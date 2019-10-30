Источник "Ъ" близкий к следствию по делу об убийстве в войсковой части Забайкальского края, где срочник расстрелял восемь сослуживцев, подтвердил жесткие неуставные отношения. «Он собирался убить только одного офицера, остальные под раздачу попали», — сказал собеседник "Ъ".

с чего всё началось

Убивший восьмерых военнослужащих солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов намеревался застрелить только одного офицера, пишет Коммерсант со ссылкой на информированный источник. По словам собеседника издания, «убить он собирался только одного офицера».

Солдат-срочник в Забайкалье планировал убить только одного офицера

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