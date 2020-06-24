Происшествия

Lenta.ruLenta.ruСолдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади

По требованию ФСБ в последний момент солдат-срочник военной части номер 61899 Никита Игоревич Е. был переведен в резерв. Оказавшись в резерве, он автоматом разбил стекла машины ФСО. Что именно он замышлял, неизвестно, на уточняющие вопросы он отвечать не стал.
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Контрразведка предотвратила серьезный инцидент на параде Победы

ФедералПресс14:21

Стала известна характеристика солдата-провокатора на параде Победы

Lenta.ru16:52

СМИ сообщили, что ФСБ предотвратила ЧП на параде Победы в Москве

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Провокация на параде Победы разоблачена: Попавший в резерв солдат стал кричать о ненависти

Царьград14:59

СМИ: ФСБ предотвратила возможное чрезвычайное происшествие на параде Победы в Москве

Говорит Москва14:17

Контрразведка ФСБ предотвратила происшествие на параде Победы

News.ru14:11

СМИ: ФСБ предотвратила серьезную провокацию на Параде Победы

Московский Комсомолец13:43
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Авто

Ford Focus получил гибридную версию

SpeedMe 22 июня в 05:01
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Общество

В Москве завершился 15-минутный салют

Салют в честь 75-летия Победы завершился в Москве.
Газета.Ru 16:19
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Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде решили наградить

Участницу парада Победы в Калининграде, которая не покинула парадный строй из-за потерянной туфли, поощрит командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов, сообщили ТАСС в пресс-службе Балтийского флота в среду.
Газета.Ru 14:52
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Наука

В США создали пластырь для операций на внутренних органах

Специальный клейкий материал был разработан на основе созданного в прошлом году клея для работы с биологическими тканями.
Сайт интересных новостей вчера в 19:45
Экономика

В России увеличат пенсии по старости

В России планируют увеличить размер пенсий по старости.
МонаВиста вчера в 08:50
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Игры

В Crash Bandicoot 4: It’s About Time можно будет играть в мультиплеере

ИА Красная Весна 10:55
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Политика

Украинские политики назвали нардепа Аллахвердиеву «рабочей бабой»

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко и председатель фракции в Верховной Раде Давид Арахамия со включенными микрофонами журналистов обсудили внешность нардепа Ирины Аллахвердиевой.
Народные новости вчера в 20:12
Шоу-бизнес

Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем

Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out.
Известия 11:02
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Происшествия

Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

РБК вчера в 10:38
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Происшествия

Трутнев поручил МЧС искать пропавших на Камчатке рыбаков

REGNUM вчера в 21:18
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Общество

В ПФР уточнили, как родители смогут получить новые выплаты на детей

Новые выплаты в размере 10 тыс. рублей на детей в возрасте до 16 лет поступят родителям автоматически в том случае, если они ранее оформляли дополнительные выплаты на детей в возрасте до 3 лет или на детей в возрасте от 3 до 16 лет, сообщает 23 июня пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).
ИА Красная Весна вчера в 13:44
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Происшествия

Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

По информации ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления министерства по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича 1981 года рождения.
Известия 22 июня в 06:36
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Шоу-бизнес

Пугачева поддержала оставшуюся без заработка Вайкуле

Певица Лайма Вайкуле испытывает те же проблемы, что и многие ее коллеги, — пандемия коронавируса оставила ее без выступлений и заработка.
ФАН 00:29
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Общество

Макаревич заявил, что ему лично не нужен парад Победы

Советский и российский музыкант, актер, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич выразил радиостанции "Комсомольская правда" свое мнение относительно целесообразности проведения парада Победы.
Инфорос 08:10
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Общество

Forbes обновил рейтинг лучших вузов России

Газета.Ru вчера в 05:06
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Политика

Путин пригласил Лукашенко на открытие памятника

Президент России Владимир Путин пригласил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко на открытие памятника Советскому солдату под Ржевом, которое состоится 30 июня.
Lenta.ru 14:28
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Общество

Путин рассказал о расширении программы льготной ипотеки для граждан

Путин заявил, что в нынешних условиях необходимо расширить возможности для «выбора комфортного, современного жилья».
Inkazan вчера в 11:58
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Политика

Эмоциональная реакция ветерана на слова Путина о войне попала на видео

Ветеран Великой Отечественной войны поддержал Владимира Путина, выступавшего с речью на параде Победы на Красной площади.
РИА Новости 08:01
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Экономика

Россия готовится разорвать налоговое соглашение с Мальтой

Россия планирует денонсировать соглашение об избежании двойного налогообложения с Мальтой.
Ведомости 16:58
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Политика

Тачи отказался от визита в Вашингтон

Косовский лидер Хашим Тачи отказался от визита в Вашингтон после того, как спецпрокуратура заподозрила его и спикера парламента непризнанной республики Кадри Весели в военных преступлениях.
Вести.Ru 14:45
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Происшествия

Погибшую блогершу Настю Тропицель кремируют без присутствия родных

Тело 18-летней блогерши Насти Тропицель (Анастасия Зубрина) будет кремировано в четверг на острове Бали.
Вести.Ru 11:45
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Общество

Депутаты подрались в Саратовской областной думе

Газета.Ru 04:15
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Политика

Песков опроверг отлет Лукашенко в Минск сразу после парада

Пресс-атташе посольства Белоруссии в Москве Олег Мазуро подтвердил «Ведомостям», что Лукашенко присутствовал на всех трех официальных мероприятиях в честь празднования 75-летия Победы: параде на Красной площади, возложении венков и торжественном приеме в Кремле.
РБК 12:58
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Единоборства

Макгрегор усомнился в болезни отца Нурмагомедова

Макгрегор усомнился в болезни отца Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа и назвал коронавирус прикрытием для него.
Lenta.ru 16:13
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Общество

В Москве за сутки скончались 12 пациентов с коронавирусом

Газета.Ru 15:59
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Экономика

В Чувашии открыто новое производство

Новое здание с цехами по производству холодильного оборудования обеспечено современными технологическими решениями.
RuNews24.ru 04:03
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Политика

Трамп заявил о планах США перебросить часть войск из Германии в Польшу

RT на русском 16:33
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Здоровье

В Петербурге разрешили плановую госпитализацию и посещение поликлиник

С 25 июня открываются для плановых посещений поликлиники и амбулатории.
ИА Красная Весна 04:42
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Политика

Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы

Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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Финансы

Россияне снова стали пополнять валютные вклады

В мае россияне снова начали пополнять валютные вклады в банках, внеся на депозиты в общей сложности почти 721 миллион долларов.
РИА Новости 03:47
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