоккей
Россия обыграла Швейцарию в четвертьфинале молодежного ЧМ по хоккею
Сборная России вышла в полуфинал молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в Чехии.
Интернет
Китайские бренды объединились для создания аналога Apple AirDrop
Как стало известно, совместный проект крупнейших китайских техногигантов в лице Vivo, Oppo и Xiaomi находится на максимально близкой от полноценного официального запуска точке.
Кино
Составлен рейтинг лучших фильмов десятилетия
Общество
Папа римский ударил по руке женщину на праздновании Нового года
Папа римский Франциск ударил по руке женщину, которая пыталась привлечь его внимание на площади Святого Петра в Ватикане.
Политика
Эрдоган и Трамп обсудили ситуацию в Сирии и Ливии
"В ходе переговоров президентов обсуждались региональные вопросы, прежде всего последние события в Ливии и Сирии", - подчеркнули в администрации.
Политика
Послы Польши и Израиля осудили шествие в честь Бандеры на Украине
Послы Польши и Израиля на Украине Бартош Цихоцкий и Йоэль Лион осудили факельное шествие в честь 111-й годовщины рождения идеолога украинского национализма Степана Бандеры, проведенное 1 января в украинских городах.
Футбол
«Спартак» не отпустил Айртона в олимпийскую сборную Бразилии
Московский «Спартак» принял решение не отпускать 22-летнего защитника Айртон в олимпийскую сборную Бразилии (U-23), сообщает Globo Esporte.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова станет многодетной матерью
Бывшая жена солиста группы «Иванушки» Андрея Григорьева-Апполонова, Марина Банкова (34), 28 декабря вышла замуж за баскетболиста Андрея Зубкова (27).
Армия и оружие
Die Welt: Германия и Франция исключили Польшу из военных проектов
«Варшава с радостью приняла бы участие в совместном проекте по строительству нового танка, но Германия и Франция предпочитают осуществлять проект самостоятельно», — пишет Die Welt.
Общество
Название Голландия официально перестало существовать
Название Голландия для обозначения Нидерландов официально перестало существовать с 1 января 2020 года.
Игры
S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4
На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.
Экономика
Минфин Украины: госдолг страны сократился в 2019 году до 51,6% ВВП
Совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины снизился по состоянию на конец 2019 года, заявили в Минфине Украины 2 января, сообщает Интерфакс.
Музыка
Омский хор записал свою версию песни на тему «Ведьмака»
Ролик выложила на своей странице в «Инстраграме» омская филармония. В записи солирует артист омского хора Валерий Подворный.
Кино
Продюсер «Ведьмака» признался, что создатели наделали много ошибок
Продюсер сериала «Ведьмак» Томаш Багиньский признался, что создатели сериала наделали много ошибок, когда адаптировали роман для телевидения.
Армия и оружие
Принятие на вооружение ЗРК С-500 «Прометей» перенесли на десять лет
Многие эксперты считают ЗРК С-500 «Прометей» лучшим представителем своего класса.
Политика
Названа особенность новогоднего обращения Путина
Публицист, политолог и телеведущий Анатолий Вассерман назвал особенность обращения президента России Владимира Путина к соотечественникам в этом году.
Музыка
Аскер Бербеков стал победителем восьмого сезона шоу «Голос»
Общество
Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк поблагодарила поклонников за поддержку
Российская актриса Анастасия Заворотнюк накануне Нового года поблагодарила россиян, которые поддерживали и молились за нее в трудное время.
Общество
Поправки в ПДД вступили в силу в России
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения, корректирующие список документов, которые необходимо предъявлять сотрудникам ГИБДД.