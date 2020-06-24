Происшествия

Lenta.ruLenta.ruСолдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади

По требованию ФСБ в последний момент солдат-срочник военной части номер 61899 Никита Игоревич Е. был переведен в резерв. Оказавшись в резерве, он автоматом разбил стекла машины ФСО. Что именно он замышлял, неизвестно, на уточняющие вопросы он отвечать не стал.
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с чего всё началось
Телеведущий Владимир Соловьёв в эфире «Соловьёв LIVE
» на YouTube назвал причину поступка солдата, разбившего автоматом стёкла на машине ФСО перед парадом Победы в столице.
Газета Кемерова01:35

Подробнее о событии

Соловьев: устроившему провокацию на параде Победы солдату напекло голову

ФедералПресс02:14

СМИ: ФСБ предотвратила возможное чрезвычайное происшествие на параде Победы в Москве

Говорит Москвавчера в 14:17

Разбившего стекло машины ФСО солдата отправили к психиатрам

News.ru02:37

Обнародованы неприглядные детали биографии солдата, устроившего провокацию перед парадом

Царьград01:00

Соловьев прокомментировал инцидент с разбившим машину ФСО солдатом на параде Победы

Газета.Ruвчера в 20:34

Соловьев назвал причину провокации солдата на параде Победы

Lenta.ruвчера в 19:14

Соловьев назвал возможную причину провокации на параде Победы

Московский Комсомолец02:04
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Общество

Жителям России напомнили о сокращенной следующей рабочей неделе

Москва, 25 июня 2020, 08:46 — REGNUM В России следующая рабочая неделя будет короче, поскольку 1 июля пройдет голосование по поправкам в Конституцию.
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Российская телеведущая Ксения Собчак решила судиться из-за обвинений в расизме. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
Lenta.ru вчера в 22:23
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Кристина Асмус оценила комментарии о ее разводе с Харламовым

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Вечерняя Москва вчера в 17:16
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Общество

Путин предложил расширить программу льготной ипотеки

Президент России Владимир Путин предложил расширить программу льготного ипотечного кредитования, передаёт Regnum.
Агробук вчера в 04:54
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Происшествия

В Хабаровском крае утонули двое детей, плавая на самодельном плоту

В Хабаровском крае перевернулся самодельный плот с тремя мальчиками, одному ребенку удалось спастись, двое утонули, передает РИА Новости.
Вести.Ru 02:05
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Экономика

«Яндекс» объявил о разделе активов со Сбербанком

В 2013 году компании создали совместное предприятие (СП) "Яндекс.Деньги", в котором Сбербанк получил 75% минус одна акция, а "Яндекс" — 25% плюс одна акция.
РБК 23 июня в 16:37
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Политика

В Раде заявили о запущенном процессе «уничтожения» Украины

Кива отметил, что такие праворадикальные группировки пытаются оказывать давление на представителей законодательной власти.
РБК 01:02
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Политика

Украина направила ноту протеста России из-за парада в Крыму

РБК 02:17
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Общество

В Саратовской облдуме произошла массовая драка депутатов

Накануне.Ru вчера в 06:40
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Общество

В Госдуму внесли проект закона об отмене ЕГЭ

Кстати, требования к получению высокого балла при сдаче ГВЭ должны быть выше, чем при ЕГЭ, уточнил глава "СР". "Это станет серьезной мотивацией для упорной учебы и облегчит дальнейшее поступление в вуз", - уверен Миронов.
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Футбол

Тренер «ПСЖ» считает, что Мбаппе увлекается игрой напоказ

Помощник главного тренера «ПСЖ» Томаса Тухеля Зумана Камара оценил индивидуальные способности форварда команды Килиана Мбаппе.
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Врач показал, как выглядят легкие людей переболевших COVID-19

Южный Федеральный 02:30
Кино

«Довод»: чего ждать от нового фильма Кристофера Нолана

Кристофер Нолан уже не раз оправдывал все зрительские ожидания, радуя любителей фильмов не разового просмотра.
SM News 23 июня в 04:34
Происшествия

Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи Захарова

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, заявил о готовности актера усыновить детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП.
Lenta.ru 00:08
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Общество

В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада

Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
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Экономика

Претендентом на актив семьи Босова стала компания немецкого кикбоксера

Наследники Дмитрия Босова ведут переговоры о продаже газового проекта «Печора СПГ» с компанией Lloyds Energy, основанной немецким кикбоксером Халидом Аррабом.
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Google введет автоматическое удаление истории местоположений

Компания Google объявила о намерение ввести функцию автоматического удаления истории местоположений пользователей, поиска и просмотра на YouTube, а также информации об активности в интернете спустя полтора года.
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Джордж Мартин: «Песнь льда и пламени» будет закончена в 2021 году

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Общество

Осужденный экс-командир подразделения ВКС обвинен в новом преступлении

Вскоре экс-полковник, по всей видимости, вновь окажется в Москве и будет участвовать в следственных действиях в качестве обвиняемого.
Коммерсантъ вчера в 18:14
Армия и оружие

В Сирии сообщили о новой ракетной атаке Израиля

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Общество

Президент России подписал указ о второй выплате на детей до 16 лет

О второй единовременной выплате в размере 10 тысяч рублей для детей до 16 лет сообщил Владимир Путин в ходе обращения к нации 23 июня.
АТВмедиа вчера в 05:00
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Общество

В Москве на некоторых участках желающих принять участие в онлайн-голосовании оказалось больше, чем избирателей

В Москве на некоторых избирательных участках желающих принять участие в онлайн-голосовании по поправкам к Конституции оказалось больше, чем избирателей.
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Боец Волков не может вернуться в Россию

News.ru 02:31
Общество

«Ведомости» узнали о рейсах «Аэрофлота» за рубеж вопреки карантину

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REGNUM 02:08
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Происшествия

Близкие умершей девушки из Гудермеса извинились перед Кадыровым

Семья погибшей молодой жительницы Гудермеса извинилась за слова о насильственной смерти дочери на собрании с участием главы Чечни Рамзана Кадырова.
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Армия и оружие

Трамп задействовал закон военного времени ради гиперзвукового оружия

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Происшествия

В Екатеринбурге умер известный врач-хирург

Екатеринбург, 25 июня 2020, 09:38 — REGNUM Врач-хирург высшей категории Юрий Мансуров покинул мир на 55-м году жизни.
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У президента Киргизии не выявлено коронавируса

Анализ на коронавирус у президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова показал отрицательный результат после того, как он вернулся из Москвы в Бишкек.
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Шоу-бизнес

Максим Галкин показал фото своего отца-генерала

Артист и телеведущий Максим Галкин по случаю Дня отца, который отмечался 21 июня, опубликовал фото своего папы — Александра Галкина, генерал-полковника и талантливого инженера.
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Хиллиард продолжит выступать за ЦСКА

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