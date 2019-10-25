Военнослужащий ремонтно-технической базы, расположенной в Забайкальском крае, застрелил восьмерых сослуживцев. Об этом сообщило Минобороны в пятницу.

с чего всё началось

Позже стало известно, что среди погибших два офицера и шесть срочников и контрактников. Семь человек погибли на месте, еще один скончался в госпитале. По данным Telegram-канал Baza, солдат-срочник, расстрелявший солдат, прослужил в войсковой части всего четыре месяца.

Игры Ubisoft перенесла релиз новых Rainbow Six и Watch Dogs Ubisoft отложила релизы Watch Dogs: Legion, Rainbow Six Quarantine и детской ролевой игры Gods & Monsters.

Общество Первый российский боевой ледокол спустили на воду Первый российский патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" спустили на воду в Санкт-Петербурге.

Финансы Центробанк РФ может снова понизить ключевую ставку В 2019 году Центробанк три раза понижал ключевую ставку.

Происшествия Пьяная парочка устроила разврат в самолете «Москва-Владивосток» В самолете «Москва-Владивосток» пьяная парочка из Приморья устроила разврат - в итоге в аэропорте прибытия их встретили транспортные полицейские Владивостока и проводили в дежурную часть линейного отдела.

Футбол «Краснодар» одержал первую победу в Лиге Европы, обыграв «Трабзонспор» ФК «Краснодар» прервал неудачную серию российских клубов в Лиге Европы. В матче 3-го тура южане нанесли поражение в гостях «Трабзонспору».

Политика Министр экономики Японии подал в отставку из-за подкупа избирателей В Японии подал в отставку министр экономики, торговли и промышленности Иссю Сугавара, который также отвечает за развитие экономических отношений с Россией.

Футбол Макгрегор назвал своего любимого футболиста. Тот ответил ирландцу Ирландский боец смешанного стиля и бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор назвал своего любимого футболиста.

Авто В Сети показан гибрид Land Cruiser 200 и Lada Vesta "Новинка" действительно вышла интересная, ведь фактически она представляет собой симбиоз легендарного Toyota Land Cruiser и LADA Vesta.

Технологии Представили прототип планшета на базе процессора «Эльбрус-1С+» Как пишет «Астера», создавался новый аппарат на базе процессора «Эльбрус-1С+», а его показ состоялся на выставке «Интерполитех — 2019».

Спорт Соперницы помогли иорданской футболистке поправить хиджаб На поле вышли иорданская команда "Шабаб аль-Одорн" и "Арабский православный клуб". Иорданские футболистки были одеты в хиджабы.

Шоу-бизнес О выкидыше высказалась беременная Анастасия Костенко Подписчики удивлены как модель, будучи беременной, не боится поднимать тяжести.

Общество Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).

Здоровье Врач назвал симптомы, при которых нужна срочная колоноскопия Вялов рассказал, при каких симптомах человеку следует обязательно проверить состояние толстой кишки.

Общество Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.

Происшествия Под Новым Уренгоем произошёл пожар в общежитии «В Пуровском районе на территории строящегося объекта недалеко от Нового Уренгоя происходит открытое горение здания общежития», — цитирует РИА Новости пресс-службу МЧС России.

Технологии Пользователи Android подверглись кибератаке в Google Play Специалисты антивирусной компании ESET нашли в магазине Google Play вредоносную кибератаку, жертвами которой стали миллионы пользователей Android.

Экономика Джефф Безос потерял почти $7 млрд из-за неудачной отчетности Amazon Основатель и глава Amazon Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд из-за недовольства инвесторов отчетностью его компании.

Авто Volkswagen представит новый Golf Volkswagen собирается представить новейшее воплощение своего легендарного хэтчбека Golf в четверг, рассчитывая на то, что бестселлер поможет профинансировать дорогостоящий переход в эпоху электромобилей.

Общество Бутина села в самолет из Майами в Москву Россиянка Мария Бутина села в Майами в самолет «Аэрофлота», который доставит ее в Москву. Об этом сообщил корреспондент «РИА Новости».

Политика Глава МВД Украины выступил в защиту «Азова» «Позорная информационная кампания о якобы распространения нацистской идеологии среди личного состава отдельного отряда специального назначения "Азов" воинской части 3057 Восточного оперативно-территориального объединения НГУ является преднамеренным попыткой дискредитировать подразделение "Азов"», — приводит его слова пресс-служба МВД Украины.

Армия и оружие Шойгу: выход США из ДРСМД может привести к гонке вооружений в Азии Выход Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может спровоцировать гонку вооружений не только в Европе, но и в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии.

Гаджеты Первые тесты 18-ядерного процессора Core i9-10980XE Процессор Core i9-10980XE технически мало отличается от Core i9-9980XE, но стоит вдвое меньше, чем на старте просили за последнюю модель.

Авто В России изменится способ расчета транспортного налога В России будет изменен порядок расчета транспортного налога на дорогие автомобили.