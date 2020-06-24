Происшествия

Lenta.ruLenta.ruСолдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади

По требованию ФСБ в последний момент солдат-срочник военной части номер 61899 Никита Игоревич Е. был переведен в резерв. Оказавшись в резерве, он автоматом разбил стекла машины ФСО. Что именно он замышлял, неизвестно, на уточняющие вопросы он отвечать не стал.
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Контрразведка разглядела сорвавшегося солдата за минуты до провокации с криками о ненависти к ФСБ

Царьград19:15

«Он был вооружён»: Соловьёв раскрыл детали ЧП с солдатом на параде Победы

News.ru16:18

СМИ: ФСБ предотвратила возможное чрезвычайное происшествие на параде Победы в Москве

Говорит Москва14:17

СМИ сообщили, что ФСБ предотвратила ЧП на параде Победы в Москве

Ридус14:31

Контрразведка предотвратила серьезный инцидент на параде Победы

ФедералПресс14:21

Стала известна характеристика солдата-провокатора на параде Победы

Lenta.ru16:52

СМИ: ФСБ предотвратила серьезную провокацию на Параде Победы

Московский Комсомолец13:43
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Экономика

Кудрин прокомментировал предложенную Путиным корректировку НДФЛ

В ходе обращения к россиянам Путин предложил с 1 января 2021 года повысить ставку НДФЛ с 13 до 15% для лиц, зарабатывающих более 5 млн рублей в год.
RT на русском вчера в 12:15
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Происшествия

В Якутске 4-летний ребенок спрыгнул с балкона

22 июня около 07:40 часов в дежурную часть Отдела полиции № 3 МУ МВД России «Якутское» поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации 4-летней девочки с диагнозом кататравма.
SakhaLife.ru 21:17
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Игры

Вышла вторая часть фанатской игры Sonic 2020 на Unreal Engine

Вторая часть игрового фанатского проекта под названием Sonic 2020 о знаменитом еже Соннике уже появился в открытом доступе.
Актуальные Новости 12:02
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Политика

Песков прокомментировал отъезд Лукашенко

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности сообщения некоторых СМИ о том, что Александр Лукашенко покинул Россию сразу после окончания Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
Вести.Ru 11:48
1,1K
Происшествия

Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
РБК вчера в 10:38
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Авто

С 1 июля российских водителей ждут нововведения

Документ предполагает тестирование водителя на хронический алкоголизм при получении медсправки.
RuNews24.ru 22 июня в 08:21
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Общество

Стало известно содержимое котомок, подаренных гостям Парада Победы

Состав подаренных гостям парада Победы котомок рассекретили журналисты «МК».
Live24 07:41
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Общество

Собчак подала в суд на немецкое издание из-за обвинений в расизме

РБК 20:46
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Здоровье

Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями

В службе здравоохранения добавили, что у 30% пациентов может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения.
Вести.Ru 06:02
1,3K
Общество

В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада

Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском 10:24
2,8K
Политика

Япония отказалась от плана размещать американскую систему ПРО

Япония прекратила реализацию плана развертывания наземной системы ПРО Aegis Ashore в префектурах Акита и Ямагути, объявил министр обороны Таро Кано.
Коммерсантъ 21:55
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Экономика

«Коммерсантъ» узнал о компенсации расходов бюджета на поддержку IT

Предложенные президентом Владимиром Путиным бюджетные расходы на поддержку IT-отрасли могут быть компенсированы за счет отмены с января 2021 года нулевого НДС на продажу исключительных прав на программное обеспечение (ПО) и прав на пользование ПО по лицензионным договорам.
РБК 21:37
Общество

В ЮВО рассказали об инциденте с танком Т-34 в Севастополе

Танк Т-34 в ходе парада в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Севастополе при совершении поворота снизил обороты двигателя и остановился на безопасном расстоянии от зрителей.
RT на русском 10:05
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Происшествия

В Приангарье погиб подросток, попав под дорожный каток

Подросток попал под дорожный каток. Смерть наступила на месте происшествия.
ТАСС 21:20
5
Общество

На Чукотке началось голосование по поправкам к Конституции РФ

Анадырь, 25 июня 2020, 04:31 — REGNUM Жители Чукотки первыми в стране 25 июня начали голосование по поправкам к Конституции РФ.
REGNUM 21:31
Происшествия

Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Lenta.ru вчера в 05:38
575
Экономика

«Яндекс» ожидает снижения выручки во втором квартале

«Яндекс» ожидает во втором квартале 2020 года консолидированную выручку на уровне 40,6–41,8 млрд руб. против 41,4 млрд руб. годом ранее (–0,5%), говорится в сообщении компании.
Коммерсантъ 11:55
4
Политика

США направят дополнительные войска в Польшу

РИА Новости 16:17
164
Экономика

А план и ныне там: почему новая пенсионная реформа опять переносится

История с реформой пенсионных накоплений, которая длится с 2016 года, превращается в бесконечную.
Известия 17:01
1
Музыка

Дима Билан потерял победу на «Евровидении»

Напомним, в 2008 году победителем стал представитель России Дим Билан с песней Believe.
НТР 24 22 июня в 05:57
338
Общество

В США за сутки выявлено более 35 тысяч случаев заражения коронавирусом

В США за сутки зарегистрировано более 35 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом.
Росбалт 18:40
65
Общество

Семьи с детьми до 16 лет получат по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка

Ранее выплата в 10 тысяч рублей была сделана семьям с детьми от 3-х до 16 лет на каждого ребёнка.
Tkgorod.ru 00:02
213
Происшествия

Колесников увидел избиение человека у Красной площади за 15 минут до парада

Журналист Андрей Колесников оказался свидетелем инцидента на Красной площади до начала Парада Победы.
Lenta.ru 20:19
1
Политика

Помпео призвал не допустить поставок в Иран оружия из России и Китая

В мае глава МИД РФ Сергей Лавров направил письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу, в котором упомянул, что высокопоставленные представители госдепа США продвигают идеи о введении по линии Совбеза бессрочного оружейного эмбарго в отношении Ирана и об использовании для этого механизмов, предусмотренных резолюцией 2231, регламентировавшей учреждение Совместного всеобъемлющего плана действий.
РИА Новости вчера в 15:34
12
Шоу-бизнес

Максим Галкин опубликовал архивные снимки отца – советского генерала

В личном блоге Максим опубликовал несколько архивных кадров Александра Галкина, который был советским генералом и военачальником.
StarHit.ru 09:00
15
Происшествия

Адвокат Ефремова назвал возможную сумму компенсации семье Захарова

Эльман Пашаев — адвокат актера Михаила Ефремова — озвучил вероятный размер компенсации, которую может получить семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием артиста.
Известия 20:18
27
Общество

Жители «Сибирской долины» перекрыли трассу

Жители поселка «Сибирская долина» под Барнаулом в среду, 24 июня, вышли на протестную акцию и перекрыли трассу.
КП - Барнаул 21:49
9
Интернет

Google введет функцию автоматического удаления истории пользователей

Компания Google намерена ввести функцию автоматического удаления истории местоположений и данных об активности пользователей в интернете по прошествии полутора лет.
Известия 15:09
1
Армия и оружие

Трамп задействовал закон военного времени ради гиперзвукового оружия

Известия 15:48
99
Шоу-бизнес

Эмили Ратаковски стала блондинкой

Эмили Ратаковски впервые решилась на кардинальные изменения внешности — девушка перекрасилась в блондинку.
Super.ru 10:04
Как работают Яндекс.Новости?
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