Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет. 1 января соответствующие поправки, внесенные в Налоговый кодекс, вступили в силу. Об этом сообщает «РИА Новости» в среду, 1 января.

Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ

Футбол «Рубин» усилился защитником московского «Торпедо» В составе "автозаводцев" Илья в текущем сезоне принял участие в 22 матчах ФНЛ, в которых забил один гол и сделал пять голевых передач. ❕Илья Самошников — игрок «Рубина»❕ 📌22-летний защитник перешёл в нашу команду из «Торпедо»(Москва).

Интернет Китайские бренды объединились для создания аналога Apple AirDrop Как стало известно, совместный проект крупнейших китайских техногигантов в лице Vivo, Oppo и Xiaomi находится на максимально близкой от полноценного официального запуска точке.

Политика Послы Польши и Израиля осудили шествие в честь Бандеры на Украине Послы Польши и Израиля на Украине Бартош Цихоцкий и Йоэль Лион осудили факельное шествие в честь 111-й годовщины рождения идеолога украинского национализма Степана Бандеры, проведенное 1 января в украинских городах.

Общество Название Голландия официально перестало существовать Название Голландия для обозначения Нидерландов официально перестало существовать с 1 января 2020 года.

Игры S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4 На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.

Политика Названа особенность новогоднего обращения Путина Публицист, политолог и телеведущий Анатолий Вассерман назвал особенность обращения президента России Владимира Путина к соотечественникам в этом году.