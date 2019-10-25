Происшествия
Регион onlineСолдат-срочник устроил стрельбу в Горном из-за дедовщины
По одной из версий, сегодня в военной части, что находится в Горном, солдат-срочник открыл огонь по сослуживцам из-за дедовщины. Над молодым человеком часто издевались парни, начальство об этом знало, но никаких действий не предпринимало.
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Общество
Дочка «Газпрома» прокомментировала арест акций нидерландским судом
Компания South Stream Transport B. V. подтвердила, что окружной суд Амстердама выдал "Нафтогазу Украины" разрешение на арест ее акций.
Футбол
Шварценеггер признался в симпатии к «Ливерпулю»
Известный голливудский актёр и бодибилдер Арнольд Шварценеггер рассказал, что ему нравится клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль».
Происшествия
В Татарстане женщину укололи на улице шприцем с наркотиком
В Татарстане задержали 39-летнего мужчину, предположительно вколовшего местной жительнице наркотик, сообщается на сайте МВД по республике.
Здоровье
Эндокринолог рассказала о вреде хлеба с вареньем и какао с молоком
Екатерина Иванникова советует отказаться и от белого хлеба с джемом или вареньем.
Происшествия
СК раскрыл имя подозреваемого в стрельбе в Забайкалье
Происшествия
На западе Москвы в ДТП с шестью машинами и автобусом погиб человек
На западе Москвы произошло ДТП с участием автобуса и шести автомобилей, в результате которого погиб человек, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Политика
Лавров прокомментировал освобождение Бутиной
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал освобождение осуждённой в Соединённых Штатах россиянки Марии Бутиной из тюрьмы.
Здоровье
Около 40% россиян никогда не слышали о диабете II типа
Около 40% россиян не слышали о сахарном диабете II типа, говорится в результатах опроса фонда "Общественное мнение".
Происшествия
В Харькове застрелили свидетеля по делу об убийстве Вороненкова
В Харькове в ходе перестрелки был убит один из свидетелей по делу об убийстве экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова Владимир Борох, передает РИА "Новости".
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5%.
Происшествия
Самолет не смог вылететь из Внуково из-за попадания птицы в двигатель
В четверг, 25 октября, самолет рейса Москва-Братислава авиакомпании «Победа» не смог вылететь из аэропорта Внуково по причине попадания птицы в один из двигателей воздушного судна.
Шоу-бизнес
Лолита Милявская назвала экс-супруга Дмитрия Иванова «кровососом»
Лолита Милявская в беседе с фанатами в социальных сетях назвала экс-супруга "кровососом".
Общество
Названы наиболее востребованные в будущем профессии
Будут востребованы дефицитные профессии, к которым относятся, например, электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтер оперативно-выездной бригады, менеджер контроля качества биотехнологического производства, инженер-химик, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту.
Здоровье
У жителей тобольской деревни подтвердили гаффскую болезнь
Всего на вертолете были госпитализированы восемь человек, которые заболели после употребления рыбы из озера Андреевское, сообщает Роспотребнадзор по Тюменской области.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев выложил милое фото с сыном и дочерью
Сергей Лазарев не выкладывает свою жизнь на всеобщее обозрение.
Единоборства
Макгрегор назвал своего любимого футболиста. Тот ответил ирландцу
Ирландский боец смешанного стиля и бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор назвал своего любимого футболиста.
Общество
Раскрыты параметры новой накопительной пенсионной системы
Как рассказали источники, новая система переименована и получила название "гарантированный пенсионный план" (ГПП).
Армия и оружие
Россия установила в Арктике гиперзвуковой радар
Путешествия
В России начали продавать путевки в Турцию со скидкой 50%
В России начались продажи путевок в Турцию со скидкой до 50%. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Общество
Зеленскую обвинили в неуважении к императору Японии из-за цвета платья
Пользователи соцсетей раскритиковали первую леди Украины Елену Зеленскую за на ряд, который она выбрала для участия в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
Общество
Украинский политолог Ковтун попал в реанимацию в Москве
Украинский политолог Вячеслав Ковтун, известный своими скандальными выступлениями в российских ток-шоу, попал в реанимацию в Москве.
Технологии
Huawei выпускает Android 10 еще для восьми смартфонов. Вот их список
Компания Huawei пригласила принять участие в тестировании бета-версии Android 10 владельцев восьми смартфонов, выпущенных под брендами Huawei и Honor.
Музыка
Селена Гомес посвятила новую песню Джастину Биберу
«Если Селена хочет петь о Джастине, пусть поет, не мешайте ей выплескивать свои чувства», – пишут поклонники Селены Гомес, обсуждая ее новое видео на композицию Lose You To Love Me.
Экономика
Глава ПФР оценил возможность индексации пенсий работающим пенсионерам
Как сообщает РБК, Дроздов, выступая в Госдуме, заявил, что на восстановление индексации пенсий работающим пенсионерам в 2020 году может потребоваться 368 млрд рублей.
Политика
Аксенов оценил готовность Киева к переговорам по Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что готов к переговорам с властями Украины по вопросу признания российского статуса полуострова.
Общество
Госдума закрепила сокращенный рабочий день для селянок
Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки к Трудовому кодексу РФ, закрепляющие сокращенный рабочий день для женщин в сельской местности.