Общество
Pravda.RuСолдат, застреливший сослуживцев, встретился с отцом
Отец Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял своих сослуживцев, Салим Шамсутдинов рассказал "Ура.ру" о первой встрече с сыном после происшествия. По его словам, сын обвинил его в том, что он всегда идеализировал российскую армию.
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Отец тюменского срочника, расстрелявшего сослуживцев, рассказал о первой встрече с сыном в изоляторе
Бойня в воинской части под Читой произошла 25 октября. После караула тюменский солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял своих сослуживцев.URA.Ruвчера в 22:50
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Отец солдата Шамсутдинова рассказал о первой встрече с сыном в СИЗО
Национальная служба новостей04:45
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