Происшествия

Регион onlineРегион onlineСолдат-срочник устроил стрельбу в Горном из-за дедовщины

По одной из версий, сегодня в военной части, что находится в Горном, солдат-срочник открыл огонь по сослуживцам из-за дедовщины. Над молодым человеком часто издевались парни, начальство об этом знало, но никаких действий не предпринимало.
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Причиной расстрела солдат в российской воинской части назвали дедовщину

Lenta.ru10:13

Мстил за дедовщину: названа причина стрельбы солдата по сослуживцам под Читой

SM News10:05

Солдат-срочник устроил стрельбу в Горном из-за дедовщины

Регион online10:06

Срочник мог расстрелять сослуживцев под Читой из-за дедовщины - СМИ

Ivbg.ru10:23
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 12:12, Ашберн
Армия и оружие

Турция почти договорилась с Россией о поставке истребителей Су-35

Вести.Ru 11:25
Общество

Дочка «Газпрома» прокомментировала арест акций нидерландским судом

Компания South Stream Transport B. V. подтвердила, что окружной суд Амстердама выдал "Нафтогазу Украины" разрешение на арест ее акций.
РИА Новости 11:50
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Шварценеггер признался в симпатии к «Ливерпулю»

Известный голливудский актёр и бодибилдер Арнольд Шварценеггер рассказал, что ему нравится клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль».
RT на русском 11:17
Происшествия

В Татарстане женщину укололи на улице шприцем с наркотиком

В Татарстане задержали 39-летнего мужчину, предположительно вколовшего местной жительнице наркотик, сообщается на сайте МВД по республике.
РИА Новости 09:05
Здоровье

Эндокринолог рассказала о вреде хлеба с вареньем и какао с молоком

Екатерина Иванникова советует отказаться и от белого хлеба с джемом или вареньем.
Российская газета вчера в 14:06
Происшествия

СК раскрыл имя подозреваемого в стрельбе в Забайкалье

Суть событий 10:54
Происшествия

На западе Москвы в ДТП с шестью машинами и автобусом погиб человек

На западе Москвы произошло ДТП с участием автобуса и шести автомобилей, в результате которого погиб человек, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
РБК 12:06
Политика

Лавров прокомментировал освобождение Бутиной

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал освобождение осуждённой в Соединённых Штатах россиянки Марии Бутиной из тюрьмы.
RT на русском 11:37
Здоровье

Около 40% россиян никогда не слышали о диабете II типа

Около 40% россиян не слышали о сахарном диабете II типа, говорится в результатах опроса фонда "Общественное мнение".
Москва 24 08:48
Общество

В Макгрегора бросили бутылку во время тренировки в московском отеле

РБК 11:59
Происшествия

В Харькове застрелили свидетеля по делу об убийстве Вороненкова

В Харькове в ходе перестрелки был убит один из свидетелей по делу об убийстве экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова Владимир Борох, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:38
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента

Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5%.
РИА Новости 06:55
Происшествия

Самолет не смог вылететь из Внуково из-за попадания птицы в двигатель

В четверг, 25 октября, самолет рейса Москва-Братислава авиакомпании «Победа» не смог вылететь из аэропорта Внуково по причине попадания птицы в один из двигателей воздушного судна.
Комсомольская правда 11:43
Шоу-бизнес

Лолита Милявская назвала экс-супруга Дмитрия Иванова «кровососом»

Лолита Милявская в беседе с фанатами в социальных сетях назвала экс-супруга "кровососом".
Актуальные Новости вчера в 22:06
Общество

Названы наиболее востребованные в будущем профессии

Будут востребованы дефицитные профессии, к которым относятся, например, электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтер оперативно-выездной бригады, менеджер контроля качества биотехнологического производства, инженер-химик, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту.
Российская газета 00:45
Здоровье

У жителей тобольской деревни подтвердили гаффскую болезнь

Всего на вертолете были госпитализированы восемь человек, которые заболели после употребления рыбы из озера Андреевское, сообщает Роспотребнадзор по Тюменской области.
Коммерсантъ Екатеринбург 02:59
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев выложил милое фото с сыном и дочерью

Сергей Лазарев не выкладывает свою жизнь на всеобщее обозрение.
ToDay News Ufa вчера в 15:21
Единоборства

Макгрегор назвал своего любимого футболиста. Тот ответил ирландцу

Ирландский боец смешанного стиля и бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор назвал своего любимого футболиста.
Чемпионат 11:18
Происшествия

Экспертиза ДНК: анализы гонщика Васильева ему не принадлежат

АиФ Урал 07:59
Общество

Раскрыты параметры новой накопительной пенсионной системы

Как рассказали источники, новая система переименована и получила название "гарантированный пенсионный план" (ГПП).
РИА Новости вчера в 18:09
Армия и оружие

Россия установила в Арктике гиперзвуковой радар

Российская газета 08:12
Путешествия

В России начали продавать путевки в Турцию со скидкой 50%

В России начались продажи путевок в Турцию со скидкой до 50%. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Русская Планета 05:13
Общество

Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru 11:59
Общество

Зеленскую обвинили в неуважении к императору Японии из-за цвета платья

Пользователи соцсетей раскритиковали первую леди Украины Елену Зеленскую за на ряд, который она выбрала для участия в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
Политика Сегодня 23 октября в 09:04
Общество

Украинский политолог Ковтун попал в реанимацию в Москве

Украинский политолог Вячеслав Ковтун, известный своими скандальными выступлениями в российских ток-шоу, попал в реанимацию в Москве.
Pravda.Ru 01:19
Технологии

Huawei выпускает Android 10 еще для восьми смартфонов. Вот их список

Компания Huawei пригласила принять участие в тестировании бета-версии Android 10 владельцев восьми смартфонов, выпущенных под брендами Huawei и Honor.
Российская газета 10:48
Музыка

Селена Гомес посвятила новую песню Джастину Биберу

«Если Селена хочет петь о Джастине, пусть поет, не мешайте ей выплескивать свои чувства», – пишут поклонники Селены Гомес, обсуждая ее новое видео на композицию Lose You To Love Me.
Sunmag.me 23 октября в 11:08
Экономика

Глава ПФР оценил возможность индексации пенсий работающим пенсионерам

Как сообщает РБК, Дроздов, выступая в Госдуме, заявил, что на восстановление индексации пенсий работающим пенсионерам в 2020 году может потребоваться 368 млрд рублей.
РЕН ТВ 23 октября в 12:19
Политика

Аксенов оценил готовность Киева к переговорам по Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что готов к переговорам с властями Украины по вопросу признания российского статуса полуострова.
Газета.Ru 08:24
Общество

Госдума закрепила сокращенный рабочий день для селянок

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки к Трудовому кодексу РФ, закрепляющие сокращенный рабочий день для женщин в сельской местности.
Вечерняя Москва вчера в 11:07
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