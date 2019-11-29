Общество

NashGorod.ruNashGorod.ruТюменский срочник Шамсутдинов попросил отца не приезжать к нему

Первый разговор родственников состоялся в Чите, тогда они смогли пообщаться около часа, отец передал сыну зимние вещи.
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с чего всё началось

Отец тюменского срочника, расстрелявшего сослуживцев, рассказал о первой встрече с сыном в изоляторе

Бойня в воинской части под Читой произошла 25 октября. После караула тюменский солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял своих сослуживцев.
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URA.Ruвчера в 22:50
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В Псковской области четверо детей пострадали в ДТП с автобусом

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