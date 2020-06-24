Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади
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Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади
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По требованию ФСБ в последний момент солдат-срочник военной части номер 61899 Никита Игоревич Е. был переведен в резерв. Оказавшись в резерве, он автоматом разбил стекла машины ФСО. Что именно он замышлял, неизвестно, на уточняющие вопросы он отвечать не стал.В источнике
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