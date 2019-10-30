Происшествия
9111.ruСолдат-срочник в Забайкалье планировал убить только одного офицера
Убивший восьмерых военнослужащих солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов намеревался застрелить только одного офицера, пишет Коммерсант со ссылкой на информированный источник. По словам собеседника издания, «убить он собирался только одного офицера».
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с чего всё началось
Источник "Ъ" близкий к следствию по делу об убийстве в войсковой части Забайкальского края, где срочник расстрелял восемь сослуживцев, подтвердил жесткие неуставные отношения. «Он собирался убить только одного офицера, остальные под раздачу попали», — сказал собеседник "Ъ".Коммерсантъ Екатеринбург12:16
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В Японии загорелся замок из списка ЮНЕСКО
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Коммерсантъ 17:40
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Путин прокомментировал диалог Зеленского с националистами
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ГЛАС.RU 15:56
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В Томске число пострадавших в ДТП с пожарной машиной достигло 12
Как уже сообщала "РГ", сегодня на перекрестке в Томске произошло столкновение трех транспортных средств: пожарного автомобиля Урал, маршрутного автобуса ПАЗ, и автомобиля Nissan.
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«Зенит» разгромил «Томь» и вышел в четвертьфинал Кубка России
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