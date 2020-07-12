Политика
РБКСокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России
По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят».
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с чего всё началось
Ельцин – Сокурову: "Мне брать Россию?" Под конец подписал указ "Путин не предатель" и сказал, что это хорошо
На "Фонтанке" Александр Сокуров открыл таинство отречения Бориса Ельцина от коммунизма и рассказал, как по его сценарию произошло событие, всколыхнувшее глобальный красный мир. 47news предлагает: что думал первый президент России перед тем, как уйти в новогоднюю ночь 2000-го. И почему о Путине.47 новостейвчера в 04:01
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Кино
Эрик Киллмонгер возглавил рейтинг лучших злодеев Marvel
Издание Collider составило рейтинг лучших злодеев из кинофильмов вселенной Marvel.
Газета.Ru 11 июля в 13:50
Гаджеты
Apple предупредила о последствиях заклеивания веб-камеры MacBook
В Apple считают, что поводов для боязни слежки у владельцев MacBook нет, так как ноутбуки снабжены светодиодным индикатором, который загорается всегда, когда камера работает, и активировать FaceTime HD с выключенным светодиодом невозможно.
3DNews 11 июля в 07:54
Наука
Японские физики рассчитали дальность «выстрела» пингвинами фекалий
В океанариуме Катсурахама средняя высота камней в вольере для пингвинов составляет 1,1 метра — при такой высоте максимальное расстояние полета фекалий достигает 1,03 метра при угле к горизонту в 21 градус.
Новые Известия вчера в 05:03
Общество
В коллекционное издание Far Cry 6 войдёт огнемёт
Актуальные Новости 01:53
Происшествия
Адвокат потерпевших по делу Ефремова отрицает иск на 40 млн рублей
Адвокат Александр Добровинский опроверг информацию, что потерпевшие по делу актера Михаила Ефремова потребовали от него 40 млн руб. Об этом ранее без ссылок на источник сообщил "Московский комсомолец".
Коммерсантъ 11 июля в 10:49
Армия и оружие
Российская ПВО отбила атаку беспилотников на базе Хмеймим в Сирии
Российские средства ПВО перехватили два ударных беспилотника, пытавшихся атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.
Коммерсантъ вчера в 16:05
Технологии
Сбербанк запустил сервис бесконтактной оплаты SberPay
Москва, 11 июля 2020, 10:00 — REGNUM Запущен новый сервис бесконтактной оплаты SberPay с помощью банковской карты, привязанной к Android-смартфонам.
REGNUM 11 июля в 03:00
Политика
Отставка Сергея Фургала может состояться уже на этой неделе
В пятницу в Москве был арестован губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.
Коммерсантъ вчера в 15:52
Политика
Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему
REGNUM вчера в 15:49
Происшествия
Число жертв наводнений и оползней в Японии достигло 72
По последним данным, в результате вызванных ливневыми дождями оползней и наводнений повреждения получили более 14 тыс. домов на юго-западе Японии.
ТАСС вчера в 23:19
Происшествия
Один человек погиб при крушении Ан-2 в Нижегородской области
Один человек погиб, один пострадал при падении самолета Ан-2 в Нижегородской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.
Интерфакс вчера в 22:32
Происшествия
В поселке на Таймыре ввели режим ЧС из-за разлива более 40 т топлива
В поселке Тухард Таймырского района Красноярского края ввели режим ЧС после разлива 44 т авиационного топлива и попадания его в озеро.
РБК 01:42
Общество
Полиция назвала организатора несогласованных акций в поддержку Фургала
Известия 11 июля в 06:20
Авто
В Китае выпустили компактвэн дешевле Lada Largus в 1,5 раза
Фургончик стоит почти в полтора раза меньше, чем Lada Largus.
ToDay News Ufa вчера в 09:24
Политика
Путин: в РФ удалось не допустить драматичного роста безработицы
Президент России Владимир Путин заявил, что в РФ удалось не допустить драматичного роста безработицы во время кризиса, связанного с коронавирусом.
Будущее России. Национальные проекты 03:04
Наука
Ученые обнаружили, что оптимисты спят лучше пессимистов
Сон оптимистов крепче, нежели у пессимистов, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 02:32
Политика
Анджей Дуда лидирует на выборах президента Польши
РИА Новости 02:13
Энергетика
Reuters: газопровод «Голубой поток» простаивает с мая
Газопровод "Голубой поток", который протянут через Черное море в Турцию, стоит без работы с середины мая текущего года.
Газета.Ru 11 июля в 06:48
Единоборства
Российский боец Петр Ян победил Жозе Альдо и стал чемпионом UFC
Ян стал вторым россиянином в истории, который смог стать чемпионов UFC. Ранее пояс в легком весе получил Хабиб Нурмагомедов.
Вечерняя Москва вчера в 01:25
Армия и оружие
Минобороны Азербайджана заявило об ударе по опорному пункту ВС Армении
«В ходе ночных боёв наши подразделения, применяя артиллерию, миномёты и танки, точным огнём уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу на территории воинской части противника», — говорится в сообщении на сайте Минобороны Азербайджана.
RT на русском 01:46
Футбол
«Ливерпуль» не планирует отпускать Ловрена в «Зенит» бесплатно
Vprognoze.ru 02:30
Происшествия
Дело Дмитриева — это диагноз. Преследуя карельского историка, силовики дважды выдали родительскую заботу за преступление. Исследование «Новой»
Фото: Анна Артемьева / "Новая газета" Дмитриеву инкриминировали девять фотографий обнаженной приемной дочери в возрасте трех, пяти и шести лет.
Новая газета 01:59
Кино
Том Холланд показал свою «подготовку» к съемкам Uncharted
Производство фильма Uncharted приостановили из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.
iReactor 11 июля в 05:24
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
В результате пожара на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек.
РБК вчера в 19:47
Здоровье
В Хакасии усилят контроль за соблюдением масочного режима
Вопросы соблюдения масочного режима в организациях и на предприятиях сферы услуг рассматривал в понедельник оперативный штаб при правительстве.
Хакасия 01:19
Политика
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 13 июля
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 727 тыс. (6615 за сутки).
РБК 00:47
Наука
Фитопланктон в Северном Ледовитом океане увеличился на 57 процентов
Учеными Стэнфордского университета в США провели исследование, которое выявило увеличение численности фитопланктона в Северном Ледовитом океане на 57 процентов за последние два десятка лет.
МедиаПоток 11 июля в 08:57
Политика
Венгрия планирует 15 июля открыть границы для въезда из России
Въезд на территорию Венгрии из России будет разрешен с 15 июля. Об этом говорится на странице посольства Венгрии в России в Facebook.
Газета.Ru 02:58