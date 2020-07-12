На "Фонтанке" Александр Сокуров открыл таинство отречения Бориса Ельцина от коммунизма и рассказал, как по его сценарию произошло событие, всколыхнувшее глобальный красный мир. 47news предлагает: что думал первый президент России перед тем, как уйти в новогоднюю ночь 2000-го. И почему о Путине.

с чего всё началось

По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят».

Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России

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