Происшествия
КоммерсантъСолдат мог расстрелять сослуживцев в Забайкалье из-за издевательств
Рядовой солдат Рамиль Шамсутдинов мог расстрелять восемь человек в войсковой части в Забайкалье из-за неуставных отношений, сообщили источники "Ъ".
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с чего всё началось
— Я предполагаю, что это связано со старшим лейтенантом Данилом Пьянковым (убит Шамсутдиновым.Новости Тюмени 72.ru00:42
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 17:18, Ашберн
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В первом тайме Сильвер Ганвула-М’Бусси пробил мимо ворот, но разминавшийся в это время запасной игрок хозяев остановил мяч в штрафной.
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Солдат-срочник застрелил 8 человек в воинской части в Забайкалье
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Съемки нового фильма о Джеймсе Бонде завершены
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Житель Подмосковья задержан по подозрению в убийстве родителей
Правоохранители задержали 25-летнего мужчину по подозрению в убийстве своих родителей.
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