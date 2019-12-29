Экономика
ИзвестияСокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ
Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет. 1 января соответствующие поправки, внесенные в Налоговый кодекс, вступили в силу. Об этом сообщает «РИА Новости» в среду, 1 января.
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Утреннее чтиво: изменения коснутся недвижимости, пенсий, кредитов и пособий
Общественное мнение29.12.19 в 22:45
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Происшествия
Полицейские на Урале застрелили напавшего на них мужчину
Полицейские в небольшом городе Камышлов на юге Свердловской области застрелили пьяного молодого человека, набросившегося на них с монтировкой, сообщил в среду журналистам руководитель пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых.
Энергетика
Болгария начала получать газ через «Турецкий поток»
Футбол
«Тоттенхэм» в гостях уступил «Саутгемптону»
«Тоттенхэм» потерпел поражение от «Саутгемптона» в выездном матче 21-го тура английской Премьер-лиги.
Происшествия
Найдена девочка, которую увели от дома в Москве
Происшествия
Против кировского депутата возбудили уголовное дело за убийство собак
Следственный комитет Кировской области возбудил уголовное дело в отношении одного из депутатов областного Законодательного собрания по факту убийства двух собак, принадлежащих местному жителю, сообщается на сайте ведомства в среду, 1 января.
Общество
Москвич выиграл в лотерею миллиард рублей
Политика
Украинские каналы показали обращение Порошенко вместо Зеленского
Украинские телеканалы «Прямой» и «Пятый» сдвинули новогоднее обращение президента страны Владимира Зеленского ради поздравления бывшего главы государства Петра Порошенко.
Кино
Как сейчас выглядит Генри Кавилл? Тренировки для роли ведьмака, супермена
Неоднозначной была и реакция на результаты кастинга: в роли беловолосого ведьмака Геральта из Ривии Netflix видел Генри Кавилла.
Политика
Лукашенко поручил найти альтернативу поставкам нефти из России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшее время закончить переговоры с Россией о поставках нефти, заявил глава концерна "Белнефтехим" Андрея Рыбакова.
Спорт
WADA опубликовала обновленный список запрещенных в спорте веществ
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) 1 января опубликовала новый список запрещенных в спорте препаратов, при этом произошли изменения и в порядке получения терапевтических исключений при наличии у спортсменов соответствующих медицинских показаний.
Политика
Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье
Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».
Музыка
В Перми впервые выступит солист Rammstein Тилль Линдеманн
Общество
В России вступает в силу закон о любительском рыболовстве
Федеральный закон "О рыболовстве", определяющий правила любительского рыболовства на водоемах общего пользования, вступает в силу с 1 января 2020 года.
Экономика
ЦБ начнет брать с банков комиссию за переводы по номеру телефона
Центробанк РФ c 1 января начнет взимать c банков плату за использование Системы быстрых платежей (СБП).
Гаджеты
В сети появились новые рендеры iPhone SE 2
В сети опубликованы новые рендеры бюджетной новинки от Apple — смартфона iPhone SE2, который станет преемником iPhone SE.
Экономика
В России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января
Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.
Хоккей
Молодежная сборная России вышла в плей-офф чемпионата мира
Общество
«Первый канал» отключил комментарии к новогоднему обращению Путина
Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканала, такие как «Первый канал» и «Россия 24» скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращения президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
Политика
Глава Евросовета осудил нападение на посольство США в Багдаде
Глава Евросовета Шарль Мишель осудил нападение на посольство США в Багдаде, заявив, что в Евросоюзе внимательно следят за ситуацией.
Гаджеты
Xiaomi выпустит обновленную версию популярного Redmi Note 8
По словам инсайдера Мукул Шармы, который является проверенным источником, китайский гигант Xiaomi готовит новую модификацию смартфона Redmi Note 8. Ожидается, что компания его выпустит уже в ближайшее время.
Футбол
Исландский защитник Рагнар Сигурдссон покинул «Ростов»
Футбольный клуб "Ростов" и исландский защитник Рагнар Сигурдссон достигли договоренности о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон, сообщается на сайте ростовчан.
Авто
Chery Tiggo 7 второго поколения: кросс с новым турбомотором удостоился отдельного имени
Кроссовер Chery Tiggo 7 первого поколения стартовал в Поднебесной в 2016-м, до появления в гамме бренда Tiggo 8 он считался флагманом.
Космос
Лучшие космические снимки 2019 года
Уходящий 2019 год оказался весьма примечательным в плане космических фотографий.
Транспорт
Подорожал проезд в общественном транспорте Петербурга
В Санкт-Петербурге с 1 января выросла стоимость проезда в общественном транспорте.
Авто
«АвтоВАЗ» в 2020 году поднимет цены на все автомобили Lada
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» с 1 января 2020 года планирует увеличить рекомендованные розничные цены на свои автомобили.
Шоу-бизнес
Утяшева и Воля показали разгромленную после Нового года квартиру
После супруги более подробное объяснение в своём Instagram дал Павел Воля.
Происшествия