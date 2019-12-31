Экономика
ИзвестияСокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ
Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет. 1 января соответствующие поправки, внесенные в Налоговый кодекс, вступили в силу. Об этом сообщает «РИА Новости» в среду, 1 января.
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В России смягчили правила уплаты подоходного налога после продажи квартиры
Российская газета01 января в 04:48
Вступил в силу закон о налоговых послаблениях для продавцов единственного жилья
Интерфакс31.12.19 в 19:47
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