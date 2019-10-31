Происшествия

Газета.RuГазета.RuСолдат-срочник найден повешенным в воинской части под Калугой

В воинской части в Козельске, Калужская область, солдата-срочника обнаружили повешенным на ремне в кабинете командира части. Об этом сообщает "Коммерсантъ". Как отмечается, Следственный комитет возбудил уголовное по ст. 110 УК России (доведение до самоубийства).
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с чего всё началось

Загримирован посмертно

Родственники погибшего солдата не верят в его самоубийство В воинской части в Козельске (Калужская область) повешенным на ремне в кабинете командира части нашли 21-летнего военнослужащего Сергея Сафонова.
Коммерсантъвчера в 18:26

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Загримирован посмертно

Коммерсантъвчера в 18:26

В кабинете командира российской воинской части нашли труп солдата

Lenta.ru05:56

В Козельске завели дело о доведении до самоубийства 21-летнего военного. Родственники считают, что его убили

Дождь05:00

Военный эксперт рассказал о новом виде дедовщины, из-за которого мог погибнуть солдат из Калуги

URA.Ru07:30

В воинской части в Козельске в Калужской области был найден повешенным 21-летний военнослужащий Сергей Сафонов

Эхо Москвы07:00

Тело солдата-срочника нашли в кабинете его командира под Калугой

Газета.Ru07:36

В военной части под Калугой нашли тело призывника

Известия07:39
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В семь раз может вырасти штраф за езду без ОСАГО

Штраф для автомобилистов, которые ездят без обязательного страхования, могут повысить в семь раз.
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Столтенберг заявил, что двери НАТО остаются открытыми для Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Киев имеет право выбирать военные блоки, в какие он готов вступать, двери в НАТО остаются открытыми.
РИА Новости 06:33
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Компания Valve обновила интерфейс библиотеки игр в Steam

Компания Valve провела обновление интерфейса библиотеки игр на ресурсе Steam, улучшив функциональность системы.
Актуальные Новости 02:22
Политика

Путин рассказал анекдот про бабушку

Президент России Владимир Путин рассказал анекдот про бабушку в юридической консультации.
Газета.Ru 07:25
Политика

Владимир Путин прилетел в столицу Венгрии

REGNUM вчера в 09:23
Происшествия

Девочка умерла во время тихого часа в детском саду в Коми

Пресс-служба СК РФ уточняет в четверг, что 30 октября в одном из детских садов города Ухты во время тихого часа умерла 5-летняя девочка.
Интерфакс 08:21
Общество

Россиян ждет повышение тарифов на ЖКХ в 2020 году

Согласно документу, самое большое повышение тарифов ждет Чеченскую республику.
Газета.Ru 01:22
Политика

По ситуации с местами в школах нужны экстренные меры, заявил Путин

Нужно предпринимать экстренные меры по улучшению ситуации с местами в школах, учитывая будущие демографические показатели, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 06:59
Происшествия

В смерти погибшей в Турции девочки обвинили ее мать

Мать 12-летней девочки, утонувшей в бассейне в Бодруме, Турция, обвинили в смерти ребенка, сообщает РЕН со ссылкой на отца девочки Андрея Лейкуциса.
Газета.Ru 28 октября в 11:03
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Светлаков назвал цензуру причиной закрытия «Прожекторперисхилтон»

Lenta.ru 03:02
Политика

В НАТО потребовали от России «изменить поведение»

В заявлении по итогам заседания комиссии НАТО-Украина, которое состоялось 31 октября в Киеве, говорится о том, что нормального ведения дел с Россией не может быть до тех пор, пока она существенно не изменит поведение на мировой арене: будет соблюдать международное право и выполнять международные обязательства.
Вести.Ru 07:17
Шоу-бизнес

Юлия Барановская считает Андрея Аршавина «ментально больным человеком»

Как известно, Юлия Барановская родила троих детей от футболиста Андрея Аршавина, который около 5 лет не проявлял желания общаться с наследниками.
Дни24 вчера в 02:53
Происшествия

Видео издевательств над стрелком из военной части оказалось фейком

Издание Lenta.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах опубликовало видео, на котором, предположительно, сослуживцы издеваются над Рамилем Шамсутдиновым.
РБК 05:13
Общество

В Нью-Йорке решили запретить фуа-гра

Городской совет Нью-Йорка 30 октября принял закон, в соответствии с которым с 2022 года в городе будет запрещено продавать фуа-гра.
РБК 06:17
Происшествия

Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК вчера в 13:30
Здоровье

Минздрав обнаружил сокращение числа врачей в 54 регионах

По данным Минздрава, в 31-м регионе увеличилось число врачей. В Хакасии произошел рост на 313% — с 1862 до 8476.
РБК 01:30
Армия и оружие

В Южной Корее зафиксировали пуск ракеты КНДР

Парламентская газета 04:29
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В «Нафтогазе» отреагировали на решение по «Северному потоку-2»

Глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев прокомментировал разрешение Дании на строительство «Северного потока-2» в своей экономической зоне.
Русская Планета вчера в 09:57
Армия и оружие

В Норвегии отреагировали на сообщения об операции российских подлодок

РИА Новости вчера в 19:44
Политика

Киевские нацисты официально капитулировали под самым жалким предлогом

Тамарин сказал, что он станет «последним блок-постом» — символом того, что радикалы якобы остаются верны изначально заявленной идее.
Новостной фронт 07:34
Общество

Открылась вакансия для путешественника с зарплатой более 2 млн рублей

RuNews24.ru вчера в 14:37
Наука

Прародину человечества нашли в Южной Африке

Ученые провели генетический анализ и выяснили, где появились первые люди современного типа.
ToDay News Ufa 28 октября в 13:27
Футбол

Пике о трансфере Неймара: игроки не требовали у клуба купить его

Защитник "Барселоны" отметил, что в клубе не отрицают, что в будущем Неймар все же вернется в команду.
Газета.Ru 04:36
Политика

В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина

Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга показал документы, относящиеся к первым лицам России и города, включая характеристику комсомола на тогдашнего сотрудника КГБ, нынешнего президента Владимира Путина.
РБК вчера в 22:36
Экономика

Калининградцы смогут самостоятельно формировать собственную пенсию

Минфин и Банк России представили новую систему пенсионных накоплений С середины 2021 года россияне смогут формировать самостоятельно собственную пенсию через «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
Калининград 24 06:43
Экономика

Счетная палата РФ выявила миллиардные нарушения в работе Роснедр по УрФО

Счетная палата РФ опубликовала результаты проверок деятельности Федерального агентства по недропользованию по УрФО за 2017-2019 годы, согласно которым ведомство допускало нарушения при проведении аукционов на право пользования недр, уплаты доходов и исчислении стартового размера разового платежа.
Правда УрФО 07:54
Политика

В Раде приняли первое решение о снятии неприкосновенности с депутата

Рада поддержала снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата Ярослава Дубневича. За такое решение проголосовали 332 депутата.
RT на русском 07:00
Общество

Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября

В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков.
RT на русском 03:26
Происшествия

В Ростовской области полицейский ранил подростка

При преследовании автомобиля сотрудники полиции ранили 12-летнего подростка, сообщает официальный сайт УМВД по Ростовской области.
РБК 04:58
Армия и оружие

Военная полиция РФ вышла на маршрут патрулирования в Сирии

Российская военная полиция отправилась по маршруту патрулирования вдоль сирийско-турецкой границы, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 22:37
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