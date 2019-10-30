Происшествия
9111.ruСолдат-срочник в Забайкалье планировал убить только одного офицера
Убивший восьмерых военнослужащих солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов намеревался застрелить только одного офицера, пишет Коммерсант со ссылкой на информированный источник. По словам собеседника издания, «убить он собирался только одного офицера».
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 15:42, Ашберн
Политика
Путин высказался о саммите в «нормандском формате»
Российский лидер подчеркнул, что такая встреча должна быть очень хорошо подготовлена и не закончиться пустыми разговорами.
REGNUM 15:28
Общество
ВЦИОМ назвал долю желающих переехать в другой город россиян
Некоторые участники опроса хотели бы переехать, потому что им не нравится свой город или больше импонирует другой (7%), следует из публикации.
РБК 04:42
Политика
В Госдуме оценили решение Дании по прокладке «Северного потока-2»
В думском комитете по энергетике назвали торжеством здравого смысла согласие Дании на прокладку газопровода "Северный поток-2" на континентальном шельфе страны.
Российская газета 11:25
Политика
Израиль экстрадирует россиянина Буркова в США
Бурков был задержан в 2015 году по запросу Соединённых Штатов во время прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля.
RT на русском 15:12
Политика
Большая пресс-конференция Путина пройдет в декабре
Традиционная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдет в декабре этого года.
Известия 13:27
Политика
Путин пригласил Венгрию участвовать в «Турецком потоке»
По словам российского лидера, участие в проекте «Турецкий поток» представляет для Венгрии интерес с точки зрения «обеспечения своей энергетической безопасности и повышения своей роли в энергетике Европы в целом».
Lenta.ru 14:33
Экономика
Акции «Газпрома» выросли до максимума с 2008 года
На Московской бирже стоимость акций «Газпрома» выросла на 2,33% и поднялась до отметки 259 руб. за акцию, свидетельствуют данные торгов.
РБК 06:13
Футбол
Зенит — Томь 4:0
RT на русском 14:48
Политика
Песков рассказал, почему Путин не поедет на саммит АТЭС в Чили
Президент РФ Владимир Путин не поедет на саммит АТЭС, который состоится в Чили через две недели из-за планируемых в это время мероприятий в России, это не связано с беспорядками в Чили, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РЕН ТВ 06:19
Хоккей
Свечников рассказал о своем суперголе в НХЛ
Известия 14:13
Происшествия
Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете
Российская газета 08:02
Политика
Facebook заявил об удалении трех сетей аккаунтов из России
Компания Facebook удалила за "иностранное вмешательство" три сети учетных записей, страниц и групп из России.
РИА Новости 11:20
Хоккей
Малкин сделал заявление по американскому гражданству
Pravda.Ru 07:51
Происшествия
Суд арестовал участника акции 27 июля в Москве Павла Новикова
Басманный районный суд на 2 месяца отправил в СИЗО Павла Новикова, обвиняемого в нападении на сотрудника полиции во время несогласованной акции 27 июля в Москве, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС 14:05
Армия и оружие
Для военных создадут систему передачи энергии из космоса
Исследовательская лаборатория ВВС США заключила с американской компанией Northrop Grumman контракт на проведение исследований и разработку оборудования, которое позволит реализовать систему беспроводной передачи энергии с космических аппаратов.
N+1 06:15
Кино
HBO отказался от приквела «Игры престолов»
Телеканал HBO отказался от создания приквела популярного сериала "Игра престолов", в котором одну из главных ролей должна была сыграть австралийская актриса Наоми Уоттс.
Kinonews.ru вчера в 17:31
Здоровье
Названы симптомы рака, которые появляются за пять лет до заболевания
Названы симптомы рака, которые появляются и сигнализируют за пять лет до активного развития заболевания.
Ugpressa.ru 11:25
Политика
Салливан заявил, что давление на иностранные власти не в правилах США
Первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан заявил, что давление на иностранные власти не в правилах США, в чем разошелся со своим шефом - президентом Дональдом Трампом.
РИА Новости 15:28
Общество
Ректор ВШЭ раскритиковал сотрудника за высказывания о русском языке
Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов упрекнул профессора факультета гуманитарных наук вуза Гасана Гусейнова, опубликовавшего в Facebook запись с негативными оценками русского языка, в некорректном для преподавателя поведении в социальной сети.
ТАСС 06:58
Здоровье
Названы диагностируемые, но несуществующие на самом деле заболевания
Названы четыре диагностируемые врачами у пациентов, но несуществующие заболевания, сообщается на Mail.ru.
Ugpressa.ru 15:03
Шоу-бизнес
Юлия Барановская назвала Аршавина душевнобольным
Телеведущая Юлия Барановская назвала душевно больным отца своих троих детей футболиста Андрея Аршавина.
Газета.Ru 10:44
Происшествия
Медэксперт признал ошибку в деле о сбитом «пьяном» ребенке под Кировом
Судмедэксперт Сергей Насонов, который проводил анализ крови сбитого под Кировом мальчика, признал на допросе свою ошибку.
РЕН ТВ 14:45
Происшествия
В ДТП с автобусом и пожарной машиной в Томске пострадали люди
В Томске в среду, 30 октября, на пересечении проспекта Мира и улицы 79-й Гвардейской Дивизии столкнулись пожарная машина и маршрутный автобус.
РЕН ТВ 04:41
Шоу-бизнес
Все плохо: Анджелина Джоли покупает детям уцененные вещи
Все плохо: Анджелина Джоли покупает детям уцененные вещи Семью заметили на бюджетном шопинге в Испании.
Экспресс газета 05:46
Политика
В Конгрессе США одобрили санкции против Турции
Палата представителей Конгресса США большинством голосов (403 против 16) одобрила законопроект Республиканской и Демократической партий о введении санкций против Турции за военную операцию в Сирии, пишет Bloomberg.
Rambler News Service 00:57
Футбол
Моуриньо хочет возглавить «Арсенал»
Soccer.ru 10:41
Происшествия
Расстрелявшего сослуживцев солдата окунали головой в унитаз
Уралинформбюро 08:41
Авто
Автомобилисты встревожились ростом расходов на вождение
Самым болезненным автомобилисты считают увеличение стоимости топлива, страхования, ремонта и технического обслуживания автомобиля.
HotMurom.ru вчера в 13:06
Фигурное катание
Костомаров: Пусть Загитова катается, ее титулы никто не заберет
Костомаров отметил, что Загитова большая молодец и уже вошла в историю, поэтому никому не мешает.
Нева Спорт 12:44