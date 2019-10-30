Убивший восьмерых военнослужащих солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов намеревался застрелить только одного офицера, пишет Коммерсант со ссылкой на информированный источник. По словам собеседника издания, «убить он собирался только одного офицера».

Солдат-срочник в Забайкалье планировал убить только одного офицера

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