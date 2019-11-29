Общество

Pravda.RuPravda.RuСолдат, застреливший сослуживцев, встретился с отцом

Отец Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял своих сослуживцев, Салим Шамсутдинов рассказал "Ура.ру" о первой встрече с сыном после происшествия. По его словам, сын обвинил его в том, что он всегда идеализировал российскую армию.
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с чего всё началось

Отец тюменского срочника, расстрелявшего сослуживцев, рассказал о первой встрече с сыном в изоляторе

Бойня в воинской части под Читой произошла 25 октября. После караула тюменский солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял своих сослуживцев.
URA.Ruвчера в 22:50

Подробнее о событии

Срочник, расстрелявший сослуживцев в Забайкалье: «Папа, почему я здесь?»

REGNUM04:57

Отец солдата Шамсутдинова рассказал о первой встрече с сыном в СИЗО

Национальная служба новостей04:45

Отец срочника Шамсутдинова рассказал Лайфу о первой встрече с сыном в изоляторе

Life.ru02:46

Устроивший бойню в Забайкалье солдат отказался от дальнейших встреч с отцом

Lenta.ru05:14

«Папа, что я здесь делаю»: срочник-убийца поговорил с отцом

Московский Комсомолец03:08

«Кормят лучше, чем в армии»: Устроивший бойню в Забайкалье солдат-срочник упрекнул отца за «гадюшник»

Царьград05:17

Отец тюменского срочника, расстрелявшего сослуживцев, рассказал о первой встрече с сыном в изоляторе

URA.Ruвчера в 22:50
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Происшествия

Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт

Газета.Ru вчера в 18:42
Политика

В ДНР приняли закон о государственной границе

Газета.Ru 05:51
Политика

Россия и Украина обсудили транзит газа

Представители России и Украины провели в Вене совместные консультации, в ходе которых стороны обсудили урегулирование претензий по газовым вопросам, условия транзита с 2020 года, а также прямые покупки газа Украиной.
РБК вчера в 14:17
Политика

В Госдуме рассказали о срыве Украиной выступления России на форуме ООН

RT на русском вчера в 18:51
Происшествия

Наказанного из-за фото из дела Голунова главу пресс-службы УМВД уволят

В июле Юрия Титова начальство привлекло к дисциплинарной ответственности из-за дела журналиста Ивана Голунова, задержанного 6 июня.
РБК 05:27
Политика

Задержанная за госизмену россиянка оказалась служащей ЧФ

Гражданка России, задержанная ФСБ в Севастополе по подозрению в государственной измене и шпионаже в пользу Украины, является гражданской служащей Черноморского флота, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
Российская газета 04:35
Общество

Опубликован проект закона о домашнем насилии в России

Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия в России, который в ближайшее время направят в Госдуму, опубликован на сайте Совета Федерации в пятницу, 29 ноября.
Lenta.ru 05:22
Армия и оружие

Зеленский изменил воинские звания на Украине по образцу стран НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об изменении званий в ВСУ по образцу стран НАТО, сказано 29 ноября на сайте Верховной рады.
REGNUM 05:39
Шоу-бизнес

Валерия объяснила отказ делать ЭКО от Пригожина

Российская эстрадная певица Валерия (настоящее имя - Алла Перфилова) в интервью Sobesednik.ru рассказала, почему не заводит детей со своим супругом-продюсером Иосифом Пригожиным.
Московский Комсомолец 05:17
Политика

Глава НСЖУ рассказал, что нужно делать со свободой слова на Украине

Глава Нацсоюза журналистов Украины Сергей Томиленко, комментируя слова депутата от «Слуги народа» и бывшей журналистки телеканала «1+1» Ольги Василевской-Смаглюк о необходимости приглушить свободу слова на Украине, заявил, что «глушить» нужно атаки на СМИ.
Украина.ру 05:40
Общество

ФСБ проводит обыски в мурманском рыбном порту

Сотрудники ФСБ проводят обыски в здании управления Мурманского морского рыбного порта.
Мурманский вестник 05:05
Гаджеты

