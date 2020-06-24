Происшествия
Lenta.ruСолдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади
По требованию ФСБ в последний момент солдат-срочник военной части номер 61899 Никита Игоревич Е. был переведен в резерв. Оказавшись в резерве, он автоматом разбил стекла машины ФСО. Что именно он замышлял, неизвестно, на уточняющие вопросы он отвечать не стал.
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с чего всё началось
Телеведущий Владимир Соловьёв в эфире «Соловьёв LIVE» на YouTube назвал причину поступка солдата, разбившего автоматом стёкла на машине ФСО перед парадом Победы в столице.Газета Кемерова01:35
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СМИ: ФСБ предотвратила возможное чрезвычайное происшествие на параде Победы в Москве
Говорит Москвавчера в 14:17
Соловьев прокомментировал инцидент с разбившим машину ФСО солдатом на параде Победы
Газета.Ruвчера в 20:34
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Путин предложил расширить программу льготной ипотеки
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В 2013 году компании создали совместное предприятие (СП) "Яндекс.Деньги", в котором Сбербанк получил 75% минус одна акция, а "Яндекс" — 25% плюс одна акция.
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Помощник главного тренера «ПСЖ» Томаса Тухеля Зумана Камара оценил индивидуальные способности форварда команды Килиана Мбаппе.
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Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, заявил о готовности актера усыновить детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП.
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В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада
Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
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Комсомольская правда вчера в 15:02
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Осужденный экс-командир подразделения ВКС обвинен в новом преступлении
Вскоре экс-полковник, по всей видимости, вновь окажется в Москве и будет участвовать в следственных действиях в качестве обвиняемого.
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АТВмедиа вчера в 05:00
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«Ведомости» узнали о рейсах «Аэрофлота» за рубеж вопреки карантину
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Семья погибшей молодой жительницы Гудермеса извинилась за слова о насильственной смерти дочери на собрании с участием главы Чечни Рамзана Кадырова.
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Трамп задействовал закон военного времени ради гиперзвукового оружия
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В Екатеринбурге умер известный врач-хирург
Екатеринбург, 25 июня 2020, 09:38 — REGNUM Врач-хирург высшей категории Юрий Мансуров покинул мир на 55-м году жизни.
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Анализ на коронавирус у президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова показал отрицательный результат после того, как он вернулся из Москвы в Бишкек.
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Хиллиард продолжит выступать за ЦСКА
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