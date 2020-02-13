Один местный житель ранен, погиб 14-летний подросток. И только благодаря усилиям прибывших к месту происшествия российских военнослужащих конфликт удалось погасить, также нашими военными был обеспечен выход американской колонны в направлении пункта базирования, передает "ТВ Центр".

Общество Мишустин сообщил о выделении средств на лекарства для детей Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства заявил, что кабмин выделяет средства на приобретение лекарственных препаратов для детей с тяжёлыми заболеваниями центральной нервной системы.

Общество Житель Минска поругался с продавщицей, попросившей говорить на русском Житель Минска Арамаис Миракян заявил, что в одном из магазинов в Минске кассирша призвала его общаться не на белорусском языке, а на русском, а в случае отказа пригрозила вызвать охрану.

Общество Гидрометцентр России спрогнозировал погоду на март Прогноз погоды на самый сухой месяц года в средней полосе спрогнозировал Гидрометцентр России. В Москве осадков будет всего 34 миллиметра.

Игры PlayStation 5 появилась на официальном сайте Долгое время ходили слухи о том, что презентация игровой консоли PlayStation 5 может состояться 5 февраля.

Общество В США начали расследование против Гарварда и Йеля Министерство образования США проводит расследование в отношении Гарвардского и Йельского университетов из-за того, что те не представили информацию о подарках от иностранных государств и контрактах с ними.

Происшествия На сбежавшую из карантина в Петербурге пациентку подали в суд Куйбышевский районный суд зарегистрировал административный иск от главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой к пациентке Алле Ильиной, сбежавшей из клинической инфекционной больницы имени Боткина.

Экономика Мишустин назвал «очень дорогой» ипотеку в России Ипотека в России остаётся очень дорогой, ставки должны опуститься ниже 8%. Об этом в ходе заседания правительства заявил российский премьер Михаил Мишустин.

Политика Россия предлагала сама судить подозреваемых по делу о крушении MH17 Россия предлагала сама судить своих граждан, которых подозревают в причастности к крушению малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщает Reuters со ссылкой на письмо минюста Нидерландов Ферда Грапперхауса в парламент.

Экономика Эксперты усомнились в плане Минфина привлечь ₽30 трлн инвестиций Аналитики инвесткомпании InfraOne, которая специализируется на проектах в инфраструктуре, назвали «нереалистичными» планы Минфина по привлечению до 30 трлн руб. инвестиций к 2024 году за счет реализации положений разрабатываемых соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК; соответствующий законопроект уже одобрен Госдумой в первом чтении).