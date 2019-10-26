Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъСолдат мог расстрелять сослуживцев в Забайкалье из-за издевательств

Рядовой солдат Рамиль Шамсутдинов мог расстрелять восемь человек в войсковой части в Забайкалье из-за неуставных отношений, сообщили источники "Ъ".
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Назван возможный мотив расстрела солдатом-срочником в Забайкалье своих сослуживцев

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Солдат застрелил своих сослуживцев в Улан-Удэ из-за издевательств

МонаВиста12:57

Солдат мог расстрелять сослуживцев в Забайкалье из-за издевательств

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СМИ: Солдат в Забайкалье мог расстрелять сослуживцев из-за дедовщины

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В Забайкалье убившего 8 человек солдата могли унижать сослуживцы

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В Забайкалье в армии солдат расстрелял 8 сослуживцев из-за дедовщины

Kazanfirst.ruвчера в 16:18
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Зеленский приехал к националистам в районе разведения сил в Донбассе

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Под Калугой автомобиль насмерть сбил женщину с ребенком

На нерегулируемым пешеходном переходе автомобиль совершил наезд на двух пешеходов женщину 1981 года рождения и девочку 3−4 лет.
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Футбол

«Ростов» обыграл «Сочи» в матче РПЛ

Футболисты «Ростова» победили «Сочи» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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«Обвиненная в проституции» актриса «Универа» сделала заявление

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Появились кадры с места расстрела солдат в военной части в Забайкалье

Telegram-канал LIFE SHOT опубликовал первые фотографии с места расстрела сослуживцев солдатом Рамилем Шамсутдиновым в военной части в Забайкалье.
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Армия и оружие

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Ученые назвали продукты, которые чаще всего вызывают отравление

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В ДТП с микроавтобусом в Кировской области погибли четыре человека

Четыре человека погибли при столкновении микроавтобуса и легкового автомобиля в Кировской области.
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Оказалось, что человеческий организм по-разному реагирует на прием лекарств в разное время суток.
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Посольство России в США, комментируя заявления американской дипмиссии о правомерности обвинений в адрес Марии Бутиной, призвало прекратить охоту за россиянами и начать использовать механизмы правового сотрудничества между двумя странами.
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