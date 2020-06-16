Экономика

Давыдов.ИндексДавыдов.ИндексСокращение промышленности в мае оказалось значительнее прогнозов

В мае промышленное производство в годовом выражении упало на 9,6% против 6,6% в апреле 2020 года. При этом прогноз агентства «Интерфакс» предполагал промышленный спад на 6,8%, а Reuters — на 8%, пишет «Коммерсантъ».
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Эхономика: Российская промышленность ускорила падение

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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 10:51, Ашберн
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