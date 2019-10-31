В 2018 году в России был прирост количества врачей на 0,07% — на 404 специалиста. Но в 54 регионах их количество сократилось, следует из справки Минздрава о состоянии здравоохранения в регионах (документ есть у РБК, его подлинность подтвердили в пресс-службе ведомства).

с чего всё началось

В двух регионах России за год число врачей сократилось более чем на 50%. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на справки Минздрава о состоянии здравоохранения в регионах за 2018 год. В документе отмечается, что в 54 российских регионах число медработников сократилось.

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