Сокращение штатной численности сотрудников Госавтоинспекции началось в ряде регионов России, при этом центральный аппарат ведомства затронут не будет. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

с чего всё началось

"В нескольких регионах России уже началось сокращение штатной численности, но центральный аппарат Госавтоинспекции затронут не будет", - сказал собеседник агентства, добавив, что планируется сократить около 2 тыс. штатных единиц.

Кино «Джокер» собрал более миллиарда рублей в российском прокате Сборы американского фильма «Джокер» режиссера Тодда Филлипса в российском прокате превысили один миллиард рублей.

Экономика Иркутский губернатор объяснил, почему повысил себе зарплату Губернатор Иркутской области Сергей Левченко пояснил, что повышение его оклада было необходимо для того, чтобы увеличить зарплаты сотрудников бюджетных организаций.

Армия и оружие WP заявила о намеренном турецком обстреле военных США в Сирии Источники утверждают, что турецкая сторона знала о нахождении американских военных и обстреляла 155-мм снарядами их позиции на границе Сирии и Турции для того, чтобы оттеснить.

Экономика Минфин запретит банкам навязывать допуслуги при кредитовании Как пишет «Коммерсант», Минфин готовит поправки к закону «О потребительском кредите», запрещающие обуславливать получение займа «необходимостью приобретения за отдельную плату дополнительных услуг».

Политика В Кремле не обсуждают вопрос возвращения смертной казни Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждается возможность возвращения смертной казни.

Общество Правительство обяжет открыть подвалы домов для кошек В настоящее время в России действует устаревший регламент 1990-х годов, в соответствии с которым все подвальные окна в многоквартирных домах могут быть замурованы.

Шоу-бизнес В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.

Политика Экс-президент Украины увидел улучшение в отношениях с РФ Бывший украинский президент Леонид Кравчук заявил, что в отношениях Украины и России проявляются положительные тенденции.

Происшествия Число жертв тайфуна в Японии выросло до восьми Число погибших в результате тайфуна «Хагибис» в Японии увеличилось до восьми человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на агентство Kyodo.

Авто Toyota представила водородный седан Mirai нового поколения Toyota Mirai нового поколения построена на заднеприводной платформе TNGA-N, которая также легла в основу седана Toyota Crown для рынка Японии.

Единоборства Менеджер Нурмагомедова едва не подрался с экс-чемпионом UFC Али Абдель-Азиз, менеджер российского бойца Хабиба Нурмагомедова, едва не подрался с бывшим чемпионом UFC Энтони Петтисом.

Экономика Bloomberg назвал богатейших людей мирового автопрома Bloomberg составил рейтинг самых богатых людей, владеющих акциями автопроизводителей и автодилеров.

Кино Добронравов прокомментировал уход «обиженного» Добрынина из «Сватов» В ответ Добронравов заявил журналистам, что его коллега «никогда ничего об этом не говорил».

Единоборства Немков победил Карвалью на турнире Bellator 230 Российский боец полутяжелого веса (до 93,0 кг) Вадим Немков победил бразильца Рафаэля Карвалью на турнире Bellator 230 в Милане.

Армия и оружие Путин: Россия создаст способные преодолеть любую систему ПРО комплексы Президент России Владимир Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya и Sky Nеws Arabia заявил, что российская сторона намерена разработать ударные комплексы, которые преодолеют любую систему противоракетной обороны.

Наука Эксперты изучили реакцию людей на опасные стимулы Потенциально опасные стимулы сегодня плохо изучены, но эксперты из Университетского колледжа Лондона решили провести собственное исследование.

Энергетика Американские СМИ рассказали о ненамеренной помощи США экономике России Политика США ненамеренно поучаствовала в укреплении российской экономики. Об этом пишет издание National Interest.

Армия и оружие Шейнин поставил на место политолога Яли за угрозу «дать РФ по зубам» Украинский политолог Максим Яли попытался устроить провокацию в эфире программы «Время покажет», заявив, что Незалежная «даст России по зубам» в случае войны.

Происшествия На борту разбившегося в ДР Конго Ан-72 находились россияне Посольство РФ в Киншасе уточняет число россиян, находившихся на борту военно-транспортного самолета Ан-72, потерпевшего катастрофу в восточной части Демократической Республики Конго (ДРК).

Происшествия В результате ДТП в Подмосковье погибли пять человек В результате лобового столкновения машин на трассе в Кашире, Подмосковье, погибли пять человек, в том числе один ребёнок.