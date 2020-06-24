Происшествия
Lenta.ruСолдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади
По требованию ФСБ в последний момент солдат-срочник военной части номер 61899 Никита Игоревич Е. был переведен в резерв. Оказавшись в резерве, он автоматом разбил стекла машины ФСО. Что именно он замышлял, неизвестно, на уточняющие вопросы он отвечать не стал.
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с чего всё началось
По информации телеграм-канала 112, Никита был выведен из парадного расчета в резерв в последний момент после криков о том, что он ненавидит сотрудников ФСБ.Русская Планета14:47
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Договор между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года.
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Что касается мировой экономики, то МВФ уверен в падении ВВП 4,9 процента в 2020 году.
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Временное продление СНВ-3 возможно при условии признания, что концепция двустороннего соглашения без Китая не работает, заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
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Происшествия
Мосгорсуд продлил арест экс-министру Абызову
Московский городской суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей до 25 сентября 2020 года бывшему министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову, обвиняемому в мошенничестве и организации преступного сообщества, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в среду.
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Отмечается, что между фанатами на стадионе должна будет выдерживаться дистанция в полтора метра.
Евро-футбол.ру 10:25
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Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде решили наградить
Участницу парада Победы в Калининграде, которая не покинула парадный строй из-за потерянной туфли, поощрит командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов, сообщили ТАСС в пресс-службе Балтийского флота в среду.
Газета.Ru 14:52
Футбол
«Манчестер Юнайтед» разгромил «Шеффилд Юнайтед» в матче 31-го тура АПЛ
Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" разгромил "Шеффилд Юнайтед" в домашнем матче 31-го тура английской премьер-лиги (АПЛ).
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Президент России Владимир Путин пригласил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко на открытие памятника Советскому солдату под Ржевом, которое состоится 30 июня.
Lenta.ru 14:28
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Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
РБК вчера в 10:38
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Pravda.Ru вчера в 02:37
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Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала снимок парада Победы в Москве, снятый спутником «Ресурс-П».
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Политика
Помпео: США не допустят закупки Ираном оружия у России и Китая
США не допустят поступление на вооружение Ирана российских и китайских истребителей, заявил госсекретарь Майк Помпео в своем Twitter.
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Российский Т-14 «Армата» сравнили с танками других стран
Эксперты сравнили габариты Т-14 "Армата" с теми танками, которые имеются у армий Украины, США, Китая.
ПолитРоссия 04:05
Культура
Звезды выступят на Мамаевом кургане в концерте в честь 75-летия Победы
Ну а знаменитый памятник "Родина-мать зовет!", посвященный героям Сталинградской битвы - кстати, высотой 85 метров! - предстанет перед зрителями уже в новом облике, благодаря креативным визуальным, световым эффектам.
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Акинфеев намерен остаться в ЦСКА до конца контракта
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Политика
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Ряд лидеров иностранных государств уже прибыл в Москву в преддверии парада Победы на Красной площади, который пройдет 24 июня.
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Опубликованы детские фотографии дочерей Путина
Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
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Специальный представитель президента США Дональда Трампа по диалогу между Сербией и Косово Ричард Гренелл на своей странице в социальной сети Twitter сообщил о том, что 27 июня в Вашингтоне Косово и Сербию будут представлять Вучич и премьер-министр Косово Авдулла Хоти.
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Как сообщили сегодня в Минобороны Турции, накануне турецкие военные были обстреляны в юго-восточной провинции Хаккари с территории Ирана, при этом один из них погиб, один ранен.
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Джон Уоррен покинул программу «Поедем поедим» после съемок в Курске
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Путин заявил о вере в Россию среди своего окружения
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Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out.
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Украинский депутат высказалась о детях «очень низкого качества»
По мнению депутата, получатели материальной помощи решаются рожать ради выплат, что приводит к появлению детей «очень низкого качества».
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Макаревич заявил, что ему лично не нужен парад Победы
Советский и российский музыкант, актер, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич выразил радиостанции "Комсомольская правда" свое мнение относительно целесообразности проведения парада Победы.
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Министр обороны Германии заявила об угрозе, исходящей от России
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«Ворскла» вышла в финал Кубка Украины, обыграв «Мариуполь» по пенальти
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