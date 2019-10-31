Происшествия

Газета.RuГазета.RuСолдат-срочник найден повешенным в воинской части под Калугой

В воинской части в Козельске, Калужская область, солдата-срочника обнаружили повешенным на ремне в кабинете командира части. Об этом сообщает "Коммерсантъ". Как отмечается, Следственный комитет возбудил уголовное по ст. 110 УК России (доведение до самоубийства).
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с чего всё началось

Загримирован посмертно

Родственники погибшего солдата не верят в его самоубийство В воинской части в Козельске (Калужская область) повешенным на ремне в кабинете командира части нашли тело 21-летнего военнослужащего Сергея Сафонова.
Коммерсантъвчера в 18:26

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Загримирован посмертно

Коммерсантъвчера в 18:26

В Козельске завели дело о доведении до самоубийства 21-летнего военного. Родственники считают, что его убили

Дождь05:00

В кабинете командира российской воинской части нашли труп солдата

Lenta.ru05:56

В воинской части в Калужской области срочник покончил с собой в кабинете командира

URA.Ru06:14

Призывника нашли повешенным в воинской части в Калужской области

Эхо Москвы06:00

Солдат-срочник найден повешенным в воинской части под Калугой

Газета.Ru05:47

Тело солдата обнаружили в командирском кабинете в части под Калугой

News.ru06:33
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Политика

В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина

Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил документы о первых лицах России и города, включая характеристику КГБ на его тогдашнего сотрудника, нынешнего президента Владимира Путина.
РБК вчера в 22:36
Шоу-бизнес

Юлия Барановская считает Андрея Аршавина «ментально больным человеком»

Как известно, Юлия Барановская родила троих детей от футболиста Андрея Аршавина, который около 5 лет не проявлял желания общаться с наследниками.
Дни24 вчера в 02:53
Политика

Конгресс США принял резолюцию против возвращения России в G7

Комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США принял резолюцию против участия России во встречах G7, сообщается на сайте одного из авторов документа конгрессмена Альбио Сайреса.
Ведомости 00:17
Политика

Путин не исключил ужесточения наказания за ошибки врачей

Президент Владимир Путин не исключил ужесточения наказания для медиков за допускаемые ими ошибки.
BFM.ru 06:11
Политика

Рада разрешила арестовать депутата Дубневича

Трансляцию заседания 31 октября вел телеканал "Рада" В частности, за разрешение на привлечение к уголовной ответственности проголосовали 332 народных депутата, за задержание — 241 нардеп и арест — 229 депутатов.
Украина.ру 05:40
Политика

Путин назвал разрыв муниципалитетов с госвластью причиной ряда проблем

Президент России Владимир Путин назвал разрыв между муниципальным и государственным уровнями власти причиной некоторых системных проблем, в том числе в сфере здравоохранения.
РБК 06:49
Политика

«Роскосмос» не соответствует запросам россиян, заявил Рогозин

Мнение российского народа о потенциале страны в космосе превышает возможности госкорпорации "Роскосмос", заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на заседании Российской академии космонавтики им. Циолковского.
РИА Новости 04:43
Гаджеты

Apple купила бренд у компании из Зеленограда

Суть сделки Российская группа компаний ISBC продала Apple свой торговый знак AIRTAG, рассказал РБК источник, знакомый с деталями сделки.
РБК 00:40
Культура

Светлаков назвал цензуру причиной закрытия «Прожекторперисхилтон»

Lenta.ru 03:02
Происшествия

В Ростовской области полицейские во время погони ранили подростка

В Заветинском районе Ростовской области во время полицейской погони был ранен подросток. ЧП произошло в селе Заветное 29 октября.
Rostov.ru вчера в 08:32
Экономика

ФРС США снизила базовую ставку на 0,25%

Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении базовой процентной ставки на 0,25%, 30 октября передает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 15:04
Политика

Зеленский анонсировал начало разведения сил в Петровском

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в четверг, что 4 ноября украинские силовики и ополченцы должны начать разведение сил в Петровском в Донбассе.
РИА Новости 05:50
Экономика

