Военнослужащий ремонтно-технической базы, расположенной в Забайкальском крае, застрелил восьмерых сослуживцев. Об этом сообщило Минобороны в пятницу.

с чего всё началось

Военнослужащий воинской части в поселке Горный Забайкальского края открыл огонь по сослуживцам. По данным источников «Интерфакса», среди погибших было двое офицеров и пятеро рядовых, среди них есть солдаты-срочники.

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