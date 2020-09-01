Население России сократится более чем на 150 тыс. человек в 2020 году
Смотрите также
Следователи задержали подозреваемого в убийстве бизнесмена Деданина
В МИД России отреагировали на угрозы санкций США из-за Белоруссии
Генпрокуратура запросила у Германии результаты анализов Навального
Пугачева и Галкин отвели детей в первый класс
Сын Цоя попросил Путина проверить фильм Учителя о своем отце
Число случаев коронавируса в России превысило 1 млн
ВШЭ подтвердила увольнение профессора Гусейнова
Результаты вскрытия Легкоступовой впервые озвучила дочь певицы
Жителю Перми вынесли приговор за фото Власова в «Бессмертном полку»
Минздрав уточнил сроки начала массовой вакцинации от коронавируса
В Минске на акциях протеста студентов начались задержания
Суд продлил арест генералу Арсланову до 9 декабря
Индия и Китай возобновили вооруженные столкновения на границе
Суд завершил исследование доказательств по делу о ДТП с Ефремовым
Суд арестовал акции Башкирской содовой компании
Вокалист Little Big Илья Прусикин объявил о разводе с женой
Орешкин допустил вхождение России в топ-5 экономик мира в 2020 году
В МИД России отреагировали на угрозы санкций США из-за Белоруссии
Тихановская заявила, что вопрос Крыма не должен разъединять белорусов
Генпрокуратура запросила у Германии результаты анализов Навального
Вакцинация от коронавируса в Москве начнется 5 сентября
В Минске на акциях протеста студентов начались задержания
Следователи задержали подозреваемого в убийстве бизнесмена Деданина
МИД Дании вызвал посла России после инцидента с Су-27 над Балтикой
ВШЭ подтвердила увольнение профессора Гусейнова
Страны Прибалтики прекратят торговлю электроэнергией с Беларусью
Сын Цоя попросил Путина проверить фильм Учителя о своем отце
Samsung представила второе поколение складного Galaxy Fold
В 2020 году численность населения России сократится на 158 тыс. человек, это максимальный показатель за последние 14 лет. Это следует из текста проекта единого плана правительства по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, сообщает РБК.В источнике
С чего всё началось
Власти спрогнозировали максимальное сокращение населения России за 14 лет
Общая численность населения России на фоне пандемии по итогам 2020 года, по предварительной оценке, сократится на 158 тыс. человек — это максимум за 14 лет, следует из проекта единого плана правительства по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года (есть у РБК).
РБК22:00
Подробнее о событии