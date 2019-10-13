Сокращение штатной численности сотрудников Госавтоинспекции началось в ряде регионов России, при этом центральный аппарат ведомства затронут не будет. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

с чего всё началось

"В нескольких регионах России уже началось сокращение штатной численности, но центральный аппарат Госавтоинспекции затронут не будет", - сказал собеседник агентства, добавив, что планируется сократить около 2 тысяч штатных единиц.

Футбол Сборная Боснии и Герцеговины разгромила команду Финляндии В матче 7-го тура квалификации к Евро-2020 Сборная Боснии и Герцеговины разгромила команду Финляндии.

Общество Два человека погибли в Токио из-за тайфуна «Хагибис» Два человека погибли и 77 пострадали в Японии из-за обрушившегося на регион тайфуна «Хагибис». Об этом сообщает телеканал NHK.

Музыка На Первом канале начался новый сезон шоу «Голос» "Газета.Ru" рассказывает о самых ярких моментах первого выпуска нового сезона музыкального шоу Первого канала "Голос".

Политика Песков прокомментировал идею встречи Путина с Зеленским на саммите СНГ Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на слова главы Белоруссии Александра Лукашенко о том, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский могли бы встретиться на саммите СНГ.

Политика «День тишины» наступил в Польше перед парламентскими выборами Запрет всех форм предвыборной агитации вступил в субботу в силу в Польше перед предстоящими в воскресенье в стране очередными парламентскими выборами.

Футбол Жена экс-футболиста «Ростова» Новосельцева возмущена решением суда о размере алиментов Недавно состоялось заседание, на котором суд определил размер алиментов, которые спортсмен должен выплачивать экс-супруге и ребенку.

Шоу-бизнес В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.

Кино Вуди Аллен показал свой «Нью-Йорк» Какой получилась лента американского режиссера Мелодрама Вуди Аллена вышла на экраны спустя год после скандала с сексуальными домогательствами режиссера.

Армия и оружие CNN узнал об идее сирийских курдов просить защиты от Турции у России Абди в разговоре с Робаком настаивал, чтобы США либо остановили операцию Турции, либо позволили курдам заключить сделку с правительством Сирии и Россией, позволив российским военным самолетам установить бесполетную зону над северо-восточной Сирией, что помешает Турции наносить удары по сирийской территории.

Происшествия В московском кафе произошла перестрелка В центре Москвы произошла перестрелка. Инцидент случился около девяти часов вечера в кафе на улице Большая Ордынка.

Экономика Bloomberg назвал богатейших людей мирового автопрома Bloomberg составил рейтинг самых богатых людей, владеющих акциями автопроизводителей и автодилеров.

Происшествия Мать подозреваемого в убийстве девочки в Саратове рассказала о сыне Мать Михаила Туватина, подозреваемого в убийстве девятилетней Лизы Киселёвой из Саратова, рассказала, что её сын — замечательный, добрый и умный человек.

Общество Ученые рассказали об опасности змееголовых рыб Змееголовые рыбы, умеющие передвигаться по суше и дышать воздухом, могут нарушить баланс сложившихся диких экосистем, предупреждают ученые.

Политика В Кремле не обсуждают возвращение смертной казни В Кремле «не обсуждается» вопрос о возвращении в России смертной казни, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Армия и оружие Страны ЛАГ рассмотрят меры против Турции из-за операции в Сирии Главы МИД Лиги арабских государств (ЛАГ) договорились рассмотреть меры политического и экономического характера против Турции в связи операцией турецких вооруженных сил на севере Сирии.

Происшествия В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила "Комсомольская правда".

Здоровье Российских водителей проверят на хронический алкоголизм По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.

Экономика Иркутский губернатор объяснил, почему повысил себе зарплату Губернатор Иркутской области Сергей Левченко пояснил, что повышение его оклада было необходимо для того, чтобы увеличить зарплаты сотрудников бюджетных организаций.

Космос «Хаббл» поймал Млечный Путь на краже межгалактического газа Предполагается, что газ может поступать из межгалактической среды: в частности, Млечный Путь может отбирать у своих галактик-спутников запасы газа, используя свое гравитационное поле.

Авто Isuzu представил пикап Isuzu D-Max нового поколения В Таиланде состоялась официальная презентация пикапа Isuzu D-Max третьего поколения.

Футбол Тедеско будет представлен тренером «Спартака» в понедельник Немецкий специалист Доменико Тедеско урегулировал вопрос расторжения контракта с "Шальке-04" и в воскресенье, 13-го октября, прибудет в Москву для подписания договора с московским "Спартаком".

Экономика Зеленский: МВФ требует ввести на Украине рыночные цены на «коммуналку» МВФ требует от властей Украины ввести рыночные цены на коммунальные услуги, заявил в ходе пресс-марафона сегодня, 10 октября, президент Украины Владимир Зеленский.

Общество Минтруд хочет изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком Минтруд считает, что претендовать на выплату пособия по уходу за ребенком до полутора лет могут те, кто уделяет этому достаточно времени.