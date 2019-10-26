Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъСолдат мог расстрелять сослуживцев в Забайкалье из-за издевательств

Рядовой солдат Рамиль Шамсутдинов мог расстрелять восемь человек в войсковой части в Забайкалье из-за неуставных отношений, сообщили источники "Ъ".
Читать в источнике
Комментировать1347
с чего всё началось

Стало известно, из-за кого тюменец мог устроить стрельбу по солдатам в Забайкалье

— Я предполагаю, что это связано со старшим лейтенантом Данилом Пьянковым (убит Шамсутдиновым.
Новости Тюмени 72.ru00:42

Подробнее о событии

И добивал одиночными выстрелами. 20-летний срочник расстрелял сослуживцев, восемь погибли. Военчасть эксплуатирует ядерные боеприпасы

Новая газета12:32

Расстрелявший сослуживцев солдат был призван в армию из Татарстана

Kazanfirst.ru06:27

Причиной стрельбы в военной части в Забайкалье могли стать неуставные отношения

Эхо Москвы08:29

СМИ узнали подробности нападения солдата на сослуживцев в Забайкалье

РБК07:27

Срочник мог расстрелять сослуживцев из-за постоянных издевательств

Газета.Ru07:46

Стали известны подробности нападения солдата на сослуживцев в Забайкалье

РИА Новости05:45

Солдат мог расстрелять сослуживцев в Забайкалье из-за издевательств

Коммерсантъ11:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 17:18, Ашберн

Версия: военных в Забайкалье расстреляли «по нации»

Вести.UZ09:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 17:18, Ашберн
Армия и оружие

Минобороны представило доказательства контрабанды США нефти из Сирии

Журналистская правда 03:25
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову

Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову. Экс-супруга опубликовала скриншот страницы с сайта Мосгорсуда.
Актуальные Новости 00:53
Футбол

В Германии арбитр назначил пенальти за фол запасного игрока

В первом тайме Сильвер Ганвула-М’Бусси пробил мимо ворот, но разминавшийся в это время запасной игрок хозяев остановил мяч в штрафной.
Sportbox.RU 14:24
Футбол

«Атлетико» обыграл «Атлетик» в матче чемпионата Испании

РИА Новости 17:01
Происшествия

В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти пассажира

РИА Новости 15:52
Общество

Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании

Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.
Газета.Ru вчера в 11:23
Авто

Когда менять приводной ремень на автомобиле?

Ремень привода на машине представляет собой часть ременной передачи, необходимый для возможности передачи вращения от мотора.
Car.ru вчера в 05:27
Политика

Бутина заявила, что ошибочно считала США правовым государством

По словам россиянки, высказывание «был бы человек, а статью найдём» применимо в данной ситуации не к Советскому Союзу, а к современным США.
RT на русском 06:30
Происшествия

Солдат-срочник застрелил 8 человек в воинской части в Забайкалье

БИЗНЕС Online вчера в 08:40
Политика

Соловьев высмеял спор Зеленского с военными в Донбассе

Ранее в Сети было опубликовано видео с участием президента Зеленского, который прибыл в зону разведения сил двух противоборствующих сторон в Донбассе.
Дни24 11:18
Космос

Названы возможные обитатели Венеры

Московский Комсомолец 23 октября в 11:17
Общество

«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым

Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.
РИА Новости 08:06
Происшествия

В Британии водителю грузовика предъявили обвинение по делу о 39 трупах

Водителю Морису Робинсону, задержанному по делу о гибели 39 человек, тела которых нашли в грузовике, предъявили обвинения.
РБК 14:18
Общество

Британский журналист совершил каминг-аут перед главой МВД Чечни

Британский журналист американского телеканала ABC Джеймс Лонгман признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации в "тюрьме для геев" в Чечне перед главой МВД республики Апти Алаудиновым.
Агентство Телеграф 11:24
Общество

Титул «Мисс Земля» завоевала представительница Пуэрто-Рико

Обладательницей титула «Мисс Земля — 2019» стала 21-летняя жительница Пуэрто-Рико Нэллис Пиментель.
News.ru 07:17
Общество

Пять знаков зодиака, которых ждет финансовый успех в ноябре

Вечерняя Москва вчера в 05:01
Единоборства

Майя победил Аскрена в главном бою турнира UFC в Сингапуре

Итоги UFC Fight Night 162 (главный бой и поединки с участием спортсменов из СНГ): Майя победил Аскрена удушающим приемом в третьем раунде (3:54).
Газета.Ru 15:38
Здоровье

В Липецке врачу анестезиологу-реаниматологу вручили первый миллион

КП - Липецк вчера в 05:37
Политика

Германии понадобилась альтернатива сочинским договоренностям по Сирии

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр выразила мнение, что сочинским договоренностям России и Турции по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии якобы нужна альтернатива.
Взгляд.ру 16:51
Политика

Украинские неонацисты отказались мириться с «хамом» Зеленским

Новый День 15:15
Кино

Съемки нового фильма о Джеймсе Бонде завершены

Народные новости 14:55
Футбол

«Витесс» Слуцкого дома проиграл аутсайдеру чемпионата Нидерландов

"Витесс" под руководством главного тренера Леонида Слуцкого встретился дома с "АДО Ден Хааг" в рамках матча 11-го тура нидерландской Эредивизии.
Газета.Ru 16:31
Автоспорт

Ферстаппен выиграл квалификацию «Формулы-1» в Мексике

Голландский пилот Макс Ферстаппен из Red Bull Racing показал лучшее время в квалификации Гран-при Мексики на чемпионате мира по автогонкам в классе машин «Формула-1».
Известия 15:34
Общество

В Россию поступила первая партия препарата «Фризиум»

Директор детского хосписа «Дом с маяком» Лидия Мониава на своей странице в Facebook сообщила, что в Россию поступила первая партия препарата «Фризиум», который применяется для лечения детей, больных эпилепсией.
RT на русском 16:28
Футбол

ФК «Ростов» обыграл «Сочи» благодаря дублю Еременко

Первая в истории игра между ФК «Ростов» и «Сочи» завершилась со счетом 2:0. Победу желто-синим принес дубль Романа Еременко, сообщает пресс-служба клуба.
Rostof.ru 14:32
Происшествия

Житель Подмосковья задержан по подозрению в убийстве родителей

Правоохранители задержали 25-летнего мужчину по подозрению в убийстве своих родителей.
Газета.Ru 15:00
Шоу-бизнес

«Обвиненная в проституции» актриса «Универа» сделала заявление

Российская газета 15:15
Наука

Жаба научилась превращаться в гадюку для защиты от хищников

Популярная механика 23 октября в 08:02
Происшествия

Устроивший под Киевом поножовщину мужчина неожиданно умер при задержании полицией

Водитель начал сопротивляться полиции и бросался на сотрудников с ножом. Правоохранителям удалось обезвредить и задержать мужчину.
Украина.ру 03:59
Здоровье

Диетолог рассказала, кому опасно употреблять томатный сок

Российский диетолог рассказала об опасных свойствах томатного сока для людей, которые страдают гипертонией.
МедиаПоток вчера в 13:15
ещё по теме
Главное