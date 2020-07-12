Политика
РБКСокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России
По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят».
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Ельцин – Сокурову: "Мне брать Россию?" Под конец подписал указ "Путин не предатель" и сказал, что это хорошо
На "Фонтанке" Александр Сокуров открыл таинство отречения Бориса Ельцина от коммунизма и рассказал, как по его сценарию произошло событие, всколыхнувшее глобальный красный мир. 47news предлагает: что думал первый президент России перед тем, как уйти в новогоднюю ночь 2000-го. И почему о Путине.47 новостейвчера в 04:01
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Общество
МВД назвало организатора несогласованных акций в поддержку Фургала
RuNews24.ru 11 июля в 20:33
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
При пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек, сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США.
Газета.Ru 05:23
Происшествия
Готовивших теракты боевиков задержали в Ростове-на-Дону
По оперативным данным, выходцы из Средней Азии, которые постоянно проживали в Ростове-на-Дону, планировали нападения полицейских и теракты в медицинских и учебных заведениях.
Вести.Ru 06:28
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
За каждый полный год общего трудового стажа, полученного до 1.01.1991 года, прибавляется по 1%. А при определении размера пенсии расчетный пенсионный капитал, установленный на 1 января 2002 года, увеличивается на 10%.
ToDay News Ufa 10 июля в 15:14
Общество
«Норникель» оценил масштаб ликвидации аварии на ТЭЦ в 10 млрд рублей
«Норникель» оценил работы по ликвидации аварии на ТЭЦ в Норильске в 10 млрд рублей, сообщает ТАСС 13 июля.
Известия 05:08
Армия и оружие
Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло
Известия вчера в 14:49
Политика
Путин заявил об историческом шансе решить в России жилищный вопрос
Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил о том, что у страны появился шанс решить вопросы с обеспечением граждан жильем.
РБК 04:58
Общество
В университете Гонконга опровергли информацию о сокрытии коронавируса
Пекин, 13 июля 2020, 10:48 — REGNUM Бежавшая в США вирусолог Янь Ли-мэнь, которая заявила, что власти КНР якобы знали о коронавирусе до того, как они об этом сообщили, никогда не участвовала в исследованиях о передаче SARS-CoV-2 от человека к человеку и ее заявления лишены научного основания.
REGNUM 03:48
Происшествия
У СИЗО «Лефортово» начались задержания журналистов
Интерфакс 07:11
Здоровье
В Минздраве оценили возможность второй волны эпидемии коронавируса
В России еще сохраняется риск распространения коронавируса, поэтому гражданам страны по-прежнему следует соблюдать меры личной безопасности, следуя санитарным правилам.
Газета.Ru вчера в 14:46
Шоу-бизнес
Жена Джона Траволты Келли Престон умерла от рака груди
Звезда "Криминального чтива" Джон Траволта сообщил о смерти своей жены Келли Престон от рака груди.
Газета.Ru 03:46
Происшествия
В Самаре произошел пожар на складе с краской
Пожар произошел на складе с краской в Самаре.
ТАСС 07:30
Политика
В МИД Германии отреагировали на решение США выслать немецких студентов
В МИД ФРГ приняли к сведению решение американской стороны о том, что немецкие студенты, которые с осени будут переведены на удаленное обучение в вузах США, должны быть высланы из страны, Берлин намерен обсуждать этот вопрос с Вашингтоном.
РИА Новости 06:52
Футбол
«Ростов» опроверг информацию об уходе Карпина
Как сообщает «Бомбардир.ру», руководство футбольного клуба «Ростов» официально опровергло информацию об уходе главного тренера Валерия Карпина из команды.
CT news 07:17
Общество
Лукашенко посоветовал лечить коронавирус медом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал лечиться от пандемии коронавируса с помощью меда, передает БЕЛТА.
Lenta.ru 05:59
Футбол
CAS отменил исключение «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов
Спортивный арбитражный суд в Лозанне отменил двухлетнее отстранение английского футбольного клуба "Манчестер Сити" из розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА.
Российская газета 05:03
Общество
Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий
Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.
Известия 05:07
Гаджеты
NVIDIA сняла с производства топовые видеокарты RTX
Китайские источники сообщили, что NVIDIA сняла с производства топовые видеокарты RTX.
Ferra вчера в 10:31
Происшествия
Дело о хулиганстве возбуждено после беспорядков на Амурском ГПЗ
Уголовное дело о хулиганстве возбуждено по факту беспорядков на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ), сообщается на сайте областной прокуратуры.
RT на русском 05:36
Шоу-бизнес
Сын Бекхэма в 21 год женится на дочери миллиардера Николе Пельтц
Сын известных родителей экс-футболиста Дэвида Бекхэма и дизайнера Виктории Бекхэм сделал предложение дочери крупного миллиардера и инвестора.
Evo-rus.com 05:23
Политика
Эрдоган дал Путину пояснения по ситуации с собором Святой Софии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора дал президенту России Владимиру Путину пояснения по решению о статусе Святой Софии, отметив, что будут гарантированы доступ для всех желающих к этому памятнику культуры и сохранность христианских святынь, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 07:38
Авто
УАЗ получил патент на передний бампер «Русского Прадо»
Накануне в базе Роспатента появились первые изображения переднего бампера будущего внедорожника, ожидаемо получившего отличный от «Патриота» дизайн.
Автоновости дня 03:35
Общество
Россиянам рассказали о трех возможностях не заболеть COVID-19
Иммунолог, эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о трех возможностях не заболеть COVID-19.
Lenta.ru 04:52
Происшествия
В Китае водитель автобуса утопил 21 человека из-за проблем с жильем
Пекин, 13 июля 2020, 07:35 — REGNUM Водитель, утопивший автобус в водохранилище в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, потреблял алкоголь перед тем, как произошел инцидент в связи с неудовлетворенностью своей жизнью, сообщает 12 июля агентство Синьхуа.
REGNUM 00:35
Игры
Ubisoft пообещала исправиться после проблемной конференции
Российская газета 05:39
Общество
Второй компонент вакцины от коронавируса ввели еще 20 россиянам
Еще 20 добровольцам ввели второй компонент вакцины от коронавируса.
ФедералПресс 07:17
Наука
Бороться с раковыми клетками могут жирные кислоты, заявили ученые
В ходе экспериментов с червями исследователи выяснили, что столовые и зародышевые клетки погибают при взаимодействии с одной из жирных кислот.
Faktom 01:51
Шоу-бизнес
27-летний внук Элвиса Пресли найден мертвым в своей квартире
27-летний внук Элвиса Пресли Бенджамин Кио найден мертвым в своей нью-йоркской квартире, сообщает портал TMZ .
Passion.ru 01:53
Шоу-бизнес
Рудковская помирилась с Ритой Дакотой, похвалив ее новый альбом в Сети
В социальной сети Instagram четыре поста продюсер посвятила новому альбому Дакоты, расхвалив его со всех сторон.
ФАН 06:04
Шоу-бизнес
Беременная Марина Балмашева вышла замуж за 20-летнего пасынка
Марина Балмашева, известная 35-летняя блогерша из РФ, опубликовала ролик, на котором демонстрируется регистрация ее брака с бывшим двадцатилетним пасынком.
Discover24 вчера в 03:34