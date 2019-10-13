Сокращение штатной численности сотрудников Госавтоинспекции началось в ряде регионов России, при этом центральный аппарат ведомства затронут не будет. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

с чего всё началось

"В нескольких регионах России уже началось сокращение штатной численности, но центральный аппарат Госавтоинспекции затронут не будет", - сказал собеседник агентства, добавив, что планируется сократить около 2 тыс. штатных единиц.

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