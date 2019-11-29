Бойня в воинской части под Читой произошла 25 октября. После караула тюменский солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял своих сослуживцев.

с чего всё началось

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Тюменский срочник Шамсутдинов попросил отца не приезжать к нему

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