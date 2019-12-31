Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет. 1 января соответствующие поправки, внесенные в Налоговый кодекс, вступили в силу. Об этом сообщает «РИА Новости» в среду, 1 января.

Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ

Политика Кравчук поспорил с Савченко о трех разных Украинах Бывший президент Украины Леонид Кравчук считает, что страна разделена на три части, а украинцы — нация без ДНК, которая не может найти общего корня.

Энергетика Транзит российского газа через Украину снизился в пять раз В первые два дня 2020 года транзит российского газа через Украину снизился более чем в пять раз, следует из данных компании «Оператор ГТС Украины».

Происшествия В Новосибирске двое пьяных дебоширов напали на полицейских Сотрудники правоохранительных органов в Новосибирске задержали двух молодых людей, которые накануне, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напали на сотрудников патрульно-постовой службы.

Шоу-бизнес 47-летняя Кэмерон Диаз впервые стала мамой "Очень плохая училка" 47-летняя актриса Кэмерон Диаз написала в своем Instagram, что у нее с гитаристом рок-группы Good Charlotte Бенджи Мэддена родилась дочь Рэддикс.

Политика Путин и Макрон обсудили убийство Сулеймани по телефону Отмечается также, что главы государств обсудили ситуацию в Сирии, обменялись мнениями об обстановке в Ливии и рассмотрели основные аспекты урегулирования внутриукраинского конфликта.

Экономика Эксперты ожидают в Петербурге нового витка роста цен на топливо В числе активов ПТК были 141 АЗС в Петербурге и области, в Великом Новгороде, Пскове, Твери, Мурманской области и в Карелии, а также две нефтебазы — "Ручьи" и "Чудово".

Политика В 2017 году Трамп пропустил звонок Владимира Путина В 2017 году президент США Дональд Трамп ругался на директора разведывательного правления министерства обороны США Майкла Флинна и на высокопоставленных сотрудников Белого дома из-за того, что они не сообщили ему о звонке президента Российской Федерации Владимира Путина.

Экономика Россия остановила поставки нефти в Белоруссию Россия остановила поставки нефти в Белоруссию, снизив мощности НАЗ до минимальных значений, сообщили сотрудники пресс-службы концерна «Белнефтехим».