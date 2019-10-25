Происшествия
BFM.ruСолдат-срочник в Забайкалье застрелил восьмерых сослуживцев
Военнослужащий воинской части в поселке Горный Забайкальского края открыл огонь по сослуживцам. По данным источников «Интерфакса», среди погибших было двое офицеров и пятеро рядовых, среди них есть солдаты-срочники.
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с чего всё началось
Военнослужащий ремонтно-технической базы, расположенной в Забайкальском крае, застрелил восьмерых сослуживцев. Об этом сообщило Минобороны в пятницу.ТАСС08:34
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