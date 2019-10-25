Происшествия
БИЗНЕС OnlineСолдат-срочник застрелил 8 человек в воинской части в Забайкалье
Солдат срочной службы застрелил 7 человек в воинской части в Забайкальском крае. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник. По словам собеседника агентства, военнослужащий открыл огонь по сослуживцам.
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с чего всё началось
Военнослужащий ремонтно-технической базы, расположенной в Забайкальском крае, застрелил восьмерых сослуживцев. Об этом сообщило Минобороны в пятницу.ТАСС08:34
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Политика
Марию Бутину освободили из американской тюрьмы
Осужденную в США россиянку Марию Бутину освободили из американской тюрьмы, сообщает CNN со ссылкой на Федеральное бюро тюрем.
Ведомости 10:24
Политика
Кучма назвал «формулу Штайнмайера» капканом для Украины
1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях.
Lenta.ru 11:39
Происшествия
В Харькове застрелили свидетеля по делу об убийстве Вороненкова
В Харькове в ходе перестрелки был убит один из свидетелей по делу об убийстве экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова Владимир Борох, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:38
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru 11:59
Общество
Проживающую 20 лет в школе российскую учительницу обеспечат жильем
Врио мэра Челябинска Наталья Котова приняла решение обеспечить педагога Елену Михальченко, 20 лет проживающую в школьной пристройке, собственным жильем.
Lenta.ru 05:09
Происшествия
В Калининграде уволили полицейских после гибели задержанного от ожогов
В Калининграде уволили двух сотрудников отдела полиции, в котором получил ожоги 36-летний мужчина.
РБК 12:44
Армия и оружие
Президент Сербии осмотрел российские комплексы С-400 и «Панцирь-С»
Президент Сербии Александар Вучич посетил учения "Славянский щит - 2019", где лично осмотрел зенитный ракетный дивизион систем С-400 и батарею комплексов "Панцирь-С" Вооруженных сил РФ.
ТАСС 10:03
Армия и оружие
Эксперт предложил разместить выведенных из Сирии военных США в Грузии
Ранее американский эксперт Люк Коффи предложил разместить на территории Грузии американский военный контингент, выведенный из Сирии.
Военное обозрение 09:24
Футбол
Рубин — Урал 0:0 (2-й тайм)
Нева Спорт вчера в 23:30
Общество
В Макгрегора бросили бутылку в московском отеле
Российская газета 12:11
Политика
В Киеве считают неизбежной прокачку российского газа через Украину
С учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году его прокачивать через Украину.
RT на русском 01:10
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.
РИА Новости 06:55
Футбол
Девушка-агент Лельчук: поначалу в меня вообще никто не верил
Поначалу вообще никто не верил. За исключением моего близкого друга, тоже агента, Александра Клюева.
Чемпионат 06:32
Происшествия
Трое обвиняемых по делу о пожаре в «Зимней вишне» освобождены из СИЗО
Суд освободил из СИЗО пожарного, обвиняемого по делу "Зимней вишни" 17 октября Кемеровский суд освободил из СИЗО четырех из восьми обвиняемых по делу о пожаре.
РЕН ТВ 13:25
Футбол
Хаби Алонсо может стать помощником Моуринью в «Реале»
Бомбардир.ру 11:35
Общество
Украинский политолог Ковтун попал в реанимацию в Москве
Украинский политолог Вячеслав Ковтун, известный своими скандальными выступлениями в российских ток-шоу, попал в реанимацию в Москве.
Pravda.Ru 01:19
Здоровье
Употребление томатного сока может быть вредно гипертоникам
Эксперт порекомендовала гипертоникам не употреблять каждый день томатный сок, или делать напиток самим из томатной пасты, но не добавлять соль.
МедиаПоток 13:15
Происшествия
Во Владимире две пьяные школьницы нападали на людей
РИА Новости 12:50
Происшествия
Женщину в Татарстане укололи на улице шприцем с наркотиком
В Нижнекамском районе Татарстана мужчина уколол наркотиком 32-летнюю женщину во время прогулки.
Российская газета 11:00
Общество
Первый российский боевой ледокол спустили на воду
Первый российский патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" спустили на воду в Санкт-Петербурге.
Вести.Ru 07:48
Общество
Волож заверил, что продолжит руководить «Яндексом»
Со-основатель "Яндекса" и глава группы Аркадий Волож продолжит руководить компанией, а ее представители будут участвовать в обсуждении законопроекта депутата Горелкина об ограничении иностранного владения в значимых интернет-ресурсах.
Интерфакс 09:22
Спорт
Пахноцкая подтвердила пропажу данных из базы московской лаборатории
Вице-президент Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая подтвердила информацию о манипуляциях с базой данных московской антидопинговой лаборатории.
RT на русском 11:58
Армия и оружие
Президент ЦАР объявил о создании российской военной базы
Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.
Газета.Ru 08:18
Общество
Арест акций проектной компании не остановит «Турецкий поток»
Арест акций проектной компании South Stream Transport B.V. не повлияет на строительство и работу "Турецкого потока", сообщают СМИ в пятницу, 25 октября.
Российская газета 12:42
Общество
Пять знаков зодиака, которых ждет финансовый успех в ноябре
Вечерняя Москва 05:01
Экономика
Саммит «Россия — Африка» попал в число самых дорогих форумов за 10 лет
Проведение саммита «Россия — Африка» в Сочи в 2019 году обошлось бюджету более чем в 4,5 млрд руб.
РБК вчера в 12:54
Армия и оружие
Военная полиция России провела патрулирование границы Сирии с Турцией
Российская военная полиция провела патрулирование сирийско-турецкой границы по новому маршруту от Камышли до Маталы, сообщили в Минобороны.
РИА Новости 13:09