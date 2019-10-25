Военнослужащий ремонтно-технической базы, расположенной в Забайкальском крае, застрелил восьмерых сослуживцев. Об этом сообщило Минобороны в пятницу.

с чего всё началось

Солдат срочной службы застрелил 7 человек в воинской части в Забайкальском крае. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник. По словам собеседника агентства, военнослужащий открыл огонь по сослуживцам.

Солдат-срочник застрелил 8 человек в воинской части в Забайкалье

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