Армия и оружие
ТВ ЦентрРоссийские военные пресекли конфликт военных США с жителями Сирии
Один местный житель ранен, погиб 14-летний подросток. И только благодаря усилиям прибывших к месту происшествия российских военнослужащих конфликт удалось погасить, также нашими военными был обеспечен выход американской колонны в направлении пункта базирования, передает "ТВ Центр".
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В Сирии военные США убили подростка из-за конфликта с местными жителями
Российская газетавчера в 17:01
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Сенатор Берни Сандерс победил на праймериз Демократической партии США в Нью-Гемпшире, сообщил телеканал CNN.
Игры
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Долгое время ходили слухи о том, что презентация игровой консоли PlayStation 5 может состояться 5 февраля.
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На сбежавшую из карантина в Петербурге пациентку подали в суд
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Ипотека в России остаётся очень дорогой, ставки должны опуститься ниже 8%. Об этом в ходе заседания правительства заявил российский премьер Михаил Мишустин.
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Великобритания окажет помощь Военно-морским силам Украины (ВМСУ) в усилении инфраструктуры и подготовке военных моряков.
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Россия предлагала сама судить подозреваемых по делу о крушении MH17
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Общество
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Сбербанк выявил рост безработицы среди представителей среднего класса
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В Кремле прокомментировали идею покупки у Украины воды для Крыма
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею о покупке у Украины воды для снабжения Крыма.