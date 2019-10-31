Происшествия
Газета.RuСолдат-срочник найден повешенным в воинской части под Калугой
В воинской части в Козельске, Калужская область, солдата-срочника обнаружили повешенным на ремне в кабинете командира части. Об этом сообщает "Коммерсантъ". Как отмечается, Следственный комитет возбудил уголовное по ст. 110 УК России (доведение до самоубийства).
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с чего всё началось
Родственники погибшего солдата не верят в его самоубийство В воинской части в Козельске (Калужская область) повешенным на ремне в кабинете командира части нашли тело 21-летнего военнослужащего Сергея Сафонова.Коммерсантъвчера в 18:26
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил в четверг, что 4 ноября украинские силовики и ополченцы должны начать разведение сил в Петровском в Донбассе.
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Чемпион мира в полутяжелой весовой категории по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Сергей Ковалев провел дуэль взглядов с мексиканцем Саулем Альваресом - обладателем поясов трех организаций.
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В Пакистане при пожаре в поезде погибли более 60 человек
В результате пожара в поезде в Пакистане погибли более 60 человек, десятки пострадали сообщает GEO TV со ссылкой на главу спасательной службы Бакира Хуссейна.
Шоу-бизнес
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Армия и оружие
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Северная Корея запустила две ракеты в направлении Японского моря, сообщило в четверг южнокорейское Министерство обороны.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова уходит из «Уральских пельменей»
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Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске
Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
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Чиновник минздрава Крыма погиб в ДТП под Москвой
Первый замглавы Минздрава Крыма Валентин Савченко попал в ДТП в Подмосковье, сообщают источники.
Армия и оружие
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Армия и оружие
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Режиссёр Тимур Бекмамбетов раскритиковал Евгения Баженова, известного как блогер BadComedian.
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Украинский боксёр Владимир Кличко заявил, что может возобновить карьеру. Об этом сообщает газета Daily Mail.
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Врачи отнесли вегето-сосудистую дистонию (ВСД), дисбактериоз, иммунодефицит и тонус матки к несуществующим заболеваниям, которые, однако, зачастую диагностируют в медицинских учреждениях.
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