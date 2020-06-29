Экономика

REGNUMREGNUMСокращение рынка бытовой электроники в России поставили под сомнение

Владивосток, 29 июня 2020, 18:22 — REGNUM Пока нет достаточных оснований говорить о значительном падении рынка бытовой электроники в 2020 году, считает член политического совета регионального отделения «Партии Роста» в Приморском крае, директор ДНС Групп Дмитрий Алексеев.
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с чего всё началось

Аналитики предупредили о сокращении рынка электроники в России на 15%

В 2019 году объем рынка электроники в России снизился на 3% по сравнению с предыдущим годом и составил $2,8 млрд. В 2020 году этот показатель может упасть еще на 15% — до $2,4 млрд. К таким выводам пришел Центр современной электроники, рассказал РБК его глава Иван Покровский.
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Аналитики оценили уровень сокращения рынка электроники в России

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ИА Красная Весна02:34

Сокращение рынка бытовой электроники в России поставили под сомнение

REGNUM11:22

Эксперты предупредили о падении рынка электроники на 15%

Коммерсантъ00:49

Аналитики предупредили о сокращении рынка электроники в России на 15%

РБК00:01
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Глава ОСК объяснил смену должности словами «президент в стране один»

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Российская газета 10:10
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Давшую показания на Серебренникова попросили освободить от наказания

Прокуратура попросила суд освободить от наказания бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву, показания которой легли в основу приговора по делу режиссера Кирилла Серебренникова, сообщила РБК пресс-секретарь Мещанского суда Юлия Котомина.
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Актриса Кристина Асмус снова снимется в откровенной сцене в фильме "Китобой", рассказал о фильме своего ученика Филиппа Юрьева режиссер Алексей Учитель, пишет сайт kp.ru.
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Суд не смог решить, оглашать ли переписку историка Соколова с Ещенко

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Минпросвещения намерено начать внедрение цифровой образовательной среды в 14 регионах

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Число россиян, работающих удаленно, выросло с 1 апреля в 30 раз.
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Матвиенко предложила голосовать в течение нескольких дней на выборах

Голосование по поправкам в Конституцию РФ в течение нескольких дней себя оправдало, и такой формат может быть использован в дальнейшем.
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Уже сегодня, 29 июня, компания Ubisoft может представить Hyper Scape — новую королевскую битву, сообщает инсайдер Род Бредслоу.
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Решение о возвращении Ганчаренко в ЦСКА принимал не Гинер

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Мужская сборная России по биатлону проведет сбор в Рыбинске

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Минтруд: пенсии получают более 40 млн россиян

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