— Я предполагаю, что это связано со старшим лейтенантом Данилом Пьянковым (убит Шамсутдиновым.

с чего всё началось

Рядовой солдат Рамиль Шамсутдинов мог расстрелять восемь человек в войсковой части в Забайкалье из-за неуставных отношений, сообщили источники "Ъ".

Солдат мог расстрелять сослуживцев в Забайкалье из-за издевательств

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