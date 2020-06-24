Происшествия

Lenta.ruLenta.ruСолдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади

По требованию ФСБ в последний момент солдат-срочник военной части номер 61899 Никита Игоревич Е. был переведен в резерв. Оказавшись в резерве, он автоматом разбил стекла машины ФСО. Что именно он замышлял, неизвестно, на уточняющие вопросы он отвечать не стал.
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Контрразведка разглядела сорвавшегося солдата за минуты до провокации с криками о ненависти к ФСБ

Царьград19:15

СМИ: ФСБ предотвратила ЧП на параде Победы в Москве

URA.Ru16:15

СМИ: ФСБ предотвратила возможное чрезвычайное происшествие на параде Победы в Москве

Говорит Москва14:17

Стала известна характеристика солдата-провокатора на параде Победы

Lenta.ru16:52

Контрразведка предотвратила серьезный инцидент на параде Победы

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«Он был вооружён»: Соловьёв раскрыл детали ЧП с солдатом на параде Победы

News.ru16:18

СМИ: ФСБ предотвратила серьезную провокацию на Параде Победы

Московский Комсомолец13:43
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Экономика

Сахалин попросит обратно деньги у Москвы

Сахалин попросит обратно деньги у Москвы в связи со сложившейся ситуацией, а именно с проседанием доходной части областного бюджета и связанным с этим секвестированием.
Сахалин.Инфо 20:34
Политика

Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
Газета.Ru вчера в 16:44
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Здоровье

В России при выписке из больниц поменяют схему назначения лекарств

Парламентарии отметили, что зачастую в стационаре пациентов лечат одними медикаментами, а при выписке назначают аналоги.
Цензуры.Нет вчера в 08:55
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Общество

В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада

Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском 10:24
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Шоу-бизнес

Павла Прилучного заметили в обществе Мирославы Карпович

Информацию о возможном романе пока не комментируют ни Павел Прилучный, ни Мирослава Карпович.
МонаВиста 05:27
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Происшествия

16-летний подросток погиб во время укладки асфальта в Тулуне

Управление Следственного комитета РФ по Иркутской области возбудило уголовное дело по факту смерти 16-летнего подростка во время укладки асфальта в городе Тулуне, сообщили ИА «ИрСити» 25 июня в пресс-службе ведомства.
ИрСити 20:12
Общество

Audi разорвала контракт с Собчак из-за ее сообщения в Instagram

Автомобильная компания Audi приняла решение о разрыве рекламного контракта с Ксенией Собчак.
РБК 16:08
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Общество

Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде

Президент Владимир Путин заявил, что последние 3 месяца были непростыми, резко изменившими привычный уклад жизни россиян.
Моя Москва.онлайн вчера в 11:42
1,3K
Финансы

На поддержку Пенсионного фонда уйдет более 20% федерального бюджета

Федеральная поддержка увеличится на 992 млрд руб. по сравнению с ожидаемым объемом 2020 года (3,22 трлн руб.), или на 768 млрд руб. по сравнению с планом на 2021 год из действующего закона о бюджете ПФР (поправки утверждены в марте).
РБК 17:06
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Общество

Врач предостерег от формального ношения масок на подбородке

Многие люди в жару испытывают ощущение удушья в маске и поэтому часто носят их формально, спустив на подбородок.
Российская газета вчера в 21:18
1K
Происшествия

Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
РБК вчера в 10:38
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Политика

Немецкий политолог спрогнозировал украинцам «скорое возвращение» Крыма

Немецкий политолог Андреас Умланд считает, что России будет сложно «содержать» Крым на фоне последствий кризиса, вызванного эпидемией коронавируса.
ФАН 11:07
Политика

Путин поздравил россиян и гостей парада с 75-й годовщиной Победы в ВОВ

Президент России Владимир Путин вышел на трибуну, чтобы поздравить ветеранов, граждан России и гостей парада с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.
Газета.Ru 03:18
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Происшествия

Соловьев назвал причину провокации солдата на параде Победы

Телеведущий Владимир Соловьев назвал причину провокации солдата, разбившего автоматом стекла на машине ФСО перед парадом Победы в Москве.
Lenta.ru 19:14
Общество

Адвокат Ефремова назвал сумму возможной компенсации семье Захарова

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, назвал сумму возможной компенсации семье погибшего водителя Сергея Захарова в беседе с изданием StarHit.
Lenta.ru 20:17
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Энергетика

Европе предсказали дефицит нефти

Европа может столкнуться с дефицитом нефти в течение следующего десятилетия, пишет The Guardian со ссылкой на исследование аналитического центра Shift Project.
Lenta.ru вчера в 23:00
61
Экономика

В России увеличат пенсии по старости

В России планируют увеличить размер пенсий по старости.
МонаВиста вчера в 08:50
6,8K
Наука

С падением Римской республики связали извержение вулкана на Аляске

Международная команда ученых установила, что падение Римской республики и государства Птолемеев в Египте ускорило извержение вулкана Окмок на Аляске.
МедиаПоток вчера в 05:35
16
Общество

Путин предложил расширить программу льготной ипотеки

Президент России Владимир Путин предложил расширить программу льготного ипотечного кредитования, передаёт Regnum.
Агробук 04:54
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Космос

В НАСА сообщили, когда Crew Dragon с астронавтами вернется на Землю

ИА Красная Весна 15:54
Общество

В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

ТАСС 15:54
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Армия и оружие

Египет начинает собственную военную игру в Ливии

Разные государства поддерживают разные стороны конфликта, исходя из собственных интересов.
Взгляд.ру 22 июня в 09:30
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Общество

Собчак подала в суд на немецкое издание из-за обвинений в расизме

РБК 20:46
Футбол

«Ливерпуль» разгромил «Кристал Пэлас» в матче АПЛ

Газета.Ru 17:19
Политика

Дуда заявил об отсутствии планов размещать в Польше ядерное оружие США

Польский президент Анджей Дуда заявил, что не обсуждал с американским коллегой Дональдом Трампом тему размещения в Польше ядерного оружия США.
RT на русском 18:25
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Армия и оружие

Ростех сообщил о модернизации ракетных комплексов «Искандер»

Известия 07:12
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Происшествия

На Камчатке нашли вещи пропавших после крушения катера моряков

Спасатели на Камчатке в ходе поисковых мероприятий обнаружили вещи и документы моряков, которые пропали после крушения катера в Авачинской бухте, сообщает краевой главк МЧС России.
RT на русском 19:32
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Политика

Вучич объяснил свой жест во время парада Победы

Президент Сербии Александр Вучич восхитился военным парадом на Красной площади в честь 75-летия Победы.
РИА Новости 10:46
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Футбол

«Барселона» обыграла «Атлетик» благодаря голу Ракитича

Газета.Ru вчера в 18:00
Общество

Как изменится жизнь россиян с 1 июля

NEWS.ru сформировал новую подборку изменений в жизни граждан РФ, которые вступят в силу уже с июля.
News.ru 17:00
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