Общество
NashGorod.ruТюменский срочник Шамсутдинов попросил отца не приезжать к нему
Первый разговор родственников состоялся в Чите, тогда они смогли пообщаться около часа, отец передал сыну зимние вещи.
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с чего всё началось
Отец тюменского срочника, расстрелявшего сослуживцев, рассказал о первой встрече с сыном в изоляторе
Бойня в воинской части под Читой произошла 25 октября. После караула тюменский солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял своих сослуживцев.URA.Ruвчера в 22:50
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Отец солдата Шамсутдинова рассказал о первой встрече с сыном в СИЗО
Национальная служба новостей04:45
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