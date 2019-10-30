Происшествия
9111.ruСолдат-срочник в Забайкалье планировал убить только одного офицера
Убивший восьмерых военнослужащих солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов намеревался застрелить только одного офицера, пишет Коммерсант со ссылкой на информированный источник. По словам собеседника издания, «убить он собирался только одного офицера».
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Общество
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
В 2019 году, в связи с повышением НДС, в первом полугодии платеж был проиндексирован на 1,7 процента, а во втором - на 2,4 процента, что в совокупности составило чуть больше 4 процентов (такой, по расчетам, может быть годовая инфляция ).
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Происшествия
Стрельбе в воинской части Забайкалья предшествовал конфликт
По словам источника, как только выдалась возможность, он открыл по ним огонь.
Армия и оружие
Киев ввел в оккупированной части Донбасса «желтый режим»
Военнослужащие, работники правоохранительных органов имеют на период действия режима "желтый" специальные полномочия.
Хоккей
Свечников первым в истории НХЛ забросил лакросс-гол
Свечников первым в истории лиги забросил «мичиган», или лакросс-гол. До этого подобным взятием ворот не отличался никто в НХЛ.
Политика
СМИ показали характеристику КГБ на Путина
Кино
Федор Добронравов рассказал о скором выходе седьмого сезона «Сватов»
Актер Федор Добронравов сообщил о скором выходе седьмого сезона «Сватов». Об этом пишет интернет-издание «Культуромания».
Здоровье
Минздрав намерен обеспечить тонометрами гипертоников бесплатно
Как сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова, эксперимент оказался успешным: дистанционный контроль состояния больных гипертонией позволил сократить число вызовов скорой в местах реализации проекта на 70%, а госпитализировали там на 50% меньше пациентов.
Футбол
ФК «Зенит» разгромил «Томь» и вышел в четвертьфинал Кубка России
Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 4:0 победили томскую "Томь" в домашнем матче 1/8 финала Кубка России.
Происшествия
Пятилетний ребенок скончался в детском саду в Коми
В детском саду города Ухта (республика Коми) умер пятилетний ребенок.
Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил вторгнуться в Сирию еще больше
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна при необходимости может расширить зону безопасности на севере Сирии.
Космос
Стал известен состав новой экспедиции на МКС
Происшествия
СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
Происшествия
Число жертв паводков в Иркутской области увеличилось
Число погибших в результате паводков в Иркутской области увеличилось с 25 до 26 человек, сообщили в прокуратуре региона.
Шоу-бизнес
Лолита требует у суда признать брак с мужем фиктивным
Лолита не стала перечить и согласилась, но актриса будет требовать у суда признать брак фиктивным из-за лжи супруга.
Политика
В Кремле отреагировали на расстрел в воинской части в Забайкалье
В разговоре с журналистами пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что "совершенно неуместным" является вопрос о том, можно ли считать расстрел срочником военных провалом реформы армии, которая никак не повлияла на ситуацию с дедовщиной.
Космос
Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе
Футбол
Оргкомитет «Россия-2018» рассматривал вариант подкупа чиновников ФИФА
Оргкомитет «Россия-2018» обвинили в рассмотрении возможности подкупа чиновников ФИФА.
Технологии
Компания Бекмамбетова научилась синтезировать голоса знаменитостей
Общество
Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры
Возможен конфликт интересов В состав экспертных советов 2017 – 2019 годов входили представители киносообщества, которые одновременно претендовали на господдержку, указывает Счетная палата, уточнив, что впоследствии именно их проектам предоставлялись субсидии.
Общество
Суд взыскал с Грудинина более миллиарда рублей
Экономика
Акции «Газпрома» выросли до максимума с 2008 года
На Московской бирже стоимость акций «Газпрома» выросла на 2,33% и поднялась до отметки 259 руб. за акцию, свидетельствуют данные торгов.
Общество
Рост смертности от онкологии в России объяснили
Увеличение числа россиян, умерших от злокачественных новообразований, может быть связано с общим старением населения.
Общество
Грета Тунберг отказалась от экологической премии
Общество
ВЦИОМ назвал долю желающих переехать в другой город россиян
Некоторые участники опроса хотели бы переехать, потому что им не нравится свой город или больше импонирует другой (7%), следует из публикации.
Экономика
«Вывод и распил российских денег»: о списании африканских долгов
В ходе форума Путин заявил, что РФ списала 20 млрд долларов долгов африканским странам.
Политика
Болтон не явится на слушания по импичменту Трампа в Конгрессе
Ранее в газете "Политико" сообщили о решении демократов вызвать на слушания в рамках импичмента Трампа Болтона и двух других сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме, Джона Айзенберга и Майкла Эллиса.
Гаджеты
Sony продала всего 600 000 смартфонов за квартал
Компания объявила о том, что в период с июля по сентябрь по всему миру было реализовано всего 600 000 смартфонов под брендом Sony.