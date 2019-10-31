Родственники погибшего солдата не верят в его самоубийство В воинской части в Козельске (Калужская область) повешенным на ремне в кабинете командира части нашли тело 21-летнего военнослужащего Сергея Сафонова.

с чего всё началось

В воинской части в Козельске, Калужская область, солдата-срочника обнаружили повешенным на ремне в кабинете командира части. Об этом сообщает "Коммерсантъ". Как отмечается, Следственный комитет возбудил уголовное по ст. 110 УК России (доведение до самоубийства).

Солдат-срочник найден повешенным в воинской части под Калугой

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