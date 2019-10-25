Происшествия
КоммерсантъВ Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев
Позже стало известно, что среди погибших два офицера и шесть срочников и контрактников. Семь человек погибли на месте, еще один скончался в госпитале. По данным Telegram-канал Baza, солдат-срочник, расстрелявший солдат, прослужил в войсковой части всего четыре месяца.
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с чего всё началось
Военнослужащий ремонтно-технической базы, расположенной в Забайкальском крае, застрелил восьмерых сослуживцев. Об этом сообщило Минобороны в пятницу.ТАСС08:34
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