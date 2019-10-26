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КоммерсантъСолдат мог расстрелять сослуживцев в Забайкалье из-за издевательств
Рядовой солдат Рамиль Шамсутдинов мог расстрелять восемь человек в войсковой части в Забайкалье из-за неуставных отношений, сообщили источники "Ъ".
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Назван возможный мотив расстрела солдатом-срочником в Забайкалье своих сослуживцев
Территория новостей13:06
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