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REGNUM
REGNUM

Военные США пострадали в столкновении с российским патрулем в Сирии

Дамаск, 27 августа 2020, 08:19 — REGNUM В Сирии в результате столкновения с российским патрулем пострадали несколько американских военных. Об этом сообщает Reuters со ссылкой еа собственные источники.В источнике
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Интерфакс

Что случилось этой ночью: четверг, 27 августа

Интерфакс01:06
Коммерсантъ

СМИ: несколько военных США пострадали в инциденте с российскими военными в Сирии

Коммерсантъвчера в 15:34
Царьград

Reuters сообщил о жёсткой стычке между русскими и американцами в Сирии

Царьградвчера в 13:29
Газета.Ru

СМИ: солдаты США пострадали в столкновении с российским БТР в Сирии

Газета.Ruвчера в 15:51
Эхо Москвы

Reuters: Несколько американских военных пострадали в Сирии от действий российской армии

Эхо Москвывчера в 13:05
РБК

Военные США пострадали при столкновении с российским патрулем в Сирии

РБКвчера в 15:33
Lenta.ru

Военные США пострадали в столкновении с российским патрулем в Сирии

Lenta.ruвчера в 12:56

Совбез ООН не поддержал предложение США по санкциям против Ирана

США не могут требовать восстановления санкций против Ирана за неисполнение ими положений Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), заявили члены Совета Безопасности ООН в ходе заседания.
Совбез ООН не поддержал предложение США по санкциям против Ирана
Общественная служба новостейвчера в 17:51
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Омские медики боролись за жизнь Навального 44 часа

Врачи омской больницы скорой медицинской помощи (БСМП) № 1 боролись за жизнь основателя ФБК Алексея Навального 44 часа, заявили омские медики в открытом письме, опубликованном на странице минздрава Омской области в социальных сетях.
Ведомостивчера в 09:57
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СМИ увидели сходство отравления Навального и болгарского бизнесмена

Немецкие врачи из клиники «Шарите», которые занимаются лечением оппозиционера Алексея Навального, связались с болгарскими медиками, лечившими бизнесмена Емельяна Гебрева, которого отравили в Болгарии в 2015 году.
РБК17:37
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Омский Роспотребнадзор настаивает на продлении некоторых ограничений

«Если штаб сочтёт эпидситуацию благоприятной, и решением губернатора эти объекты будут открыты, Роспотребнадзор будет контролировать качество исполнения профилактических противоэпидемических мер», - сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Омской области.
АиФ Омск00:01

Устроившего стрельбу в Крайстчерче приговорили к пожизненному сроку

Австралиец Брентон Таррант, устроивший стрельбу в двух мечетях в городе Крайстчерч в Новой Зеландии, приговорён к пожизненному тюремному заключению без права на условно-досрочное освобождение.
RT на русском22:31
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Ветеран ВМС США назвал уязвимое место России в случае войны с НАТО

Ветерана ВМС США, автор книги «Советская военно-морская дипломатия» Брэдфорд Дисмьюкс высказал мнение, что Россия из-за глобализации стала зависимой от использования морских путей и поэтому уязвима в этом плане с точки зрения «стратегического сдерживания».
Известия00:20
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В Госдепе отреагировали на запуск Китаем баллистических ракет

Спецпосланник США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Китай глубоко ошибается, если думает, что запуск баллистических ракет в Южно-Китайском море может запугать Соединенные Штаты.
Известия23:58
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