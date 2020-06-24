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Lenta.ruLenta.ru

Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади

По требованию ФСБ в последний момент солдат-срочник военной части номер 61899 Никита Игоревич Е. был переведен в резерв. Оказавшись в резерве, он автоматом разбил стекла машины ФСО. Что именно он замышлял, неизвестно, на уточняющие вопросы он отвечать не стал.В источнике
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Соловьев раскрыл подробности ЧП на параде Победы в Москве

URA.Ru17:27

СМИ: ФСБ предотвратила возможное чрезвычайное происшествие на параде Победы в Москве

Говорит Москвавчера в 14:17

«Он был вооружён»: Соловьёв раскрыл детали ЧП с солдатом на параде Победы

News.ruвчера в 16:18

Стала известна характеристика солдата-провокатора на параде Победы

Lenta.ruвчера в 16:52

Контрразведка предотвратила серьезный инцидент на параде Победы

ФедералПрессвчера в 14:21

«Напекло голову»: Причины бунта солдата на параде Победы в Москве раскрыты

Царьградвчера в 16:39

СМИ: ФСБ предотвратила серьезную провокацию на Параде Победы

Московский Комсомолецвчера в 13:43
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Песков прокомментировал отъезд Лукашенко

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности сообщения некоторых СМИ о том, что Александр Лукашенко покинул Россию сразу после окончания Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
Песков прокомментировал отъезд Лукашенко
Вести.Ruвчера в 11:48
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Трамп заявил о помощи Польше в борьбе с коммунистической тиранией

«Польша и США вместе боролись с нацистами во время Второй Мировой войны, а американцы и поляки сражались плечом к плечу в борьбе с коммунистической тиранией», — заявил американский президент в приветственном слове.
РБК19:02

Project CARS 3 выйдет 28 августа

В официальном твиттере Bandai Namco появилась точная дата выхода гоночного симулятора Project CARS 3. По данным компании, новинка выйдет в свет уже 28 августа на PlayStation 4, Xbox One и PC.
The GEEKвчера в 12:42
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В трех американских штатах выявили рекордное число случаев COVID-19

Власти трех штатов США – Аризоны, Техаса и Калифорнии – зарегистрировали во вторник рекордное число случаев заражения коронавирусной инфекции за сутки, следует из данных местных отделений департаментов здравоохранения.
РИА Новостивчера в 04:40
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Глава Якутии рассказал о ситуации с коронавирусом в республике

Жители города Якутска распространяют коронавирус по районам республики, ситуация остается угрожающей, число зарегистрированных случаев COVID-19 достигло 3817, сообщил глава региона Айсен Николаев на ежедневном брифинге оперативного штаба.
РИА Новости23 июня в 02:29
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Колымчанин расстрелял из травмата автомобиль и его хозяина

Судом установлено, что подсудимый, находясь в алкогольном опьянении в ночное время, обстрелял из травматического пистолета стекла автомобиля одного из жителей поселка, причинив ему ущерб на сумму более 23 тыс. руб.
Колыма-информ17:26
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