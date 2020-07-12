Политика

РБКРБКСокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России

По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят».
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с чего всё началось

Ельцин – Сокурову: "Мне брать Россию?" Под конец подписал указ "Путин не предатель" и сказал, что это хорошо

На "Фонтанке" Александр Сокуров открыл таинство отречения Бориса Ельцина от коммунизма и рассказал, как по его сценарию произошло событие, всколыхнувшее глобальный красный мир. 47news предлагает: что думал первый президент России перед тем, как уйти в новогоднюю ночь 2000-го. И почему о Путине.
47 новостейвчера в 04:01

Подробнее о событии

Сокуров: Путин прекрасно всё знает о воровстве в России

News.ruвчера в 17:27

«Всё прекрасно знает»: Сокуров рассказал об отношении Путина к олигархам

Царьград01:32

Режиссер Сокуров: Путин прекрасно все знает о воровстве в России

URA.Ru00:04

Сокуров: Путин «прекрасно все знает» о воровстве в России

Московский Комсомолец04:01

Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России

РБКвчера в 12:37

Режиссер заявил, что «Путин все прекрасно знает» о воровстве в России

ИА Красная Веснавчера в 09:38

Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России

Lenta.ruвчера в 08:44
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Общество

МВД назвало организатора несогласованных акций в поддержку Фургала

RuNews24.ru 11 июля в 20:33
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Происшествия

Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21

При пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек, сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США.
Газета.Ru 05:23
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Происшествия

Готовивших теракты боевиков задержали в Ростове-на-Дону

По оперативным данным, выходцы из Средней Азии, которые постоянно проживали в Ростове-на-Дону, планировали нападения полицейских и теракты в медицинских и учебных заведениях.
Вести.Ru 06:28
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Общество

В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»

За каждый полный год общего трудового стажа, полученного до 1.01.1991 года, прибавляется по 1%. А при определении размера пенсии расчетный пенсионный капитал, установленный на 1 января 2002 года, увеличивается на 10%.
ToDay News Ufa 10 июля в 15:14
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Общество

«Норникель» оценил масштаб ликвидации аварии на ТЭЦ в 10 млрд рублей

«Норникель» оценил работы по ликвидации аварии на ТЭЦ в Норильске в 10 млрд рублей, сообщает ТАСС 13 июля.
Известия 05:08
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Армия и оружие

Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло

Известия вчера в 14:49
2,6K
Политика

Путин заявил об историческом шансе решить в России жилищный вопрос

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил о том, что у страны появился шанс решить вопросы с обеспечением граждан жильем.
РБК 04:58
3,2K
Общество

В университете Гонконга опровергли информацию о сокрытии коронавируса

Пекин, 13 июля 2020, 10:48 — REGNUM Бежавшая в США вирусолог Янь Ли-мэнь, которая заявила, что власти КНР якобы знали о коронавирусе до того, как они об этом сообщили, никогда не участвовала в исследованиях о передаче SARS-CoV-2 от человека к человеку и ее заявления лишены научного основания.
REGNUM 03:48
1,5K
Происшествия

У СИЗО «Лефортово» начались задержания журналистов

Интерфакс 07:11
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Здоровье

В Минздраве оценили возможность второй волны эпидемии коронавируса

В России еще сохраняется риск распространения коронавируса, поэтому гражданам страны по-прежнему следует соблюдать меры личной безопасности, следуя санитарным правилам.
Газета.Ru вчера в 14:46
1K
Шоу-бизнес

Жена Джона Траволты Келли Престон умерла от рака груди

Звезда "Криминального чтива" Джон Траволта сообщил о смерти своей жены Келли Престон от рака груди.
Газета.Ru 03:46
30
Происшествия

В Самаре произошел пожар на складе с краской

Пожар произошел на складе с краской в Самаре.
ТАСС 07:30
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Политика

В МИД Германии отреагировали на решение США выслать немецких студентов

В МИД ФРГ приняли к сведению решение американской стороны о том, что немецкие студенты, которые с осени будут переведены на удаленное обучение в вузах США, должны быть высланы из страны, Берлин намерен обсуждать этот вопрос с Вашингтоном.
РИА Новости 06:52
Футбол

