Происшествия

9111.ru9111.ruСолдат-срочник в Забайкалье планировал убить только одного офицера

Убивший восьмерых военнослужащих солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов намеревался застрелить только одного офицера, пишет Коммерсант со ссылкой на информированный источник. По словам собеседника издания, «убить он собирался только одного офицера».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

По версии следствия срочник убил семерых сослуживцев непреднамеренно

Красная весна15:03

Появились новые подробности бойни в воинской части в Забайкалье

Национальная служба новостей12:37

СМИ: Рамиль Шамсутдинов собирался убить только одного офицера

Говорит Москва13:57

Забайкальский стрелок хотел убить одного

Рамблер13:32

Устроивший стрельбу в Забайкалье солдат хотел убить только одного офицера

News.ru14:35

Расстрелявший сослуживцев в Забайкалье собирался убить только одного офицера

Lenta.ru12:23

«Собирался убить только офицера, остальные попали под раздачу»

Коммерсантъ Екатеринбург12:16
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 21:51, Вашингтон
Общество

Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего

В 2019 году, в связи с повышением НДС, в первом полугодии платеж был проиндексирован на 1,7 процента, а во втором - на 2,4 процента, что в совокупности составило чуть больше 4 процентов (такой, по расчетам, может быть годовая инфляция ).
Российская газета 20:15
Шоу-бизнес

Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Телеканал 360° 06:20
Происшествия

Стрельбе в воинской части Забайкалья предшествовал конфликт

По словам источника, как только выдалась возможность, он открыл по ним огонь.
Газета.Ru 04:46
Армия и оружие

Киев ввел в оккупированной части Донбасса «желтый режим»

Военнослужащие, работники правоохранительных органов имеют на период действия режима "желтый" специальные полномочия.
ИА Новороссия 08:50
Хоккей

Свечников первым в истории НХЛ забросил лакросс-гол

Свечников первым в истории лиги забросил «мичиган», или лакросс-гол. До этого подобным взятием ворот не отличался никто в НХЛ.
RT на русском 02:08
Политика

СМИ показали характеристику КГБ на Путина

Газета.Ru 20:31
Кино

Федор Добронравов рассказал о скором выходе седьмого сезона «Сватов»

Актер Федор Добронравов сообщил о скором выходе седьмого сезона «Сватов». Об этом пишет интернет-издание «Культуромания».
Подмосковье Сегодня 10:03
Здоровье

Минздрав намерен обеспечить тонометрами гипертоников бесплатно

Как сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова, эксперимент оказался успешным: дистанционный контроль состояния больных гипертонией позволил сократить число вызовов скорой в местах реализации проекта на 70%, а госпитализировали там на 50% меньше пациентов.
RuNews24.ru 28 октября в 04:45
Футбол

ФК «Зенит» разгромил «Томь» и вышел в четвертьфинал Кубка России

Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 4:0 победили томскую "Томь" в домашнем матче 1/8 финала Кубка России.
Интерфакс-Спорт 14:51
Происшествия

Пятилетний ребенок скончался в детском саду в Коми

В детском саду города Ухта (республика Коми) умер пятилетний ребенок.
Известия 16:35
Общество

Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК 14:04
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил вторгнуться в Сирию еще больше

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна при необходимости может расширить зону безопасности на севере Сирии.
Lenta.ru 07:37
Космос

Стал известен состав новой экспедиции на МКС

Lenta.ru 19:55
Происшествия

СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества

Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости 10:56
Происшествия

Число жертв паводков в Иркутской области увеличилось

Число погибших в результате паводков в Иркутской области увеличилось с 25 до 26 человек, сообщили в прокуратуре региона.
BFM.ru 04:54
Шоу-бизнес

Лолита требует у суда признать брак с мужем фиктивным

Лолита не стала перечить и согласилась, но актриса будет требовать у суда признать брак фиктивным из-за лжи супруга.
Территория новостей 28 октября в 14:59
Политика

В Кремле отреагировали на расстрел в воинской части в Забайкалье

В разговоре с журналистами пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что "совершенно неуместным" является вопрос о том, можно ли считать расстрел срочником военных провалом реформы армии, которая никак не повлияла на ситуацию с дедовщиной.
Газета.Ru вчера в 08:41
Космос

Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе

Газета.Ru 28 октября в 13:18
Футбол

Оргкомитет «Россия-2018» рассматривал вариант подкупа чиновников ФИФА

Оргкомитет «Россия-2018» обвинили в рассмотрении возможности подкупа чиновников ФИФА.
Vprognoze.ru 12:38
Технологии

Компания Бекмамбетова научилась синтезировать голоса знаменитостей

Телеканал 360° вчера в 11:53
Общество

Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры

Возможен конфликт интересов В состав экспертных советов 2017 – 2019 годов входили представители киносообщества, которые одновременно претендовали на господдержку, указывает Счетная палата, уточнив, что впоследствии именно их проектам предоставлялись субсидии.
РБК 17:00
Общество

Суд взыскал с Грудинина более миллиарда рублей

РИА Новости вчера в 07:53
Экономика

Акции «Газпрома» выросли до максимума с 2008 года

На Московской бирже стоимость акций «Газпрома» выросла на 2,33% и поднялась до отметки 259 руб. за акцию, свидетельствуют данные торгов.
РБК 06:13
Общество

Рост смертности от онкологии в России объяснили

Увеличение числа россиян, умерших от злокачественных новообразований, может быть связано с общим старением населения.
Lenta.ru 20:49
Общество

Грета Тунберг отказалась от экологической премии

Ридус вчера в 17:35
Общество

ВЦИОМ назвал долю желающих переехать в другой город россиян

Некоторые участники опроса хотели бы переехать, потому что им не нравится свой город или больше импонирует другой (7%), следует из публикации.
РБК 04:42
Экономика

«Вывод и распил российских денег»: о списании африканских долгов

В ходе форума Путин заявил, что РФ списала 20 млрд долларов долгов африканским странам.
Infox.ru 28 октября в 10:41
Политика

Болтон не явится на слушания по импичменту Трампа в Конгрессе

Ранее в газете "Политико" сообщили о решении демократов вызвать на слушания в рамках импичмента Трампа Болтона и двух других сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме, Джона Айзенберга и Майкла Эллиса.
РЕН ТВ 20:22
Технологии

Представлен DJI Mavic Mini — дрон, который не нужно регистрировать

iXBT.com 12:03
Гаджеты

Sony продала всего 600 000 смартфонов за квартал

Компания объявила о том, что в период с июля по сентябрь по всему миру было реализовано всего 600 000 смартфонов под брендом Sony.
3DNews 17:58
ещё по теме
Главное