Почти каждая десятая компания планирует провести сокращение персонала в следующем году. К таким выводам пришли специалисты HeadHunter по итогам опроса работодателей. Это оптимистичный показатель, так как в 2018-м о планах уволить часть сотрудников говорили в каждой пятой фирме.

с чего всё началось

В России в 2020 году почти каждая десятая компания готовится провести сокращение сотрудников. Об этом информирует газета «Известия» со ссылкой на исследование компании HeadHunter. Отмечается, что такие выводы были сделаны по итогам опроса 150 российских работодателей.

Все о Твери и Тверской области

Сокращение работников может произойти в каждой десятой компании России

Происшествия Главу Белгородского района Попкова задержали В Белгородской области главу администрации Белгородского района Анатолия Попкова задержали на рабочем месте.

Происшествия Суд арестовал фигуранта дела о прорыве дамбы в Красноярском крае Один из задержанных по делу о гибели людей на реке Сейде - Андрей Еганов, начальник участка золотодобывающей артели "Сисим", на объектах которой произошел прорыв дамбы, признал свою вину.

Политика Россия опровергла данные Чехии о раскрытой шпионской сети Посольство России в Чехии опровергло информацию о финансировании шпионской сети в республике, о чем заявляла местная контрразведка.

Экономика Отопление в Саратове может подорожать: с чем это связано Сегодня в Саратовской городской думе предложили повысить стоимость отопления. Инициатива исходила от энергетиков.

Фигурное катание Фигуристка Щербакова побила рекорд Трусовой в женском катании Спортсменка побила рекорд своей соотечественницы Александры Трусовой, которая ранее набрала 16,41 за каскад четверной тулуп+тройной тулуп.

Происшествия В Ханты-Мансийске грузовик врезался в детский сад В Ханты-Мансийске 21 октября вечером в детский сад врезался большегруз.

Футбол Есипов: «В 1996 году „Ротор“ упустил чемпионство, потому что нас судили нетрезвые люди» Бывший игрок волгоградского «Ротора» Валерий Есипов рассказал, что помешало команде стать чемпионом России, а также вспомнил о легендарной дуэли с «Манчестер Юнайтед» в Кубке УЕФА в 1995 году.

Общество Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса Телеведущего Владимира Соловьева внесли в Книгу рекордов Гиннесса, говорится на официальном сайте организации.

Наука Движение планет ограничило массу гравитона Астрономы использовали известные параметры и траектории планет для поиска массы гравитона — гипотетической частицы-переносчика силы гравитации.

Хоккей Тренер «Амура» Александр Гулявцев пообещал судье сжечь его машину Александру Гулявцеву не понравились судейские решения его земляка Виктора Гашилова в матче «Амур» — «Динамо» Москва.

Космос Предложено новое объяснение «незаметности» инопланетян По мнению Зазы Османова, инопланетяне могут существовать, прогресс может позволить им исследовать Вселенную, и они не прячутся от землян или кого бы то ни было намеренно, но все же остаются незаметными.

Армия и оружие Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром» 1. При запуске межконтинентальной баллистической ракеты возникла нештатная ситуация В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошел сбой при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 «Рязань».

Единоборства Полиция начала проверку после массовой драки на турнире по ММА в Сочи Последние новости ММА Полиция Краснодарского края сообщила, что проводит проверку, основываясь на опубликованных в интернете видеороликах.

Экономика Названы страны с лучшими пенсионными системами В группу B вошли десять стран, пенсионные системы которых, по мнению составителей рейтинга, надежны и имеют множество хороших функций, однако в них — в отличие от группы A — еще достаточно резервов для совершенствования.

Происшествия Момент столкновения трамвая и маршрутки в Петербурге попал на видео Момент аварии с участием маршрутки и трамвая в Санкт-Петербурге, в результате которой пострадали 16 человек, попал в объектив камеры наружного видеонаблюдения.

Авто Audi представила гибридный седан A6 55 TFSI e quattro Компания Audi представила новую модификацию седана A6 последнего поколения — гибридную версию 55 TFSI e quattro.

Авто Обновлённый седан Buick Regal показался на снимках из Китая Первые снимки и сведения о перекроенной модели Buick Regal поступили из минпромторга Китая.

Экономика Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке Председатель правительства Дмитрий Медведев на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) заявил, что в экономике России в целом "все в порядке".

Политика Советник президента заявил об отсутствии запрета в России на Telegram Спецпредставитель российского президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что мессенджер Telegram не запрещен в России.

Общество Австралийские газеты вышли с закрашенными первыми полосами 21 октября крупнейшие австралийские газеты вышли с одинаковой первой полосой. Текст на ней замазан черным цветом.

Здоровье Врачи областной больницы освоили новые методики лечения инсульта Сегодня врачи главной клиники региона применяют новые методики лечения острых нарушений мозгового кровообращения.

Экономика Акции «Яндекса» дорожают после падения на 20% Акции "Яндекса" резко поднялись в цене, после того как депутат Госдумы Антон Горелкин опубликовал в своем телеграм-канале отзыв правительства на инициативу ограничить долю иностранцев в значимых интернет-компаниях.