Происшествия
REGNUMМинобороны РФ подтвердило расстрел военных в Забайкалье
Военный, расстрелявший сослуживцев в Забайкалье при смене караула задержан, подтвердили в Минобороны РФ.
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с чего всё началось
Военнослужащий ремонтно-технической базы, расположенной в Забайкальском крае, застрелил восьмерых сослуживцев. Об этом сообщило Минобороны в пятницу.ТАСС08:34
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Политика
Украина заявила о готовности к переговорам по возвращению Крыма
Напомним, Крым вошёл в состав России по итогам всеобщего референдума, который состоялся 16 марта 2014 года.
Общество
Власти Дании одобрили строительство морского участка Baltic Pipe
Власти Дании дали согласие на строительство морского участка газопровода Baltic Pipe, который будет проходить из Дании в Польшу.
Происшествия
Почту у Казанского вокзала эвакуировали из-за подозрительной посылки
В почтовом отделении, расположенном возле Казанского вокзала в Москве, обнаружили подозрительную посылку.
Общество
В Петербурге спущен на воду первый боевой ледокол «Иван Папанин»
Торжественная церемония спуска на воду патрульного корабля ледового класса проекта 23 550 «Иван Папанин» состоялась 25 октября на территории АО «Адмиралтейские верфи» в Петербурге, передает корреспондент ИА REGNUM.
Технологии
Google заявила о достижении «квантового превосходства»
Группа исследователей из IBM заявила, что современный классический вычислитель сможет за 2,5 дня достичь гораздо большего совпадения квантовых состояний, причем это консервативная оценка, то есть дополнительные средства должны еще больше сократить требуемое время.
Политика
Путин не планирует встречу с Бутиной
Президент России Владимир Путин не планирует встречу с россиянкой Марией Бутиной, когда та вернется в Москву.
Общество
Вышла Call of Duty: Modern Warfare
Общество
Медведев поручил обосновать штрафы за небольшое превышение скорости
Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил МВД и другим «заинтересованным органам власти» рассмотреть вопрос о целесообразности возвращения штрафов за превышение скоростного режима.
Происшествия
Задержаны двое подозреваемых по делу о 39 трупах в грузовике в Англии
Британская полиция задержала двоих подозреваемых в рамках расследования гибели 39 человек, тела которых были обнаружены в грузовике на территории индустриального парка в городе Грейс на юго-востоке Англии.
Политика
В ЦИК Украины оценили возможность проведения выборов в Донбассе
1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях.
Футбол
ЦСКА проиграл третий матч в Лиге Европы
Московский ЦСКА уступил венгерскому "Ференцварошу" на групповом этапе Лиги Европы. Команда проиграла третий матч подряд.
Экономика
Кремль рассказал о переговорах с Белоруссией о кредите в $600 млн
Россия ведет переговоры с Белоруссией по кредиту в $600 млн, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Общество
Американка рассказала, как ее «отхлестали» в русской бане
Американская журналистка Кэти Уоррен поделилась впечатлениями от посещения русской бани.
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк поддержали те, кому раньше помогала она сама
По сообщениям СМИ, врачи до сих пор борются за жизнь 48-летней Анастасии Заворотнюк — актриса страдает от глиобластомы, самой агрессивной формы рака головного мозга.
Происшествия
В результате перестрелки в Харькове один человек погиб и один ранен
В результате перестрелки, которая произошла в Харькове в пятницу, 25 октября, днем, погиб один человек, еще один ранен.
Авто
Появилась информация о старте продаж нового Haval F7x
Портал «Китайские автомобили» сообщил о дате старта продаж нового автомобиля Haval F7x.
Происшествия
В Чечне задержан второй участник перестрелки в Ростовской области
"Сотрудники управления уголовного розыска МВД по Чечне установили и доставили в полицию участника конфликта в Ростовской области 22 октября, в ходе которого погибло пять человек", - говорится в информации, помещенной на официальном сайте ведомства.
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Банк России на заседании совета директоров в пятницу принял решение опустить ключевую ставку сразу на 0,5 процентных пункта, до 6,5% годовых.
Общество
Останки диктатора Франко эксгумировали в Испании
Общество
Полиция Чечни проверит экс-мэра Грозного Ислама Кадырова
Полиция Чечни начала проверку в отношении экс-мэра столицы республики Ислама Кадырова после появления видеоматериалов с кадрами его жесткого обращения с жителями Грозного во время пребывания на посту.
Происшествия
В Марий Эл три человека погибли в ДТП
Три человека погибли, еще трое получили травмы при столкновении трех автомобилей в Звениговском районе республики Марий Эл, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Спорт
Исинбаева раскритиковала блогеров
Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева назвала пустыми блогеров, которые оказывают влияние на молодых людей.
Политика
Пушков: Германия не «созрела» для отмены санкций
Немецкие власти еще не осознали ущербность политики санкционного давления на Россию для самой Германии, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
Экономика
Джефф Безос потерял почти $7 млрд из-за неудачной отчетности Amazon
Основатель и глава Amazon Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд из-за недовольства инвесторов отчетностью его компании.
Общество
Дагестанцы ожидают Макгрегора у отеля в Москве
Шоу-бизнес
Появились фотографии похудевшей Адель
Похудевшая певица Адель попала в объективы фотоаппаратов на вечеринке, посвященной дню рождению рэпера Дрейка, сообщает Daily Mail.
Кино
Петров уличил сценариста фильма «Текст» Глуховского в лицемерии
24 октября в кинотеатрах России выходит в прокат фильм «Текст» Клима Шипенко. Это первая экранизация книги Дмитрия Глуховского «Метро 2033».
Происшествия
В Приморье прохожие поймали педофила, напавшего на девочку
В Приморском крае прохожие помешали мужчине изнасиловать девочку, сообщает "Комсомольская правда". Инцидент произошел в городе Артем.
Общество
«Россия 1» объяснила снятие с эфира шоу Малахова о ЧП под Красноярском
На телеканале «Россия 1» прокомментировали информацию о снятии с эфира выпуска шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» о ЧП под Красноярском, где погибли 17 человек.