Россиянам разъяснили новую пенсионную систему

Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
Lenta.ru 29 октября в 06:13
Армия и оружие

НАТО выбрало кодовое обозначение для Су-57

НАТО выбрало кодовое обозначение для российского истребителя пятого поколения Су-57. Об этом сообщает Scramble Magazine.
Газета.Ru 01:26
Единоборства

Ковалев и Альварес провели дуэль взглядов

Чемпион мира в полутяжелой весовой категории по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Сергей Ковалев провел дуэль взглядов с мексиканцем Саулем Альваресом - обладателем поясов трех организаций.
Газета.Ru 06:43
Происшествия

В Пакистане при пожаре в поезде погибли более 60 человек

В результате пожара в поезде в Пакистане погибли более 60 человек, десятки пострадали сообщает GEO TV со ссылкой на главу спасательной службы Бакира Хуссейна.
РБК 01:40
Шоу-бизнес

Джиган и Оксана Самойлова станут родителями в четвертый раз

Оксана и Джиган планировали улететь с девочками за границу, воспользовавшись каникулами дочерей, однако супруги не успели купить билеты.
Вокруг ТВ 04:47
Армия и оружие

Южная Корея зафиксировала два ракетных запуска в КНДР

Северная Корея запустила две ракеты в направлении Японского моря, сообщило в четверг южнокорейское Министерство обороны.
МИР 24 05:28
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова уходит из «Уральских пельменей»

Профиль вчера в 02:37
Шоу-бизнес

Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске

РИА Новости 29 октября в 12:35
Общество

Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК вчера в 14:04
Происшествия

Чиновник минздрава Крыма погиб в ДТП под Москвой

Первый замглавы Минздрава Крыма Валентин Савченко попал в ДТП в Подмосковье, сообщают источники.
Газета.Ru 03:24
Армия и оружие

Британцы оценили пуск ракеты «Булава» с подлодки «Князь Владимир»

30 октября атомная подводная лодка «Князь Владимир» проекта 955А («Борей-А») в рамках испытаний впервые произвела пуск баллистической ракеты «Булава».
Известия 00:08
Общество

Виноград и крыжовник вошли в топ продуктов для заготовок на зиму

"Яндекс" на основе анализа поисковых запросов перечислил 20 самых популярных у россиян продуктов для изготовления домашних заготовок на зиму, говорится в пресс-релизе компании, поступившем в "Интерфакс" в четверг.
Интерфакс 03:00
Происшествия

Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете

РБК вчера в 13:30
Армия и оружие

Загоризонтные РЛС «Подсолнух» развернули на трех направлениях

«Подсолнух» относится к числу так называемых загоризонтных РЛС с поверхностной волной – позволяющих обнаруживать сотни объектов на расстоянии в тысячи километров, то есть находящихся за радиогоризонтом.
Взгляд.ру вчера в 01:17
Кино

Бекмамбетов раскритиковал блогера BadComedian

Режиссёр Тимур Бекмамбетов раскритиковал Евгения Баженова, известного как блогер BadComedian.
News.ru 06:44
Единоборства

Владимир Кличко заявил, что может вернуться в бокс

Украинский боксёр Владимир Кличко заявил, что может возобновить карьеру. Об этом сообщает газета Daily Mail.
МК-Спорт 04:07
Здоровье

Врачи назвали диагностируемые, но несуществующие на самом деле болезни

Врачи отнесли вегето-сосудистую дистонию (ВСД), дисбактериоз, иммунодефицит и тонус матки к несуществующим заболеваниям, которые, однако, зачастую диагностируют в медицинских учреждениях.
Народные новости 04:06
Общество

Россияне назвали самые счастливые сферы работы

Самые счастливые люди трудятся на госслужбе, в сфере медицины и фармацевтики, говорится в исследовании специалистов Headhunter, передает ТАСС.
РБК вчера в 23:51
Главное