Армия и оружие

ТВ ЦентрТВ ЦентрРоссийские военные пресекли конфликт военных США с жителями Сирии

Один местный житель ранен, погиб 14-летний подросток. И только благодаря усилиям прибывших к месту происшествия российских военнослужащих конфликт удалось погасить, также нашими военными был обеспечен выход американской колонны в направлении пункта базирования, передает "ТВ Центр".
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