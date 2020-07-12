На "Фонтанке" Александр Сокуров открыл таинство отречения Бориса Ельцина от коммунизма и рассказал, как по его сценарию произошло событие, всколыхнувшее глобальный красный мир. 47news предлагает: что думал первый президент России перед тем, как уйти в новогоднюю ночь 2000-го. И почему о Путине.

с чего всё началось

По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят».

Происшествия Готовивших теракты боевиков задержали в Ростове-на-Дону По оперативным данным, выходцы из Средней Азии, которые постоянно проживали в Ростове-на-Дону, планировали нападения полицейских и теракты в медицинских и учебных заведениях. 351

Общество В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж» За каждый полный год общего трудового стажа, полученного до 1.01.1991 года, прибавляется по 1%. А при определении размера пенсии расчетный пенсионный капитал, установленный на 1 января 2002 года, увеличивается на 10%. 203

Политика Путин заявил об историческом шансе решить в России жилищный вопрос Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил о том, что у страны появился шанс решить вопросы с обеспечением граждан жильем. 3,2K

Общество В университете Гонконга опровергли информацию о сокрытии коронавируса Пекин, 13 июля 2020, 10:48 — REGNUM Бежавшая в США вирусолог Янь Ли-мэнь, которая заявила, что власти КНР якобы знали о коронавирусе до того, как они об этом сообщили, никогда не участвовала в исследованиях о передаче SARS-CoV-2 от человека к человеку и ее заявления лишены научного основания. 1,5K

Здоровье В Минздраве оценили возможность второй волны эпидемии коронавируса В России еще сохраняется риск распространения коронавируса, поэтому гражданам страны по-прежнему следует соблюдать меры личной безопасности, следуя санитарным правилам. 1K

Политика В МИД Германии отреагировали на решение США выслать немецких студентов В МИД ФРГ приняли к сведению решение американской стороны о том, что немецкие студенты, которые с осени будут переведены на удаленное обучение в вузах США, должны быть высланы из страны, Берлин намерен обсуждать этот вопрос с Вашингтоном.

Футбол «Ростов» опроверг информацию об уходе Карпина Как сообщает «Бомбардир.ру», руководство футбольного клуба «Ростов» официально опровергло информацию об уходе главного тренера Валерия Карпина из команды. 3

Общество Лукашенко посоветовал лечить коронавирус медом Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал лечиться от пандемии коронавируса с помощью меда, передает БЕЛТА.

Футбол CAS отменил исключение «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов Спортивный арбитражный суд в Лозанне отменил двухлетнее отстранение английского футбольного клуба "Манчестер Сити" из розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА.

Общество Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву. 176

Политика Эрдоган дал Путину пояснения по ситуации с собором Святой Софии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора дал президенту России Владимиру Путину пояснения по решению о статусе Святой Софии, отметив, что будут гарантированы доступ для всех желающих к этому памятнику культуры и сохранность христианских святынь, сообщает пресс-служба Кремля. 1

Общество Россиянам рассказали о трех возможностях не заболеть COVID-19 Иммунолог, эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о трех возможностях не заболеть COVID-19. 416

Происшествия В Китае водитель автобуса утопил 21 человека из-за проблем с жильем Пекин, 13 июля 2020, 07:35 — REGNUM Водитель, утопивший автобус в водохранилище в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, потреблял алкоголь перед тем, как произошел инцидент в связи с неудовлетворенностью своей жизнью, сообщает 12 июля агентство Синьхуа. 1

Наука Бороться с раковыми клетками могут жирные кислоты, заявили ученые В ходе экспериментов с червями исследователи выяснили, что столовые и зародышевые клетки погибают при взаимодействии с одной из жирных кислот. 8