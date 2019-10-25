Происшествия

BFM.ruBFM.ruСолдат-срочник в Забайкалье застрелил восьмерых сослуживцев

Военнослужащий воинской части в поселке Горный Забайкальского края открыл огонь по сослуживцам. По данным источников «Интерфакса», среди погибших было двое офицеров и пятеро рядовых, среди них есть солдаты-срочники.
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с чего всё началось

В Забайкалье военнослужащий застрелил восемь сослуживцев

Военнослужащий ремонтно-технической базы, расположенной в Забайкальском крае, застрелил восьмерых сослуживцев. Об этом сообщило Минобороны в пятницу.
ТАСС08:34

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Солдат застрелил восемь человек в воинской части Забайкалья

RT на русском08:12

На место трагедии в Забайкалье вылетела комиссия Минобороны РФ во главе с замминистра Картаполовым

ТК Звезда08:42

Срочник расстрелял караул в Забайкалье — погибли 8 человек. Главное

Чита.Ру10:18

Причиной убийства восьми солдат сослуживцем назвали нервный срыв

Интерфакс08:26

Минобороны назвало возможную причину расстрела военных в Забайкалье

РБК08:21

Стрельба в воинской части в Забайкалье. Главное

ТАСС08:58

Среди погибших при стрельбе в Забайкалье пять срочников, сообщил источник

РИА Новости09:42
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Кино

Триллер «Текст» вышел в отечественный прокат

Ревизор.ру вчера в 04:03
Общество

Дочка «Газпрома» прокомментировала арест акций нидерландским судом

Компания South Stream Transport B. V. подтвердила, что окружной суд Амстердама выдал "Нафтогазу Украины" разрешение на арест ее акций.
РИА Новости 11:50
Происшествия

Появилось видео нападения медведя на дрессировщика в цирке Карелии

В Сети опубликовали видео нападения медведя на дрессировщика во время циркового выступления в Олонце в Карелии.
РБК вчера в 05:25
Общество

Первый российский боевой ледокол спустили на воду

Первый российский патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" спустили на воду в Санкт-Петербурге.
Вести.Ru 07:48
Происшествия

Самолет не смог вылететь из Внуково из-за попадания птицы в двигатель

В четверг, 25 октября, самолет рейса Москва-Братислава авиакомпании «Победа» не смог вылететь из аэропорта Внуково по причине попадания птицы в один из двигателей воздушного судна.
Комсомольская правда 11:43
Происшествия

В Харькове застрелили свидетеля по делу об убийстве Вороненкова

В Харькове в ходе перестрелки был убит один из свидетелей по делу об убийстве экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова Владимир Борох, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:38
Шоу-бизнес

Максим Фадеев высказался о скандале с Наргиз

Продюсер Максим Фадеев прокомментировал скандал, который произошёл у него с певицей Наргиз, пишет РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 14:30
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента

Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5%.
РИА Новости 06:55
Авто

Компания Mazda обновила кроссовер CX-8

Официальные дилеры Mazda в Японии начали принимать заказы на обновлённый 3-рядный кроссовер Mazda CX-8. Старт продаж состоится 28 ноября.
Новые автомобили вчера в 11:34
Экономика

Силуанов сообщил о начале работы над «амбициозным планом приватизации»

Минэкономразвития дано поручение разработать более амбициозный план приватизации.
РБК вчера в 05:58
Армия и оружие

Видео переброски в Сирию военных полицейских из РФ появилось в сети

Дополнительный контингент российских военных полицейских прибыл в Сирию для отвода курдов-террористов в рамках меморандума, заключенного между Россией и Турцией.
Политика Сегодня 01:22
Общество

Гаагский суд принял жалобу жителей Кузбасса на геноцид

Ответ Гаагского суда не означает, что там согласились начать расследование. Жителям Кузбасса еще могут в их жалобе отказать.
Эхо Москвы 05:00
Общество

Троюродного племянника Кадырова проверят за пытки электрошокером

Бывший мэр Грозного Ислам Кадыров — сын троюродного брата главы Чечни Рамзана Кадырова — стал фигурантом полицейской проверки.
Lenta.ru 02:18
Футбол

Хаби Алонсо может стать помощником Моуринью в «Реале»

Бомбардир.ру 11:35
Экономика

Минэнерго Казахстана согласовало с Белоруссией поставки нефти

Условия соглашения по поставкам в Белоруссию нефти и нефтепродуктов урегулировало с белорусской стороной министерство энергетики Казахстана.
REGNUM 01:43
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк поддержали больные онкологией

На странице в Instagram, посвященной поддержке звезды «Моей прекрасной няни», опубликована фотография.
RuNews24.ru 12:03
Политика

Песков оценил слова о долге Трампа перед Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ США о том, что американский лидер Дональд Трамп в долгу у президента России Владимира Путина.
Газета.Ru 07:56
Политика

На Украине захотели отказаться от переговоров в Минске

Заместитель министра обороны Украины Александр Полищук высказался за отказ от переговоров в Минске.
Lenta.ru 10:49
Общество

В Макгрегора бросили бутылку во время тренировки в московском отеле

РБК 11:59
Космос

Землю накрыла затяжная магнитная буря

В пятницу, 25 октября, нашу планету накроет мощная и затяжная магнитная буря – она продлится три дня.
ТВ Центр 06:06
Происшествия

На западе Москвы в ДТП с шестью машинами и автобусом погиб человек

На западе Москвы произошло ДТП с участием автобуса и шести автомобилей, в результате которого погиб человек, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
РБК 12:06
Общество

Дания одобрила строительство морского участка проекта Baltic Pipe

Правительство Дании дало согласие на строительство морского участка газопровода Baltic Pipe в своих территориальных водах Балтийского моря.
Российская газета 10:27
Происшествия

В Москве из-за ДТП с цистерной перекрыли Волгоградский проспект

Движение на Волгоградском проспекте полностью перекрыли в Москве из-за ДТП с автоцистерной со сжатым кислородом, автомобилистам лучше отказаться от поездок по шоссе в ближайшие часы, сообщает Центр организации дорожного движения в Twitter.
РИА Новости 11:01
Общество

РБК: самолеты Sukhoi Superjet 100 продадут в Норвегию

BFM.ru 05:32
Армия и оружие

Турция почти договорилась с Россией о поставке истребителей Су-35

Переговоры между Россией и Турцией о поставке многоцелевых истребителей Су-35 близятся к концу.
Вести.Ru 11:25
Политика

Кучма назвал «формулу Штайнмайера» капканом для Украины

1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях.
Lenta.ru 11:39
Политика

Зеленский решил урезать содержание чиновников

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился сократить на 10% расходы на содержание чиновников в 2020 году.
Вести.Ru 10:15
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли откровенно рассказала об удалении груди

Анджелина Джоли откровенно рассказала об удалении груди.
Актуальные Новости 08:10
Армия и оружие

В Польше испугались повторить судьбу курдов

Автор статьи призывает поляков «не питать иллюзий»: республика разделит судьбу курдов в Сирии.
Взгляд.ру 08:53
Экономика

ЦБ намерен внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий

Банк России хочет внедрить в Систему быстрых платежей переводы из бюджета в адрес физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года.
BFM.ru вчера в 06:35
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