Motorola начала продажи в РФ смартфонов Moto G8 Plus и Moto E6 Plus

Astera вчера в 08:50
Общество

Шипулин заморозил школьников в Краснотурьинске

В Краснотурьинске школьников на 40 минут выгнали на мороз ради встречи с новоиспеченным депутатом Госдумы РФ Антоном Шипулиным.
Уралинформбюро 04:15
Энергетика

«Нафтогаз» потребовал арестовать активы «Газпрома» в Латвии

Украинский «Нафтогаз» подал ходатайство в суд Латвии для исполнения решения Стокгольмского арбитража по взысканию 2,6 млрд долларов с «Газпрома».
BFM.ru 04:24
Футбол

Уволен главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери

Лондонский «Арсенал» сменил главного тренера, говорится в сообщении клуба. Унаи Эмери отправили в отставку после худшей серии игр за 27 лет.
Коммерсантъ 05:34
Политика

Раскрыты несбывшиеся планы США по увеличению присутствия в Крыму

Помимо прочего, документ включал в себя пункт о необходимости создания в Симферополе «почетного или какого-то дипломатического присутствия Соединенных Штатов Америки», рассказал Хандогий, отметив, что стороны долго обсуждали этот вопрос.
Lenta.ru 03:01
Общество

Завершено строительство моста через Амур в Китай

Специалисты завершили строительство моста на реке Амур в Благовещенске, соединяющего Россию и Китай, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:10
Политика

Климкин призвал украинцев отказаться от Apple из-за Крыма

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал граждан страны отказаться от использования Apple после того, как компания стала обозначать Крым как территорию России.
RT на русском 04:24
Происшествия

Опера поспорили на секс с покончившей с собой Марией Клочковой в Сочи

Подозреваемый в смерти следовательницы Марии Клочковой опер мог заключить пари со своими коллегами на то, что лишит ее девственности.
Регион online 01:16
Культура

«Холодное сердце» поделится новогодним настроением

Чего ожидать от сиквела мультфильма Walt Disney 28 ноября в российский прокат выходит "Холодное сердце 2".
Коммерсантъ FM вчера в 08:59
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru 27 ноября в 10:52
Экономика

Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей

Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в потенциальные инвестпроекты несколько десятков триллионов рублей, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов.
РИА Новости 04:34
Шоу-бизнес

Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована

Супруга шоумена Гогена Солнцева серьезно больна, сообщает издание "Собеседник".
Газета.Ru 27 ноября в 09:39
Общество

ФСИН опровергла сообщения об обысках у замдиректора службы Рудого

Обысков у первого заместителя директора ФСИН Анатолия Рудого не было. Об этом заявила официальный представитель ведомства Кристина Паньшина.
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Происшествия

Петербургских врачей наказали за фото с фаллосом пациента

Бригада врачей из Санкт-Петербурга привлечена к дисциплинарной ответственности за съемку и публикацию в интернете фото операции по извлечению гигантского фаллоса из мужчины.
Московский Комсомолец 04:14
Общество

Глава Кургана рассказал Медведеву о деталях плана развития региона

Губернатор Курганской области Вадим Шумков доложил председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву о том, что включает в себя план развития региона, среди этапов реализации он указал три опорные точки: развитие экономики, доразвитие транспортной инфраструктуры и социальную сферу.
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Суд арестовал фигуранта дела о беспорядках в Москве Суровцева

Басманный суд Москвы арестовал фигуранта уголовного дела о массовых беспорядках в столице Сергея Суровцева, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
РИА Новости 04:54
Здоровье

Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака

Коммерсантъ 27 ноября в 15:36
Кино

Тони Старк появится в камео в «Черной вдове»

По информации пользователя Twitter, скрывающегося за ником The Defiant Inside Me, Роберт Дауни вернётся к роли Старка в камео в «Чёрной вдове».
Киноафиша России 05:39
Политика

Коммунисты объяснили отмену круглого стола с Навальным в Мосгордуме

В Мосгордуме сегодня, 29 ноября, должен был состояться круглый стол фракции КПРФ, посвященный преследованию оппозиции, на который пригласили Алексея Навального и сотрудников его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).
Коммерсантъ 05:14
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