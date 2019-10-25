Происшествия

БИЗНЕС OnlineБИЗНЕС OnlineСолдат-срочник застрелил 8 человек в воинской части в Забайкалье

Солдат срочной службы застрелил 7 человек в воинской части в Забайкальском крае. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник. По словам собеседника агентства, военнослужащий открыл огонь по сослуживцам.
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с чего всё началось

В Забайкалье военнослужащий застрелил восемь сослуживцев

Военнослужащий ремонтно-технической базы, расположенной в Забайкальском крае, застрелил восьмерых сослуживцев. Об этом сообщило Минобороны в пятницу.
ТАСС08:34

Подробнее о событии

На место трагедии в Забайкалье вылетела комиссия Минобороны РФ во главе с замминистра Картаполовым

ТК Звезда08:42

Среди погибших при стрельбе в Забайкалье пять срочников, сообщил источник

РИА Новости09:42

Причиной убийства восьми солдат сослуживцем назвали нервный срыв

Интерфакс08:26

Минобороны назвало возможную причину расстрела военных в Забайкалье

РБК08:21

Стрельба в воинской части в Забайкалье. Главное

ТАСС08:58

Срочник расстрелял караул в Забайкалье — погибли 8 человек. Главное

Чита.Ру10:18

Лайф публикует фото стрелка, устроившего бойню в воинской части в Забайкалье

Life.ru09:57
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Политика

Марию Бутину освободили из американской тюрьмы

Осужденную в США россиянку Марию Бутину освободили из американской тюрьмы, сообщает CNN со ссылкой на Федеральное бюро тюрем.
Ведомости 10:24
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Кучма назвал «формулу Штайнмайера» капканом для Украины

1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях.
Lenta.ru 11:39
Происшествия

В Харькове застрелили свидетеля по делу об убийстве Вороненкова

В Харькове в ходе перестрелки был убит один из свидетелей по делу об убийстве экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова Владимир Борох, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:38
Общество

Дания одобрила строительство морского участка газопровода Baltic Pipe

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Общество

Троюродного племянника Кадырова проверят за пытки электрошокером

Lenta.ru 02:18
Общество

Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru 11:59
Общество

Проживающую 20 лет в школе российскую учительницу обеспечат жильем

Врио мэра Челябинска Наталья Котова приняла решение обеспечить педагога Елену Михальченко, 20 лет проживающую в школьной пристройке, собственным жильем.
Lenta.ru 05:09
Происшествия

В Калининграде уволили полицейских после гибели задержанного от ожогов

В Калининграде уволили двух сотрудников отдела полиции, в котором получил ожоги 36-летний мужчина.
РБК 12:44
Армия и оружие

Президент Сербии осмотрел российские комплексы С-400 и «Панцирь-С»

Президент Сербии Александар Вучич посетил учения "Славянский щит - 2019", где лично осмотрел зенитный ракетный дивизион систем С-400 и батарею комплексов "Панцирь-С" Вооруженных сил РФ.
ТАСС 10:03
Армия и оружие

Эксперт предложил разместить выведенных из Сирии военных США в Грузии

Ранее американский эксперт Люк Коффи предложил разместить на территории Грузии американский военный контингент, выведенный из Сирии.
Военное обозрение 09:24
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Рубин — Урал 0:0 (2-й тайм)

Нева Спорт вчера в 23:30
Общество

В Макгрегора бросили бутылку в московском отеле

Российская газета 12:11
Политика

В Киеве считают неизбежной прокачку российского газа через Украину

С учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году его прокачивать через Украину.
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Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента

Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.
РИА Новости 06:55
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Девушка-агент Лельчук: поначалу в меня вообще никто не верил

Поначалу вообще никто не верил. За исключением моего близкого друга, тоже агента, Александра Клюева.
Чемпионат 06:32
Происшествия

Трое обвиняемых по делу о пожаре в «Зимней вишне» освобождены из СИЗО

Суд освободил из СИЗО пожарного, обвиняемого по делу "Зимней вишни" 17 октября Кемеровский суд освободил из СИЗО четырех из восьми обвиняемых по делу о пожаре.
РЕН ТВ 13:25
Футбол

Хаби Алонсо может стать помощником Моуринью в «Реале»

Бомбардир.ру 11:35
Общество

Украинский политолог Ковтун попал в реанимацию в Москве

Украинский политолог Вячеслав Ковтун, известный своими скандальными выступлениями в российских ток-шоу, попал в реанимацию в Москве.
Pravda.Ru 01:19
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Употребление томатного сока может быть вредно гипертоникам

Эксперт порекомендовала гипертоникам не употреблять каждый день томатный сок, или делать напиток самим из томатной пасты, но не добавлять соль.
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Происшествия

Во Владимире две пьяные школьницы нападали на людей

РИА Новости 12:50
Происшествия

Женщину в Татарстане укололи на улице шприцем с наркотиком

В Нижнекамском районе Татарстана мужчина уколол наркотиком 32-летнюю женщину во время прогулки.
Российская газета 11:00
Общество

Роскомнадзор связал творчество Егора Крида с сатанизмом

Газета.Ru 13:12
Общество

Первый российский боевой ледокол спустили на воду

Первый российский патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" спустили на воду в Санкт-Петербурге.
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Волож заверил, что продолжит руководить «Яндексом»

Со-основатель "Яндекса" и глава группы Аркадий Волож продолжит руководить компанией, а ее представители будут участвовать в обсуждении законопроекта депутата Горелкина об ограничении иностранного владения в значимых интернет-ресурсах.
Интерфакс 09:22
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Пахноцкая подтвердила пропажу данных из базы московской лаборатории

Вице-президент Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая подтвердила информацию о манипуляциях с базой данных московской антидопинговой лаборатории.
RT на русском 11:58
Армия и оружие

Президент ЦАР объявил о создании российской военной базы

Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.
Газета.Ru 08:18
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Арест акций проектной компании не остановит «Турецкий поток»

Арест акций проектной компании South Stream Transport B.V. не повлияет на строительство и работу "Турецкого потока", сообщают СМИ в пятницу, 25 октября.
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Пять знаков зодиака, которых ждет финансовый успех в ноябре

Вечерняя Москва 05:01
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Саммит «Россия — Африка» попал в число самых дорогих форумов за 10 лет

Проведение саммита «Россия — Африка» в Сочи в 2019 году обошлось бюджету более чем в 4,5 млрд руб.
РБК вчера в 12:54
Армия и оружие

Военная полиция России провела патрулирование границы Сирии с Турцией

Российская военная полиция провела патрулирование сирийско-турецкой границы по новому маршруту от Камышли до Маталы, сообщили в Минобороны.
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