Никто не хочет покидать воинскую часть в Забайкалье, где в конце октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял своих сослуживцев. Об этом рассказал kp.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, который побывал там и пообщался со служащими.

Солдаты не говорят о дедовщине в части, где Шамсутдинов устроил бойню

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