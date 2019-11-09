Общество

Газета.RuГазета.RuСолдаты не говорят о дедовщине в части, где Шамсутдинов устроил бойню

Никто не хочет покидать воинскую часть в Забайкалье, где в конце октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял своих сослуживцев. Об этом рассказал kp.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, который побывал там и пообщался со служащими.
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Солдаты не говорят о дедовщине в части, где Шамсутдинов устроил бойню

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