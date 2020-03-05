Энергетика
News.ruСокращение добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки согласовали в ОПЕК
ОПЕК согласовала сокращение добычи в рамках сделки ОПЕК+ на 1,5 млн баррелей в сутки. Итоговое решение зависит от России. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.
Читать в источнике
Оценить190
Нравится
Ха-ха
Ого
Скучно
Грусть
Возмутительно
Не нравится
Подробнее о событии
Показать все источники
ОПЕК рекомендовала усилить сокращение нефтедобычи на 1,5 млн баррелей на весь год
Коммерсантъ05 марта в 17:41
Саудовская Аравия под покровом ночи удвоила ставки в нефтяной игре - ход за Россией
Интерфакс05 марта в 21:49
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 09:35, Ашберн
Комментарии
Политика
Путин определил обязанности Медведева в Совбезе
Президент России Владимир Путин определил полномочия заместителя председателя Совета безопасности, которым в настоящее время является бывший премьер-министр страны Дмитрий Медведев.
Политика
Зеленский назвал переговоры с Путиным сложными
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о переговорах с российским лидером Владимиром Путиным в интервью The Guardian.
Культура
Из-за блатных участников раскритиковал шоу «Голос» Пресняков-старший
На музыкальное шоу «Голос», которое показывают по Первому каналу, очень часто попадают по блату, рассказал Владимир Пресняков-старший.
Политика
Климкин рассказал о «катастрофе» для Киева в День Победы
Украине необходимо, чтобы западные лидеры, которые посетят Россию в День Победы, предварительно заехали в Киев, заявил экс-министр иностранных дел страны Павел Климкин в интервью порталу "Обозреватель".
Футбол
«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в матче РПЛ
Спорт
Большунов выиграл марафон на этапе Кубка мира
Общество
В России выявили три новых случая заражения коронавирусом
В России за последние сутки зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Общество
«Победа» прекращает полёты в Италию до конца марта
Авиакомпания «Победа» прекращает полёты из Москвы в Италию с 11 марта до конца месяца.
Футбол
Месси обошел Роналду в гонке бомбардиров топ-5 европейских лиг
В матче 27-го тура испанской Примеры игрок каталонской "Барселоны" Лионель Месси забил мяч в ворота "Реал Сосьедад".
Общество
Сделавшая предложение Путину жительница Иваново рассказала о себе
Происшествия
Люди в масках напали на участников митинга за права женщин в Киргизии
Неизвестные в масках напали на участников шествия в защиту прав женщин в Бишкеке, сообщает РИА Новости со ссылкой на одну из участниц митинга.
Происшествия
Появилось видео с места убийства подростка в Петербурге
Энергетика
В «Роснефти» рассказали о вреде соглашения ОПЕК+ для России
Соглашение ОПЕК+ лишено смысла для России, при условии частичного замещения на рынке дешёвой российской и арабской нефти дорогой американской это мазохизм, заявил РИА Новости пресс-секретарь компании "Роснефть" Михаил Леонтьев.
Общество
Власти Нью-Йорка ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Армия и оружие
«Талибан» опроверг информацию об отказе выполнять соглашение с США
Общество
Голикова назвала раздутой панику вокруг коронавируса
Вице-премьер России, глава оперативного штаба Татьяна Голикова назвала раздутой панику вокруг распространения коронавируса.
Единоборства
Адесанья защитил чемпионский титул UFC в среднем весе
Исраэль Адесанья защитил титул чемпиона UFC в среднем весе, победив по решению судей Йоэля Ромеро.
Общество
Вступил в силу новый формат полиса ОСАГО
Страховщики начали с 8 марта этого года по-новому оформлять полисы обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО) для владельцев транспортных средств.
Происшествия
Пьяный саратовец провалился под лед и захлебнулся
По предварительным данным, пьяный гражданин, находясь в гостях, решил отправиться в другую компанию, а затем провалился под лед.
Политика
Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России
Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
Политика
Путин объяснил необходимость ограничить число президентских сроков
Ограничение числа президентских сроков одного человека нужно, чтобы гарантировать сменяемость власти, заявил президент России Владимир Путин.
Кино
Из-за коронавируса перенесли премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде
Футбол
Парма — СПАЛ 0:0 (Перерыв)
Министр спорта Италии Винченцо Спадафора поддержал призыв Ассоциации игроков приостановить Серию A на некоторое время из-за вспышки коронавируса.
Фигурное катание
Валиева выиграла юниорский чемпионат мира
Российская фигуристка Камила Валиева выиграла юниорский чемпионат мира.
Происшествия
В Казахстане сошел с рельсов и опрокинулся поезд из Саратова
Вчера вечером в Казахстане сошел с рельсов поезд, следовавший из Саратова в Астрахань. Об этом сообщает портал "Tengrinews".
Общество
Власти Москвы предупредили об уголовном наказании за нарушение карантина
Соблюдение режима самоизоляции отслеживается с помощью видеонаблюдения, если человек его нарушит, его поместят в обсерватор (временное учреждение для наблюдения за потенциальными больными).
Наука
Крымская терракотовая голова датирована V веком до нашей эры
Терракотовую голову, которую нашли при строительстве Крымского моста. По оценкам историков, скульптура была создана в V веком до нашей эры.
Кино
Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол
Американский актер и культурист Дэвид Пол, известный по фильму «Няньки», скончался, не дожив два дня до своего 63-летия.
Происшествия
Жертвой пожара в Удмуртии стал один человек
Один человек скончался, ещё семеро получили травмы при пожаре в жилом доме в Игринском районе Удмуртии.
Армия и оружие