«Ростов» опроверг информацию об уходе Карпина

Как сообщает «Бомбардир.ру», руководство футбольного клуба «Ростов» официально опровергло информацию об уходе главного тренера Валерия Карпина из команды.
CT news 07:17
3
Общество

Лукашенко посоветовал лечить коронавирус медом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал лечиться от пандемии коронавируса с помощью меда, передает БЕЛТА.
Lenta.ru 05:59
Футбол

CAS отменил исключение «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов

Спортивный арбитражный суд в Лозанне отменил двухлетнее отстранение английского футбольного клуба "Манчестер Сити" из розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА.
Российская газета 05:03
Общество

Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий

Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.
Известия 05:07
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Гаджеты

NVIDIA сняла с производства топовые видеокарты RTX

Китайские источники сообщили, что NVIDIA сняла с производства топовые видеокарты RTX.
Ferra вчера в 10:31
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Происшествия

Дело о хулиганстве возбуждено после беспорядков на Амурском ГПЗ

Уголовное дело о хулиганстве возбуждено по факту беспорядков на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ), сообщается на сайте областной прокуратуры.
RT на русском 05:36
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Шоу-бизнес

Сын Бекхэма в 21 год женится на дочери миллиардера Николе Пельтц

Сын известных родителей экс-футболиста Дэвида Бекхэма и дизайнера Виктории Бекхэм сделал предложение дочери крупного миллиардера и инвестора.
Evo-rus.com 05:23
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Политика

Эрдоган дал Путину пояснения по ситуации с собором Святой Софии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора дал президенту России Владимиру Путину пояснения по решению о статусе Святой Софии, отметив, что будут гарантированы доступ для всех желающих к этому памятнику культуры и сохранность христианских святынь, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 07:38
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Авто

УАЗ получил патент на передний бампер «Русского Прадо»

Накануне в базе Роспатента появились первые изображения переднего бампера будущего внедорожника, ожидаемо получившего отличный от «Патриота» дизайн.
Автоновости дня 03:35
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Общество

Россиянам рассказали о трех возможностях не заболеть COVID-19

Иммунолог, эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о трех возможностях не заболеть COVID-19.
Lenta.ru 04:52
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Происшествия

В Китае водитель автобуса утопил 21 человека из-за проблем с жильем

Пекин, 13 июля 2020, 07:35 — REGNUM Водитель, утопивший автобус в водохранилище в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, потреблял алкоголь перед тем, как произошел инцидент в связи с неудовлетворенностью своей жизнью, сообщает 12 июля агентство Синьхуа.
REGNUM 00:35
1
Игры

Ubisoft пообещала исправиться после проблемной конференции

Российская газета 05:39
1
Общество

Второй компонент вакцины от коронавируса ввели еще 20 россиянам

Еще 20 добровольцам ввели второй компонент вакцины от коронавируса.
ФедералПресс 07:17
Наука

Бороться с раковыми клетками могут жирные кислоты, заявили ученые

В ходе экспериментов с червями исследователи выяснили, что столовые и зародышевые клетки погибают при взаимодействии с одной из жирных кислот.
Faktom 01:51
8
Шоу-бизнес

27-летний внук Элвиса Пресли найден мертвым в своей квартире

27-летний внук Элвиса Пресли Бенджамин Кио найден мертвым в своей нью-йоркской квартире, сообщает портал TMZ .
Passion.ru 01:53
Шоу-бизнес

Рудковская помирилась с Ритой Дакотой, похвалив ее новый альбом в Сети

В социальной сети Instagram четыре поста продюсер посвятила новому альбому Дакоты, расхвалив его со всех сторон.
ФАН 06:04
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Шоу-бизнес

Беременная Марина Балмашева вышла замуж за 20-летнего пасынка

Марина Балмашева, известная 35-летняя блогерша из РФ, опубликовала ролик, на котором демонстрируется регистрация ее брака с бывшим двадцатилетним пасынком.
Discover24 вчера в 03:34
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Александр Сокуров
Кинорежиссёр
Советский, российский кинорежиссёр и сценарист, народный артист Российской Федерации, заведующий кафедрой режиссуры кино и телевидения Института истории, филологии и СМИ Кабардино-Балкарского государственного университета имени Х. М. Бербекова. Член Попечительского совета эндаумента Государственного Эрмитажа. Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека
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