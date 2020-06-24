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Lenta.ruLenta.ru

Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади

По требованию ФСБ в последний момент солдат-срочник военной части номер 61899 Никита Игоревич Е. был переведен в резерв. Оказавшись в резерве, он автоматом разбил стекла машины ФСО. Что именно он замышлял, неизвестно, на уточняющие вопросы он отвечать не стал.В источнике
Подробнее о событии

Соловьев прокомментировал инцидент с разбившим машину ФСО солдатом на параде Победы

Газета.Ru20:34

Соловьев назвал причину провокации солдата на параде Победы

Lenta.ru19:14

«Напекло голову»: Причины бунта солдата на параде Победы в Москве раскрыты

Царьградвчера в 16:39

«Он был вооружён»: Соловьёв раскрыл детали ЧП с солдатом на параде Победы

News.ruвчера в 16:18

Контрразведка предотвратила серьезный инцидент на параде Победы

ФедералПрессвчера в 14:21

СМИ: ФСБ предотвратила возможное чрезвычайное происшествие на параде Победы в Москве

Говорит Москвавчера в 14:17

СМИ: ФСБ предотвратила серьезную провокацию на Параде Победы

Московский Комсомолецвчера в 13:43
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На НТВ стартовал сериал «Алекс Лютый»

На экраны вышел сериал «Алекс Лютый», который расскажет историю полицая Александра Юхновского (впоследствии Мироненко), обманом вступившего в ряды Советской армии и скрывавшего свое прошлое более 30 лет.
На НТВ стартовал сериал «Алекс Лютый»
Культуромания23 июня в 11:07
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Ипотечные заёмщики ВТБ начали жаловаться на каникулы от банка

Сегодня, 25 июня 2020 года, стало известно, что десятки ипотечных заёмщиков ПАО «ВТБ» начали жаловаться, что банк вместо каникул в соответствии с федеральным законом предоставляет им свои программы с существенной переплатой.
Саминвестор23:53
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В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUMвчера в 02:09
6,9K

Операторы техосмотра попросили власти пересмотреть правила ТО

Около 120 операторов техосмотра направили письмо президенту Владимиру Путину, премьеру Михаилу Мишустину и спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой пересмотреть принятые в прошлом году принципы реформы ТО, сообщает «Коммерсантъ».
РБК23:12
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Многие протестующие покинули «автономную зону» в Сиэтле

На фоне массовых протестов, связанных с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции, демонстранты в Сиэтле заняли несколько кварталов в центральной части города и 8 июня объявили эту территорию «автономной зоной Капитолийского холма», которая не подчиняется органам госвласти.
Известия01:02
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МВФ ухудшил прогноз по экономике России в 2020 году

Согласно обновленному прогнозу Международного валютного фонда, снижение цен на нефть и последствия пандемии приведут к более глубокому спаду экономики России, чем фонд ожидал в апреле - на 6,6% в 2020 году (прежняя оценка - спад на 5,5%).
Российская газетавчера в 10:50
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Жители пригорода Барнаула перекрыли дорогу из-за отсутствия воды

Жители пригородного поселка Сибирская Долина под Барнаулом (Алтайский край) перекрыли Змеиногорский тракт, протестуя из-за проблем с водоснабжением, сообщили агентству "Интерфакс" в мэрии города в четверг.
Интерфакс01:03
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В регионах Поволжья открылись первые участки для голосования по поправкам в конституцию

Рекордное число наблюдателей Наблюдать за ходом общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ в регионах Приволжского федерального округа вызвались десятки тысяч представителей политических партий, общественных объединений, ветеранских организаций, а также самовыдвиженцы.
ТАСС23:58
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