Экономика
Давыдов.ИндексСокращение промышленности в мае оказалось значительнее прогнозов
В мае промышленное производство в годовом выражении упало на 9,6% против 6,6% в апреле 2020 года. При этом прогноз агентства «Интерфакс» предполагал промышленный спад на 6,8%, а Reuters — на 8%, пишет «Коммерсантъ».
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Промпроизводство в РФ в мае упало на 9,6% после снижения на 6,6% в «нерабочем» апреле
Интерфаксвчера в 15:04
«КуйбышевАзот», несмотря на падение прибыли, продолжает реализацию своих инвестпроектов
Волга Ньюсвчера в 03:02
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Общество
Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании
Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru вчера в 12:51
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Ветераны Афганистана пригрозили Киркорову разговором по-мужски
Москва, 17 июня 2020, 12:13 — REGNUM Участники войны в Афганистане пригрозили наказать певца Филиппа Киркорова за скандальный ролик о Воздушно-десантных войсках.
REGNUM 05:13
Происшествия
Полиция США поддержала раненных при стрельбе сотрудников ДПС в Москве
Американские полицейские выразили поддержку сотрудникам ДПС, пострадавшим в ходе стрельбы на Ленинском проспекте в Москве.
RT на русском 10:09
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Домработница Ефремова рассказала о состоянии актера
РИА Новости 07:07
Фигурное катание
Роднина высказалась о назначении Плющенко тренером сборной России
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о назначении двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
Lenta.ru вчера в 12:24
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Сын Ефремова впервые прокомментировал смертельное ДТП отца
Сын актера Михаила Ефремова Никита впервые прокомментировал смертельное ДТП, которое устроил его отец.
Ruposters.ru 10:17
Общество
В России возобновили спор об окрошке
Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) следует отдать предпочтение окрошке на кефире, а не на квасе.
Lenta.ru вчера в 08:39
Экономика
ВРП Петербурга потеряет 15% в случае второй волны коронавируса
Санкт-Петербург, 17 июня 2020, 17:41 — REGNUM Валовой региональный продукт Петербурга по итогам 2020 года упадет на 15% в случае продолжения и второй волны пандемии коронавируса.
REGNUM 10:41
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль за туристами
Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
Политика
В Саратове учитель объяснила родителям учеников, кто против поправок в Конституцию: западные спецслужбы, толпа атеистов и геи
Родители учеников школы № 5 в Заводском районе Саратова в чате мессенджера получили от классного руководителя материал на тему голосования по поправкам в Конституцию.
Вечерняя Казань 09:35
Общество
ФСБ и полиция прибыли в захваченный на Урале женский монастырь
В женский монастырь под Екатеринбургом, который захватил запрещенный в служении схиигумен Сергий (Романов), прибыли сотрудники ФСБ и полиция.
Газета.Ru 08:10
Происшествия
Пару в центре Москвы арестовали за публичный секс
Басманный суд отправил под арест девушку и юношу, прилюдно занявшихся на скамейках "Ямы" сексом.
Российская газета 10:29
Экономика
Оценено повышение тарифов ЖКХ с 1 июля
В Москве, например, стоимость услуг ЖКХ поднимают на 4,8%, а в Подмосковье от 3,6 до 7,2%. Однако в 2020 году ввиду пандемии коронавируса правительство решило индексировать цены с минимальными показаниями.
Live24 06:43
Энергетика
Цена 95-го бензина на бирже достигла абсолютного рекорда
По результатам торгов 17 июня стоимость Аи-95 достигла 56,7 тыс. рублей за тонну. Этот показатель побил даже рекорд кризисного 2018 года.
Газета.Ru 10:35
Экономика
Доля угольной энергетики упала в мире до минимума с 2003 года
В отчете BP отмечается, что в результате такого снижения доля выработанной на угольных электростанциях всего мира оказалась наименьшей с 2003 года.
РБК 05:19
Общество
Температура в Москве побила рекорд 1892 года
Температура в Москве 17 июня достигла 31,4 градуса, что на 0,6 градуса выше предыдущего рекорда более чем вековой давности, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд со ссылкой на данные Росгидромета.
РИА Новости 09:10
Общество
Медсестру из Петербурга оштрафовали за расстегнутый комбинезон
Муравьева вину признала и обязалась больше не допускать нарушений. Медсестру оштрафовали на 15 тыс. рублей.
Росбалт 10:24
Политика
Пушков допустил желание СССР при Горбачеве отдать Карелию Финляндии
Глава комитета Совета Федерации по информационной политике и СМИ Алексей Пушков допустил, что правительство СССР при Михаиле Горбачеве рассматривало возможность передачи Карелии Финляндии.
Известия 05:40
Футбол
УЕФА огласил формат возобновления Лиги чемпионов
В апреле УЕФА сообщил, что возобновление Лиги чемпионов пройдет в формате мини-турнира.
Lenta.ru 10:04
Культура
На Новодевичьем кладбище нашли самый дорогой памятник
Эксперты нашли самый дорогой памятник среди тех, что находятся на Новодевичьем кладбище.
Discover24 вчера в 05:56
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
Политика
На Украине заявили о демонтаже «Газпромом» труб для транзита
Российский холдинг «Газпром» начал демонтаж труб для транзита газа через Украину.
Известия вчера в 10:49
Экономика
В России за год стали в 70 раз больше изымать активы чиновников
В России за год стали в 70 раз больше изымать коррупционные активы чиновников, за 2019 год сумма превысила 20 миллиардов рублей, заявил на заседании Совета Федерации генпрокурор РФ Игорь Краснов.
РИА Новости 05:47
Технологии
Роскачество предупредило об уязвимости умного дома для кибератак
Специалисты Роскачества предупредили о возможной уязвимости большинства устройств умного дома для кибератак со стороны хакеров.
Деловое.ТВ 09:08
Армия и оружие
Россия планирует массово поставлять истребитель Су-57 на экспорт
Телеканал «Звезда», ссылаясь на годовой отчет компании «Сухой» за 2019 год, сообщает о планах компании запустить серийное производство экспортной версии истребителя Су-57 и выйти на рынок боевых беспилотников.
Военное дело вчера в 09:17