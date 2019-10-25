Происшествия

BFM.ruBFM.ruСолдат-срочник в Забайкалье застрелил восьмерых сослуживцев

Военнослужащий воинской части в поселке Горный Забайкальского края открыл огонь по сослуживцам. По данным источников «Интерфакса», среди погибших было двое офицеров и пятеро рядовых, среди них есть солдаты-срочники.
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с чего всё началось

В Забайкалье военнослужащий застрелил восемь сослуживцев

Военнослужащий ремонтно-технической базы, расположенной в Забайкальском крае, застрелил восьмерых сослуживцев. Об этом сообщило Минобороны в пятницу.
ТАСС08:34

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Личные обстоятельства или дедовщина — первые версии бойни в Забайкалье

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РБК08:21

Стрельба в воинской части в Забайкалье. Главное

ТАСС08:58

На место трагедии в Забайкалье вылетела комиссия Минобороны РФ во главе с замминистра Картаполовым

ТК Звезда08:42
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Происшествия

В Приморье прохожие поймали педофила, напавшего на девочку

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США частично приостановили полеты на Кубу

Американские авиакомпании США приостановили рейсы в кубинские аэропорты, исключая Гавану.
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ЦБ ожидаемо снизит ключевую ставку

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По данным министерства здравоохранения, за последние десять лет количество заболевших туберкулезом уменьшилось практически в два раза, а смертность от этого заболевания сократилась в три раза.
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Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.
Газета.Ru 11:23
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Силуанов сообщил о начале работы над «амбициозным планом приватизации»

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Во втором сезоне зрители узнают, кого же все-таки выбрал психолог Илья (Денис Шведов) – бывшую пациентку Яну (Любовь Аксенова) или коллегу Олю (Татьяна Волкова).Новые эпизоды будут выходить на видеосервисе START по четвергам с 31 октября.
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Живая Кубань 23 октября в 23:39
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Google объявила о крупнейшем обновлении поисковика за пять лет

Google объявила о крупнейшем обновлении поисковика за пять лет.
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«Мисс Украина» ответила, чей Крым

Победительница отборочного конкурса "Мисс мира" живет в Харькове, а ее сестра – в Крыму, в Феодосии.
Вести.Ru 11:40
Наука

Горные реки оказались источником больших выбросов углекислого газа

Несмотря на относительно небольшие размеры, быстрые горные реки порождают около трети выбросов углекислого и других парниковых газов, выделяющихся пресноводными водоемами планеты, сообщает пресс-служба Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL).
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Бутина села в самолет, который увезет ее из США в Россию

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Армия и оружие

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Орешкин связал будущее России с интернет-компаниями

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Президент ЦАР объявил о создании российской военной базы

Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.
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