Политика
РБКСокуров отреагировал на претензии Кадырова из-за звания Героя России
Режиссер Александр Сокуров отреагировал на претензии главы Чечни Рамзана Кадырова по поводу его слов о необходимости переосмыслить звание Героя России. Об этом он сообщил телеканалу «Дождь». Журналист задал ему вопрос, что он думает о реакции Кадырова.
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Культура
Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»
Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Политика
В МИД Украины заговорили о введении миссии ООН в Донбасс
Министр иностранных дел страны Вадим Пристайко заявил, что Киев может вернуться к идее ввода контингента ООН в неподконтрольные ему районы Донбасса, передает ТАСС.
Общество
«Мисс мира 2019» стала представительница Ямайки
Обладательницей титула международного конкурса «Мисс мира 2019» стала представительница Ямайки Тони-Энн Сингх.
Политика
Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа
Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Хоккей
Сборная России обыграла чехов на Кубке Первого канала по хоккею
Россия обыграла Чехию в матче Кубка Первого канала по хоккею.
Единоборства
Шлеменко победил экс-бойца UFC американца Бранча
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Шлеменко победил экс-бойца UFC американца Дэвида Бранча на турнире RCC 7.
Политика
Песков подтвердил повышенный тон переговоров на «нормандском саммите»
О повышенных тонах участников «нормандского» саммита ранее сообщил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко.
Шоу-бизнес
Умерла дочь Льва Дурова, актриса Екатерина Дурова
Советская, российская актриса, Заслуженная артистка Российской Федерации Екатерина Дурова скончалась в возрасте шестидесяти лет.
Общество
Депутат Госдумы на открытии школы подарил вазелин чиновникам
Шоу-бизнес
Ирина Лобачева разводится с молодым мужем после выкидыша и избиений
Экс-избранник спортсменки пытается сохранить отношения. 46-летняя Ирина Лобачева два года назад вышла замуж за 30-летнего Ивана Третьякова.
Фигурное катание
Команда Тутберидзе "разгромила" Тарасову и Плющенко за критику: "Это бомба!"
Хореограф из команды Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз посвятил трогательный пост решению олимпийской чемпионки, чемпионки мира и Европы Алины Загитовой приостановить спортивную карьеру и отметил, что фигуристка остается со своими наставниками.
Культура
Лев Лещенко выругался матом в шоу Максима Галкина
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом
Известная балерина Анастасия Волочкова кардинально поменяла имидж.
Общество
Минфин закроет возможность обналичивать замороженные пенсии
Минфин уберет из новой пенсионной системы возможность обналичить такие средства.
Общество
Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь
На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.
Биатлон
Женская сборная России завоевала серебро в эстафете
Общество
Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тысяч рублей
Пенсионеров, которые получают выплаты с индексацией и надбавкам, но скрывают от государства, что работают неофициально, то есть, не уведомили об этом Пенсионный фонд, могут оштрафовать на 120 тысяч рублей.
Политика
Митрополит Епифаний объявил о ликвидации Киевского патриархата УПЦ
В конце месяца ПЦУ сообщила, что Элладская церковь признает ее автокефалию и Епифания в качестве митрополита Киевского и всея Украины.
Происшествия
Появились фотографии разбившегося на Кубани вертолёта Ми-28
На борту находились командир экипажа Александр Склянкин и заместитель командира Кореновского полка по летной подготовке и эскадрильи Ми-28 Руслан Кушниренко.
Наука
38 лет составляет естественная продолжительность жизни человека
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк совершила паломничество в Иерусалим
Молятся за ее здоровья и в Иерусалиме. Стало известно, что несколько лет назад Анастасия Заворотнюк совершала паломничество на Святую землю.
Политика
Турция хочет купить американские системы ПРО Patriot
Анкара предложила США продать им системы противоракетной обороны ПРО Patriot, однако американская сторона пока не дала ответа, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Биатлон
Майе обвинил Фуркада в неспортивном поведении
Французский биатлонист Фийон Майе раскритиковал соотечественника Мартена Фуркада после гонки преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцине.
Наука
Названы продукты, вызывающие бессонницу
Причиной бессонницы могут быть рафинированные углеводы, установили специалисты Колумбийского университета.
Хоккей
Милош Ржига: В Братиславе ваш игрок попался на чем-то. Мы могли бы сказать, что нам принадлежат те медали
Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига после матча Кубка Первого канала против России (3:4 Б) высказал мнение по поводу санкций ВАДА в отношении России.
Политика
Путин оставил автограф на новом грузовике «КамАЗ»
Президент России Владимир Путин ознакомился с новейшими разработками компании КамАЗ и оставил автограф на одном из грузовиков.
Шоу-бизнес
Дима Билан признался, что должен был стать папой двойняшек
В недавнем интервью на YouTube канале "А поговорить!" артист впервые признался, что несколько лет назад он пытался создать семью и даже готовился стать папой двойняшек.
Армия и оружие
Корейский истребитель F-35A «уничтожил» гибрид «Панцирь-С1» и «Куб»
Издание Defence Blog опубликовало рекламный ролик военно-воздушных сил южнокорейской республики, в котором истребитель F-35A Lightning II наносит удар по северокорейской межконтинентальной ракете и пусковой установке Hwasong-14.